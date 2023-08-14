COLLAR｜Day許軼眼鏡Look重奪粉絲歡心 網民：妹豬根本應該要呢啲
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早前女團COLLAR推出新歌《idc》，不過新歌播出後，網民對於COLLAR成員在MV的新造型非常不滿，狠批是時裝車禍。而近日COLLAR成員Day許軼以眼鏡造型出席活動，清純打扮令唔少網民重新愛上Day，更留言寫道：「我就係要呢啲！」
COLLAR｜Day許軼激罕以中學眼鏡look現身
COLLAR成員Day許軼出席一個眼鏡品牌活動，激罕以清純眼鏡造型現身，重現她在中學時代的清純眼鏡形象，令現場逾半百Fans到場表現興奮，尖叫聲震撼整個會場！
即睇Day眼鏡Look高清版：
COLLAR｜網民：阿Day終於回復正常！
唔少網民對於COLLAR新歌《idc》的造型都感到不滿，認為今次Day的青春妹豬Look先係佢哋想要：「妹豬根本就應該要呢啲Look」、「ViuTV啲造型師係咪好憎妹豬」、「好x可愛」、「除咗拍MV，其實大部分時間都好好」、「咁樣好好多，呢啲先係後生女嘅look」、「想同佢拍拖」、「想搣佢面豬墩」、「係幾似牛奶妹」、「牙Day勁x得意又搞笑，做女朋友一流」等等。
網民似乎比較喜歡Day的日常look：
MV以及平日出席大型活動造型：
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：YouTube@COLLAR、IG＠6y_day、OWNDAYS大會提供圖片