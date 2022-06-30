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COLLAR｜Candy王家晴Ivy So蘇雅琳晒纖腰互爆小秘密：有一位係A0

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人氣女子組合COLLAR中，被取名為「Canvy CP」的「孖公仔」Candy（王家晴）和Ivy So（蘇雅琳），日前一同穿著露腰裝出席米線活動，奉旨喪食，兩人更預告COLLAR即將推出新團歌，仲爆埋新MV的內容！期間兩人更互爆小秘密，Ivy仲踢爆埋Candy原來係A0！

Candy王家晴 23吋小蠻腰冠絕全隊

Canvy今次攞正牌食她們鍾愛的米線，Candy更話自己天生唔易肥，只係容易面腫，23吋纖腰更係全隊最瘦，Ivy就話自己要好努力才可以keep住苗條身形，不過近一個星因為密密練舞，每天都要練7個鐘，所以她已成功瘦了近3公斤（約6.6磅）。兩人透露最近已錄完新歌兼拍完MV，MV中除了有大量勁舞外，更有不少電腦特效，與之前的歌曲感覺很不同。

王家晴 Candy話自己天生唔易肥，所以手腳唔需要太大努力去keep fit，但就容易面腫。
Candy話自己天生唔易肥，所以手腳唔需要太大努力去keep fit，但就容易面腫。（圖片來源： 發相）
王家晴 講到全隊最為食的成員，Candy和Ivy不約而同話係阿Day許軼），仲話做完活動要買外賣給她吃。
講到全隊最為食的成員，Candy和Ivy不約而同話係阿Day（許軼），仲話做完活動要買外賣給她吃。（圖片來源：[email protected] HK）
王家晴 Candy和Ivy都話暫時未有推出個人單曲的想法。
Candy和Ivy都話暫時未有推出個人單曲的想法。（圖片來源：[email protected] H）

Candy被爆係A0 反擊笑Ivy勁麻甩

Canvy又透露近日Collar正全隊一齊上緊戲劇堂，兩人大讚隊長阿Gao（沈貞巧）最容易投入角色，好有演戲潛質，而搞笑的阿Day就好啱演喜劇。兩人又互爆小秘密，Ivy踢爆Candy從未拍過拖，但感覺上好適合演女朋友的角色，Candy隨即反擊話Ivy好適合演室友，因為太過「麻甩」，連跌在地上的食物也不介意執來吃！

王家晴 被Ivy踢爆係A0，令Candy一臉尷尬。
被Ivy踢爆係A0，令Candy一臉尷尬。（圖片來源：[email protected] HK）
王家晴 Candy反擊笑爆Ivy「麻甩」事，Ivy即求饒，叫Candy停口。
Candy反擊笑爆Ivy「麻甩」事，Ivy即求饒，叫Candy停口。（圖片來源：[email protected] HK）
王家晴 Candy話唔介意再挑戰唱《紅綠燈》，但需要事先準備一下。
Candy話唔介意再挑戰唱《紅綠燈》，但需要事先準備一下。（圖片來源：[email protected] HK）

Candy自認保守拒著泳衣打卡

問到隨著夏天來臨，她們會否穿泳衣去「打卡」？Candy自認保守，不喜歡穿著泳衣「打卡」，Ivy So就透露想考潛水牌，會考慮著三點式派福利！此外講到新一屆《全民造星V》加入海外招兵環節，Ivy So就即場話希望有美男子可以參加，似乎誤爆《造星V》將會「還原」揀仔！

王家晴 Candy和Ivy一同向粉絲大派心心。
Candy和Ivy一同向粉絲大派心心。（圖片來源：[email protected] HK）
王家晴 Ivy自言愛下廚，最拿手煮鹹蛋雞翼和淮山排骨湯。
Ivy自言愛下廚，最拿手煮鹹蛋雞翼和淮山排骨湯。（圖片來源：[email protected] HK）
王家晴 Candy就話自己最拿手是煮蒸水蛋和豉油雞，不過近日因為工作太忙，冇時間跟阿媽偷師，令佢廚藝退步咗。
Candy就話自己最拿手是煮蒸水蛋和豉油雞，不過近日因為工作太忙，冇時間跟阿媽偷師，令佢廚藝退步咗。（圖片來源：[email protected] HK）

即睇Candy、Ivy So足本訪問：

COLLAR Ivy名校出身 放棄做護士

Ivy So畢業於觀塘區Band 1名校藍田聖保祿中學，畢業後為了兼顧家人對她的期望而選讀護理系，亦考入了香港中文大學就讀。不過，因為從小就有強烈的表演慾，她為了追夢而決定退學，非常有決心入行！

王家晴 蘇雅琳 Collar Ivy So
Ivy現在已成為女團Collar的成員。（圖片來源：[email protected]
項目 Ivy So資料
中文名 蘇雅琳
生日 04/08/2001
年齡 20
星座 獅子座
身高 (cm) 163
日常嗜好 健身/ 煮飯仔/ 玩手機MOBA
個人專長 游水
全民造星4總決賽分數 20分 (第10名)

COLLAR Ivy外型甜美可人 獲觀眾喜愛

在《全民造星4》未開播前，Ivy So的甜美可人樣貌已獲得不少觀眾喜愛。節目開播後，她的活潑開朗又正面的性格連幕後工作人員都成為她粉絲。她和COLLAR隊友Candy年紀相若，經常結伴，更於IG上經常有互動，獲得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」。

Ivy So跳唱實力一般 曾被花姐批「跳到似癲婆」

在《全民造星4》預選賽時，Ivy So憑三盞藍燈順利晉級，但Ivy的跳唱表現都比其他參賽者略為遜色，而更不獲花姐讚賞，當時形容她「跳到似癲婆」，亦直言「能力不足就別選跳唱」，Ivy當時感到傷心落淚，但自知能力不足表現不好，她會珍惜機會努力改進自己和證明自己。之後的分組賽亦明顯看到她的進步和嘗試突破自己，與暐翹及其他B組組員的表演《勞斯萊斯》得到評判讚賞！

王家晴 Collar 蘇雅琳 全民造星4 Ivy So
Ivy與暐翹及B組組員的表演《勞斯萊斯》得到評判讚賞。（圖片來源：[email protected]

Ivy So決賽表演《勿念》

Ivy So在《全民造星4》決賽以一身白色長裙仙氣造型演唱《勿念》，以「這首歌送給離鄉別井、不在家的香港人，幫他們唱出家書」。最終，以總分20分獲得第十名，完成她的造星之旅。

王家晴 Collar 蘇雅琳 Ivy So在《全民造星4》決賽上的仙氣造型。
Ivy So在《全民造星4》決賽上的仙氣造型。（圖片來源：[email protected]

COLLAR Candy曾被花姐狠批靠樣入圍

比賽初階段的Candy的唱歌表現五音不全，而且跳舞實力亦相當一般。花姐批評Candy「靠樣入圍」是她最看不起的！連Candy自己都表示看不起自己，因為突然的人氣急升，她感到無比的壓力。但Candy入圍之後，並沒有因此而氣餒，反而不服氣去用實力證明自己，最終成功在決賽取得第八名的成績。

王家晴 COLLAR Candy
（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
王家晴 COLLAR Candy
（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）

[email protected]王家晴個人資料

項目 Candy資料
中文名 王家晴
生日 19/12/2002
年齡 19
星座 人馬座
身高 (cm) 165
日常嗜好 宅在家中/ 唱歌
個人專長 籃球/ 跑步/ 發呆
全民造星4總決賽分數 23分
王家晴
（圖片來源：[email protected]

Candy中學時期是運動健將

身高有165cm的Candy總是散發柔弱女生一面，但是原來中學時是名運動健將。畢業於沙田香港神託會培基書院，時常代表中學參加田徑和籃球比賽，果然有著令人刮目相看的一面！

王家晴 COLLAR Candy
Candy中學時期參加田徑比賽（圖片來源：[email protected]

[email protected] 獲封為「Canvy CP」

COLLAR成員20歲Ivy So和19歲Candy年紀相若，特別投契，十足糖黐豆，更於IG上經常有互動，深得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」，未出道前已一齊拍過可口可樂廣告，近日兩人再合體拍攝的護膚品10秒廣告出街，獲網民大讚「青春真係無敵」、「幾有初戀嘅感覺」、「拍得好靚」等等。

王家晴 COLLAR Candy左）和Ivy經常在IG上親密互動，被粉絲封為「Canvy CP」。
Candy（左）和Ivy經常在IG上親密互動，被粉絲封為「Canvy CP」。（圖片來源：[email protected]
王家晴 COLLAR 有粉絲大讚Ivy笑起上來有點似新垣結衣，亦有粉絲指她似長澤正美。
有粉絲大讚Ivy笑起上來有點似新垣結衣，亦有粉絲指她似長澤正美。（圖片來源：[email protected]
王家晴 COLLAR 雖然Candy經常被網友批評面形太方，但眾多粉絲都大讚她和Ivy一樣好有仙氣。
雖然Candy經常被網友批評面形太方，但眾多粉絲都大讚她和Ivy一樣好有仙氣。（圖片來源：[email protected]

粉絲力讚終於有女團感覺

有「Canvy CP」粉絲指早前COLLAR全體成員一齊拍KFC廣告時，Marf、Gao和芯駖企正中間位，Ivy和Candy只能企後面的安排有微言，今次只有Ivy和Candy合體拍Olay廣告，引來不少粉絲紛紛建議兩人直接另外組團，更話「呢啲先係女團」、「終於有女團嘅感覺」！

王家晴 COLLAR 早前COLLAR未成團前，Ivy和Candy已一齊拍過可口可樂廣告。
早前COLLAR未成團前，Ivy和Candy已一齊拍過可口可樂廣告。（圖片來源：[email protected]
王家晴 COLLAR 二人被網民封為「Canvy」
COLLAR中有多對CP組合，其中Candy和Ivy組成的「Canvy」被封為「最恩愛CP」。（圖片來源：[email protected]
王家晴 COLLAR 兩人經常孖公仔出現，獲粉絲大讚互動好有愛。
兩人經常孖公仔出現，獲粉絲大讚互動好有愛。（圖片來源：[email protected]

常見問題

Canvy預告COLLAR新動向？

日前Candy和Ivy二人齊齊為米線店代言，更透露了COLLAR即將的新動向⋯⋯詳情請看

Canvy二人互爆咩秘密？

「孖公仔」Candy（王家晴）和Ivy So（蘇雅琳）兩個老友鬼鬼，訪問中都少不了互爆大家的小秘密⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：發相、[email protected] HK資料或影片來源：[email protected] HK

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