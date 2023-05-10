COLLAR記者會｜So Ching退團兼缺席 發長文承認演唱會事故創傷無法療癒

ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club 推介榜 年度推介 22/23》於早前在亞洲國際博覽館舉行。當晚女團COLLAR 八缺一，SoChing缺席。雖然事後隊友解釋So Ching病了。此外，MakerVille今日下午會與COllAR舉行記者會，宣佈So Ching決定退團一事。另外，So Ching在IG亦發長文承認退出 COLLAR。