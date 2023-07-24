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網民發起[email protected] V.S WinWin唔靠樣2選1 壓倒性結果呢位勝出

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COLLAR隊長沈貞巧Gao，不時轉換新造型，最新形象肌是把頭髮染紅兼改行性感路線，不少相中也見到低胸晒腰，約隱約現露出胸前秘密紋身，網民睇到心心眼！同樣舞者出身、跳舞擔當、口才不俗，近日出歌的WinWin楊安妮，網民將二人作比較，投票二選一對決，答案竟然一面倒！

collar gao COLLAR COLLAR日前出席手機活動，一頭紅色長髮的Gao相當突出，網民指Gao靚過Winka右一）﹕
COLLAR日前出席手機活動，一頭紅色長髮的Gao相當突出，網民指Gao靚過Winka（右一）﹕（圖片來源：Viu1截圖）
COLLAR Gao身型明顯較之前纖瘦，大玩喱士誘惑！
Gao身型明顯較之前纖瘦，大玩喱士誘惑！（圖片來源：Viu1截圖）

COLLAR Gao大改造改行性感

COLLAR沈貞巧Gao身為隊長，向來負責隊中發言，過去被安排主攻綜藝及音樂性節目，主持經驗豐富，而舞者出身的Gao，舞技高招無毋容置疑，台型十足，不過卻被網民惡搞指她與林子善撞樣，從此外型屢成為話題，只能靠實力突圍﹗而近日獲寵幸出新歌、同為《全民造星4》出道的楊安妮Win Win，當年拒絕加入COLLAR，近來備受力捧，被指樣貌平凡唱歌麻麻，但跳舞實力強，出身跟外在條件，都同Gao甚為相似。

collar gao COLLAR COLLAR日前出席暑期節目宣傳活動，Gao同隊友以白Tee露腰現身，青春氣息。
COLLAR日前出席暑期節目宣傳活動，Gao同隊友以白Tee露腰現身，青春氣息。（圖片來源：IG＠gagarieo）
COLLAR Gao騷結實腹肌！
Gao騷結實腹肌！（圖片來源：IG＠gagarieo）
collar gao COLLAR WinWin楊安妮
WinWin楊安妮（圖片來源：IG＠__on.i）

Gao入COLLAR得罪造型師？

網民將Gao沈貞巧跟Win Win楊安妮比較，指Gao近來打扮較女性化，有被驚喜到，而且身型明顯瘦身成功，大讚Gao原來有潛質做靚女，「初出道覺得佢好得意好似漫畫啲精靈，不過入咗COLLAR唔知係咪得罪髮型師、造型師」、「Gao一跳舞就好charm」、「話Gao樣衰嗰啲，佢起碼靚過大部份港女」、「COLLAR最初有啲陽光氣息，後來忽然變懶型，真係Gao唔掂」、「係隊佢靚過Winka」。Gao同Win Win之間，網民認為Gao只是被造型拖累，其實有很多可能性，一面倒揀Gao。

COLLAR Gao早前與COLLAR隊友到日本拍團綜，節目即將播出！
Gao早前與COLLAR隊友到日本拍團綜，節目即將播出！（圖片來源：IG＠gagarieo）
collar gao COLLAR 網民指Gao駕馭不到型格、暗黑、標奇立異造型，反而可愛、青春較適合她！
網民指Gao駕馭不到型格、暗黑、標奇立異造型，反而可愛、青春較適合她！（圖片來源：IG＠gagarieo）

網民撐Gao踩WinWin：唔關個樣事，係個格問題！

而另一方面，網民對Win Win明顯不太受落，直指無比較無傷害，「同Win Win比較之下Gao直程係靚女，高好多班，起碼無目中無人亂講嘢」，除了因為外型，網民指最重要是性格及感覺，大讚Gao性格好，「做隊長勝任，對答得體」。

相反，指ViuTV力捧Win Win，連男其友KC黃家灝都上位，攞埋《全民造星5》 亞軍，不滿ViuTv偏幫又刻意安排情侶檔。「Win Win選《造星》時又寸網民又盛，成日見到佢條藐人紋，藐咀藐舌」、「唔關個樣事，Win Win主持又搶嘢講，又成日以為自己好勁」、「Win Win好作狀、又寸嘴」、「Win懶音好勁，今屆造星係要搵佢做司儀，係要安排情侶檔，啲安排好肉酸」。

collar gao COLLAR WinWin在《全民造星4》與好姊妹CK接受訪問，WinWin表情成焦點！
WinWin在《全民造星4》與好姊妹CK接受訪問，WinWin表情成焦點！從此成為經典表情包，令觀眾一見難忘！（圖片來源：ViuTV截圖）
collar gao COLLAR WinWin眼住好友CK，當時個心諗緊乜。有指WinWin現任黃家灝KC，是好友CK的前度！
WinWin眼住好友CK，當時個心諗緊乜。有指WinWin現任黃家灝KC，是好友CK的前度！（圖片來源：ViuTV截圖）
collar gao COLLAR WinWin近日推出首支單曲，受公司力捧！
WinWin近日推出首支單曲，受公司力捧！（圖片來源：YT＠WinWin楊安妮截圖）
collar gao COLLAR WinWin雖然拒絕加入COLLAR，但發展不俗，工作量多多，曝光率好高！
WinWin雖然拒絕加入COLLAR，但發展不俗，工作量多多，曝光率好高！（圖片來源：IG＠__on.i）

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圖片來源：IG＠__on.i、IG＠gagarieo、Viu1截圖、YT＠WinWin楊安妮截圖

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