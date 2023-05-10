COLLAR記者會｜So Ching退團兼缺席 發長文承認演唱會事故創傷無法療癒
So Ching發長文公布退團決定
各位朋友：
自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。
在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。
過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。
我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。
感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。
最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。
很感恩一直有你們陪伴
謝謝大家。
另一方面，MakerVille在So Ching發文後，亦在IG發出聲明，內容如下：
我們尊重 Soching 退團的意願，並會作出適當配合，
祝福 Soching 未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持 COLLAR 在舞台上發光，與 fans一起再出發。
COLLAR大熱奪走年度新人女歌手
當晚頒獎禮，年度新人女歌手金獎得主係COLLAR（總投票人數：108,239；得票票數：49,318）[45.56%]，COLLAR感激歌迷和家人們一路而來的支持，並且表示會繼續努力。
即睇當日頒獎禮後訪問 ！
So Ching含淚向隊友道歉
去年6月，COLLAR首個綜藝節目《我哋係COLLAR》，最後一集8位成員逐一站在木塔上向隊友呼喊，到So Ching登上時，含淚向隊友講對唔住：「對唔住，有時我都會有任性嘅時候，多謝你哋包容我，我哋一齊加油！」
So Ching元旦曾歸隊
自MIRROR演唱會事故發生後，女子團體COLLAR成員之一So Ching（蘇芷晴）一直專心照顧因演唱會受傷的舞者男友阿Mo（李啟言），在這段時間So Ching沒有再以COLLAR成員身份出席任何活動，外界曾盛傳她會離隊。So Ching在照顧阿Mo期間，不斷在IG發布一些限時動態更新近況，其中有疑似對公司不滿、與男友甜蜜的回憶等。So Ching今年1月1日舉行的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上復出，到時COLLAR以齊人方式登場。
So Ching身形暴瘦現身頒獎禮
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上，COLLAR終於齊人8人同台，打頭陣被介紹上台，So Ching同樣以齊蔭長髮現身，但由啡髮換成黑髮，見她臉帶笑容、精神不俗，但身形明顯暴瘦。在COLLAR下台就坐時，So Ching身旁的隊友Sumling（李芯駖）與Winka（陳泳伽）緊緊拖著她以示陪伴與支持。
So Ching狀態大勇勁歌熱舞
完成歌手介紹環節過後，COLLAR再度「打頭陣」登場表演，8女獻唱出道作《Call my name!》，So Ching用盡100分力量去表現，完全沒有「揸流灘」，現場粉絲見到久違的齊腳COLLAR，歡呼聲不斷。
COLLAR奪「生力軍組合金獎」
叱咤公布「生力軍組合」獎項，結果金、銀、銅全由《全民造星4》三隊女團COLLAR、Lolly Talk與STRAYZ包辦。 COLLAR大熱奪生力軍組合金獎，隊長阿Gao負責發表感言，但未有點名感謝花姐（黃慧君），一上台Gao身邊的Sumling已經激動動落淚，而So Ching則一直表現堅強。8女勁歌熱舞獻唱《ON/OFF》，歌中有不少So Ching獨唱部分，期間So Ching聽到台下傳來的熱烈歡呼聲，也禁不住鼻頭一酸眼紅紅。
COLLAR《The Bright Side》推出日期：JAN 13, 2023
COLLAR於1月3日晚上在其官方IG陸續推出新歌《The Bright Side》的預告片段，並透露新歌將會於1月13日、COLLAR成軍一周年翌日推出。為配合新歌和出道一周年，MakerVille推出不少宣傳活動，包括將於明日（1月6日）會有一週年紀念商品預購，另外1月12日一周年當日下午會有相關活動，時間地點等有待公布。而新歌《The Bright Side》將於1月13日下午12時30分於叱咤樂壇𝐋𝐈𝐕𝐄首播，並於下午1時在各大音樂平台上架，新歌的MV則在1月16日推出。
《The Bright Side》的預告片段中，8女穿上純白裝束，在白色背景前拍片，影片的封面圖像中設有一個白色半圓放射圖案，有如日光、日出的感覺，似在寓意COLLAR即將重新出發，背景音樂是柔和旋律加以彷如堅定腳步聲的鼓聲，配合主題。每位成員的獨立預告片段中，大部份的著眼位都在於展現成員的雙眼，只有So Ching（蘇芷晴）和Ivy（蘇雅琳）能夠見到「全相」。
停工近半年 So Ching復出最吸Like
一如往例，每次COLLAR出新歌總會在IG玩「九宮格」出Post宣傳，在今次的帖文中，因為要照顧受傷男友阿Mo（李啟言）而停工接近半年、近日狀態大勇復出的So Ching獲得最多關注，其帖文的like數更多達8萬5，遠遠拋離其他隊友。排第二及三的分別是COLLAR中的人氣王阿Day（許軼）與Ivy。而年紀最大的Sumling（李芯駖）與Winka（陳泳伽）分別只得1萬5個like，爭做包尾。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！