Candy@COLLAR被揭疑似買粉絲！Day受緋聞重挫粉絲數狂跌
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香港人氣組合COLLAR在首場大型演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》前夕，成員私生活爭議接連不斷。邱彥筒（Marf）與林家熙（Locker）疑似同居事件尚未平息，許軼（Day）又被爆與《全民造星V》選手魏念恩（Nathan）戀愛。而近日，被稱為「香港Jennie」的王家晴（Candy），更被指在IG購買假粉絲…
Candy@COLLAR被揭疑似買粉絲
網上數據顯示，Candy的Instagram粉絲數呈現下降趨勢。儘管擁有超過21萬的追隨者，但她的生日直播觀看人數卻從去年的1,500人銳減至今年的約400人。最近一週，Candy的粉絲數卻意外回升，每日平均增加超過100名粉絲，這些新粉絲多為空殼和殭屍帳號。對於Candy疑似購買粉絲的行為，有網民認為這可能不是她個人的決定，而是有粉絲見到偶像的人氣下滑，於是自掏腰包為她「買粉」以提昇人氣。
Day爆出同Nathan拍拖後粉絲數狂跌
日前被傳出與Locker同居的Marf就未有受緋聞影響，IG粉絲數依然持續穩定增長。不過所謂「同人唔同命」，同樣在日前與《造星V》被指為渣男的Nathan秘戀的另一成員Day就人氣大跌。雖然消息傳出後，經理人Wing都作出回應指二人並沒有再繼續發展情侶關係，但似乎對事情沒有太大幫助，Day的IG粉絲數累計跌超過600位粉絲。
Ivy So穩坐人氣王之位 急升過千人
至於近日憑ViuTV劇集《飛黃騰達》「眼鏡娘」造型人氣急升的的Ivy So就繼續穩坐人氣王，在劇集就喺劇集綜藝播出期間吸納不少Follower，上星期新增Fans多達千四人，坐擁超過33萬粉絲，比疑似買粉絲的Candy更多。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@candyw1219、IG@_marifemarife_、IG@6y_day、IG@ nathanael_ngai、IG@ivyysooo