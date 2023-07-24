COLLAR隊長沈貞巧Gao，不時轉換新造型，最新形象肌是把頭髮染紅兼改行性感路線，不少相中也見到低胸晒腰，約隱約現露出胸前秘密紋身，網民睇到心心眼！同樣舞者出身、跳舞擔當、口才不俗，近日出歌的WinWin楊安妮，網民將二人作比較，投票二選一對決，答案竟然一面倒！