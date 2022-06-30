COLLAR｜Candy王家晴Ivy So蘇雅琳晒纖腰互爆小秘密：有一位係A0
Candy王家晴 23吋小蠻腰冠絕全隊
Canvy今次攞正牌食她們鍾愛的米線，Candy更話自己天生唔易肥，只係容易面腫，23吋纖腰更係全隊最瘦，Ivy就話自己要好努力才可以keep住苗條身形，不過近一個星因為密密練舞，每天都要練7個鐘，所以她已成功瘦了近3公斤（約6.6磅）。兩人透露最近已錄完新歌兼拍完MV，MV中除了有大量勁舞外，更有不少電腦特效，與之前的歌曲感覺很不同。
Candy被爆係A0 反擊笑Ivy勁麻甩
Canvy又透露近日Collar正全隊一齊上緊戲劇堂，兩人大讚隊長阿Gao（沈貞巧）最容易投入角色，好有演戲潛質，而搞笑的阿Day就好啱演喜劇。兩人又互爆小秘密，Ivy踢爆Candy從未拍過拖，但感覺上好適合演女朋友的角色，Candy隨即反擊話Ivy好適合演室友，因為太過「麻甩」，連跌在地上的食物也不介意執來吃！
Candy自認保守拒著泳衣打卡
問到隨著夏天來臨，她們會否穿泳衣去「打卡」？Candy自認保守，不喜歡穿著泳衣「打卡」，Ivy So就透露想考潛水牌，會考慮著三點式派福利！此外講到新一屆《全民造星V》加入海外招兵環節，Ivy So就即場話希望有美男子可以參加，似乎誤爆《造星V》將會「還原」揀仔！
即睇Candy、Ivy So足本訪問：
COLLAR Ivy名校出身 放棄做護士
Ivy So畢業於觀塘區Band 1名校藍田聖保祿中學，畢業後為了兼顧家人對她的期望而選讀護理系，亦考入了香港中文大學就讀。不過，因為從小就有強烈的表演慾，她為了追夢而決定退學，非常有決心入行！
|項目
|Ivy So資料
|中文名
|蘇雅琳
|生日
|04/08/2001
|年齡
|20
|星座
|獅子座
|身高 (cm)
|163
|日常嗜好
|健身/ 煮飯仔/ 玩手機MOBA
|個人專長
|游水
|全民造星4總決賽分數
|20分 (第10名)
COLLAR Ivy外型甜美可人 獲觀眾喜愛
在《全民造星4》未開播前，Ivy So的甜美可人樣貌已獲得不少觀眾喜愛。節目開播後，她的活潑開朗又正面的性格連幕後工作人員都成為她粉絲。她和COLLAR隊友Candy年紀相若，經常結伴，更於IG上經常有互動，獲得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」。
Ivy So跳唱實力一般 曾被花姐批「跳到似癲婆」
在《全民造星4》預選賽時，Ivy So憑三盞藍燈順利晉級，但Ivy的跳唱表現都比其他參賽者略為遜色，而更不獲花姐讚賞，當時形容她「跳到似癲婆」，亦直言「能力不足就別選跳唱」，Ivy當時感到傷心落淚，但自知能力不足表現不好，她會珍惜機會努力改進自己和證明自己。之後的分組賽亦明顯看到她的進步和嘗試突破自己，與暐翹及其他B組組員的表演《勞斯萊斯》得到評判讚賞！
Ivy So決賽表演《勿念》
Ivy So在《全民造星4》決賽以一身白色長裙仙氣造型演唱《勿念》，以「這首歌送給離鄉別井、不在家的香港人，幫他們唱出家書」。最終，以總分20分獲得第十名，完成她的造星之旅。
COLLAR Candy曾被花姐狠批靠樣入圍
比賽初階段的Candy的唱歌表現五音不全，而且跳舞實力亦相當一般。花姐批評Candy「靠樣入圍」是她最看不起的！連Candy自己都表示看不起自己，因為突然的人氣急升，她感到無比的壓力。但Candy入圍之後，並沒有因此而氣餒，反而不服氣去用實力證明自己，最終成功在決賽取得第八名的成績。
[email protected]王家晴個人資料
|項目
|Candy資料
|中文名
|王家晴
|生日
|19/12/2002
|年齡
|19
|星座
|人馬座
|身高 (cm)
|165
|日常嗜好
|宅在家中/ 唱歌
|個人專長
|籃球/ 跑步/ 發呆
|全民造星4總決賽分數
|23分
Candy中學時期是運動健將
身高有165cm的Candy總是散發柔弱女生一面，但是原來中學時是名運動健將。畢業於沙田香港神託會培基書院，時常代表中學參加田徑和籃球比賽，果然有著令人刮目相看的一面！
[email protected] 獲封為「Canvy CP」
COLLAR成員20歲Ivy So和19歲Candy年紀相若，特別投契，十足糖黐豆，更於IG上經常有互動，深得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」，未出道前已一齊拍過可口可樂廣告，近日兩人再合體拍攝的護膚品10秒廣告出街，獲網民大讚「青春真係無敵」、「幾有初戀嘅感覺」、「拍得好靚」等等。
粉絲力讚終於有女團感覺
有「Canvy CP」粉絲指早前COLLAR全體成員一齊拍KFC廣告時，Marf、Gao和芯駖企正中間位，Ivy和Candy只能企後面的安排有微言，今次只有Ivy和Candy合體拍Olay廣告，引來不少粉絲紛紛建議兩人直接另外組團，更話「呢啲先係女團」、「終於有女團嘅感覺」！
常見問題
Canvy預告COLLAR新動向？
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