網友提議Collar翻拍Cookies電影作 網民熱選一位ViuTV藝人演男主角陳冠希
2002年電影《9個女仔1隻鬼》當年由女子組合Cookies的9位成員加上陳冠希（Edison）一同主演，近日有網友在社交網專頁開post，提議Collar翻拍這部20年前的電影，更問大家應該搵邊個取代Edison做男主角，引發起網民熱烈討論，紛紛提出不同意見，其中有一位ViuTV藝人就獲得最多網民支持！
Collar＋Wing 湊齊9個女主角
有網民指Collar只得8位成員，要計埋經理人阿Wing一齊拍，才可以湊齊9個女主角，亦有網民搞笑話在近日熱播的ViuTV節目《我哋係Collar》中，已經有「9個女仔1個魯生」，等於已經翻拍了這部電影！而講到男主角要好似當年Edison咁靚仔，好多網民就話第一時間就諗起「煨sir」Jeffrey（魏浚笙）！
Jeffrey做男主角最多網民撐 仲要搵埋阿正
網民都好認同Jeffrey是翻拍這套電影的最佳男主角人選，紛紛大讚他「仲靚仔過Edison，要膠時又可以膠，又可以靚仔」、「可以完美取代希叔個角色」、「我都揀煨sir，靚仔得嚟又正氣」等等，不過有網民就話搵Jeffrey做男主角的話，就不能加阿Wing一齊拍，要改為加阿正，仲一定要搵阿正做「癡女Miss」！
Frankie被指最靚仔但太乖
而第二個網民最Buy的男主角人選較為令人意外，就係MIRROR成員「皮皮」Frankie（陳瑞輝），在網民的討論中，支持Frankie做男主角的人比姜濤更多，不少網民認為論顏值的話，Frankie絕對不比Edison差，而且Frankie仲係暖男一名，只係形象太乖，同Edison當年走的壞男孩風格完全不同。此外，P1X3L成員George（歐鎮灝）就被網民指在給人的感覺上頗似當年的Edison，因此亦有不少網民建議搵他做男主角！
撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]
讀者留言