Day許軼@Collar中學玩啦啦隊片段曝光 疑似眼鏡孖辮Look萌爆「挖礦」

人氣女團Collar成員Day（許軼）年僅20歲，中學畢業都只係幾年前的事，近日有網民翻出其中學時的影片，片中Day著住一身黑色T恤，全素顏的樣子和現在差別不大，加上戴住眼鏡、紮住孖辮，手上更拿著一個啦啦隊球，表現出充滿青春活力的一面，獲網友們大讚非常可愛！