Day許軼@Collar中學玩啦啦隊片段曝光 疑似眼鏡孖辮Look萌爆「挖礦」
Day許軼@Collar 全素顏著隊服
Day畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，日前有網友翻找出她在中學時期的影片，並附上「近黃昏 可愛 Day Day 回到中學 夠鐘 放學啦！」的caption，片中Day穿著一身似乎是啦啦隊服的黑色T恤，全素顏並戴著眼鏡，樣子和髮型也和現在差別不大，在其孖辮上更紮著兩條黃色絲帶，手上一邊拿著一個啦啦隊球，一邊和同學說話，感覺充滿青春活力，連其疑似「挖礦」的動作都獲網友大讚可愛。
校友爭住同師妹相認
網友們紛紛留言大讚：「Day Day細個已經好得意」、「想做佢同學」、「好得人鍾意」等等，亦有不少與Day讀同一間中學的校友留言相認，表示：「我都係依間中學畢業」，並稱呼她為「Day師妹」，亦有網友為片中的Day配上搞笑新對白：「幾點放飯 肚餓呀！」
重溫Day不是跟爸爸媽媽姓？公開中學不為人知秘密
許軼曾公開自己名字的秘密，她指自己的英文名其實是源自中文名：「軼＝日＝Day」，又透露自己原來不是跟爸爸媽媽姓，而是跟婆婆姓，意外爆出姓氏之謎。
深邃五官原來是因為混血身世
今年20歲的許軼是尼泊爾和香港混血兒，全名是Simkhada Rejena。她的中小學皆在荃灣區就讀，畢業於荃灣海壩街官立小學、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。後來有網民找到她的舊社交平台帳戶找到她以前的中小學舊照。相中的許軼卸下濃妝，戴起圓形眼鏡被網友指非常可愛，有初戀的感覺。
Day之前在荃灣就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。（圖片來源：IG＠6y_day）
赴韓國練習日練十小時 為追夢日打兩份工
許軼高中便開始跳舞，曾以舞團成員身份打入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」總決賽。16歲，她參加韓國娛樂公司的選秀並成功獲得每年假期赴韓國當上練習生的機會，她當時為自己設下三年期限，如果三年內未能出道便放棄夢想。她曾透露當時每日在鏡房（舞蹈室）練習超過十個小時，更指自己可以在鏡房生活。
但之後因為疫情，學業及經濟的因素令許軼放棄練習生的生涯。回港後她依然沒有放棄跳舞夢想，她透露家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，她曾一日打兩份工：早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。
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