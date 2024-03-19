Candy@COLLAR被揭疑似買粉絲！Day受緋聞重挫粉絲數狂跌

香港人氣組合COLLAR在首場大型演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》前夕，成員私生活爭議接連不斷。邱彥筒（Marf）與林家熙（Locker）疑似同居事件尚未平息，許軼（Day）又被爆與《全民造星V》選手魏念恩（Nathan）戀愛。而近日，被稱為「香港Jennie」的王家晴（Candy），更被指在IG購買假粉絲…