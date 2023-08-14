COLLAR｜Day許軼眼鏡Look重奪粉絲歡心 網民：妹豬根本應該要呢啲

早前女團COLLAR推出新歌《idc》，不過新歌播出後，網民對於COLLAR成員在MV的新造型非常不滿，狠批是時裝車禍。而近日COLLAR成員Day許軼以眼鏡造型出席活動，清純打扮令唔少網民重新愛上Day，更留言寫道：「我就係要呢啲！」