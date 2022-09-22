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Day許軼@Collar中學玩啦啦隊片段曝光 疑似眼鏡孖辮Look萌爆「挖礦」

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Eve Wong

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人氣女團Collar成員Day（許軼）年僅20歲，中學畢業都只係幾年前的事，近日有網民翻出其中學時的影片，片中Day著住一身黑色T恤，全素顏的樣子和現在差別不大，加上戴住眼鏡、紮住孖辮，手上更拿著一個啦啦隊球，表現出充滿青春活力的一面，獲網友們大讚非常可愛！

Day許軼@Collar 全素顏著隊服

Day畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，日前有網友翻找出她在中學時期的影片，並附上「近黃昏 可愛 Day Day 回到中學 夠鐘 放學啦！」的caption，片中Day穿著一身似乎是啦啦隊服的黑色T恤，全素顏並戴著眼鏡，樣子和髮型也和現在差別不大，在其孖辮上更紮著兩條黃色絲帶，手上一邊拿著一個啦啦隊球，一邊和同學說話，感覺充滿青春活力，連其疑似「挖礦」的動作都獲網友大讚可愛。

Day Day中學時期非常活潑，成個人紮紮跳。
Day中學時期非常活潑，成個人紮紮跳。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
Day 影片中Day做出疑似「挖礦」的動作。
影片中Day做出疑似「挖礦」的動作。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
Day 不過網友都大讚Day就算「挖礦」都係咁可愛！
不過網友都大讚Day就算「挖礦」都係咁可愛！（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）

校友爭住同師妹相認

網友們紛紛留言大讚：「Day Day細個已經好得意」、「想做佢同學」、「好得人鍾意」等等，亦有不少與Day讀同一間中學的校友留言相認，表示：「我都係依間中學畢業」，並稱呼她為「Day師妹」，亦有網友為片中的Day配上搞笑新對白：「幾點放飯 肚餓呀！」

Day Day一度望向鏡頭。
Day一度望向鏡頭。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
Day 又對一齊訓練的同學說話，表情非常開心。
又對一齊訓練的同學說話，表情非常開心。（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）
Day 有網友為Day配上搞笑對白：「幾點放飯 肚餓呀！」
有網友為Day配上搞笑對白：「幾點放飯 肚餓呀！」（圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組）

重溫Day不是跟爸爸媽媽姓？公開中學不為人知秘密

許軼曾公開自己名字的秘密，她指自己的英文名其實是源自中文名：「軼＝日＝Day」，又透露自己原來不是跟爸爸媽媽姓，而是跟婆婆姓，意外爆出姓氏之謎。

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2002年6月4日出生，雙子座的阿Day。（圖片來源：全民造星[email protected]宣傳照）
我哋係COLLAR collar 全民造星4 Collar Day 童年
Day父親是尼泊爾人，母親則是香港人。（圖片來源：[email protected] Simkhada）

深邃五官原來是因為混血身世

今年20歲的許軼是尼泊爾和香港混血兒，全名是Simkhada Rejena。她的中小學皆在荃灣區就讀，畢業於荃灣海壩街官立小學、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。後來有網民找到她的舊社交平台帳戶找到她以前的中小學舊照。相中的許軼卸下濃妝，戴起圓形眼鏡被網友指非常可愛，有初戀的感覺。

collar 全民造星4 COLLAR DAY 全民造星4 許軼 梁省德中學

Day之前在荃灣就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。（圖片來源：IG＠6y_day）

Day 中學時的Day戴著圓框眼鏡，獲網友大讚好有初戀的感覺。
中學時的Day戴著圓框眼鏡，獲網友大讚好有初戀的感覺。（圖片來源：博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學網站圖片）

赴韓國練習日練十小時 為追夢日打兩份工

許軼高中便開始跳舞，曾以舞團成員身份打入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」總決賽。16歲，她參加韓國娛樂公司的選秀並成功獲得每年假期赴韓國當上練習生的機會，她當時為自己設下三年期限，如果三年內未能出道便放棄夢想。她曾透露當時每日在鏡房（舞蹈室）練習超過十個小時，更指自己可以在鏡房生活。

但之後因為疫情，學業及經濟的因素令許軼放棄練習生的生涯。回港後她依然沒有放棄跳舞夢想，她透露家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，她曾一日打兩份工：早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。

許軼 Day
Day憑參加去年的ViuTV《全民造星4》入行。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
Day 現在Day已是女團Collar的八位成員之一。
現在Day已是女團Collar的八位成員之一。（圖片來源：IG＠6y_day）
Day Day不時分享工作照，有時更著上貼身衣服，展現出玲瓏浮凸的身形，非常吸精。
Day不時分享工作照，有時更著上貼身衣服，展現出玲瓏浮凸的身形，非常吸精。（圖片來源：IG＠6y_day）
Day Day在參加《全民造星4》時已被稱為「女版姜濤」，據講就算扣除埋公司拆賬，保守估計Day都可以穩袋7位數字！
Day在參加《全民造星4》時已被稱為「女版姜濤」，據講就算扣除埋公司拆賬，保守估計Day都可以穩袋7位數字！（圖片來源：IG＠6y_day）
Day 吸金度爆燈！
吸金度爆燈！（圖片來源：IG＠6y_day）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]前夫反擊關注組、[email protected] Simkhada、IG＠6y_day、全民造星[email protected]宣傳照、ViuTV《全民造星4》截圖

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