COLLAR｜Candy王家晴Ivy So蘇雅琳晒纖腰互爆小秘密：有一位係A0

人氣女子組合COLLAR中，被取名為「Canvy CP」的「孖公仔」Candy（王家晴）和Ivy So（蘇雅琳），日前一同穿著露腰裝出席米線活動，奉旨喪食，兩人更預告COLLAR即將推出新團歌，仲爆埋新MV的內容！期間兩人更互爆小秘密，Ivy仲踢爆埋Candy原來係A0！