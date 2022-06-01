網友提議Collar翻拍Cookies電影作 網民熱選一位ViuTV藝人演男主角陳冠希

2002年電影《9個女仔1隻鬼》當年由女子組合Cookies的9位成員加上陳冠希（Edison）一同主演，近日有網友在社交網專頁開post，提議Collar翻拍這部20年前的電影，更問大家應該搵邊個取代Edison做男主角，引發起網民熱烈討論，紛紛提出不同意見，其中有一位ViuTV藝人就獲得最多網民支持！