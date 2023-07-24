網民發起[email protected] V.S WinWin唔靠樣2選1 壓倒性結果呢位勝出
COLLAR Gao大改造改行性感
COLLAR沈貞巧Gao身為隊長，向來負責隊中發言，過去被安排主攻綜藝及音樂性節目，主持經驗豐富，而舞者出身的Gao，舞技高招無毋容置疑，台型十足，不過卻被網民惡搞指她與林子善撞樣，從此外型屢成為話題，只能靠實力突圍﹗而近日獲寵幸出新歌、同為《全民造星4》出道的楊安妮Win Win，當年拒絕加入COLLAR，近來備受力捧，被指樣貌平凡唱歌麻麻，但跳舞實力強，出身跟外在條件，都同Gao甚為相似。
Gao入COLLAR得罪造型師？
網民將Gao沈貞巧跟Win Win楊安妮比較，指Gao近來打扮較女性化，有被驚喜到，而且身型明顯瘦身成功，大讚Gao原來有潛質做靚女，「初出道覺得佢好得意好似漫畫啲精靈，不過入咗COLLAR唔知係咪得罪髮型師、造型師」、「Gao一跳舞就好charm」、「話Gao樣衰嗰啲，佢起碼靚過大部份港女」、「COLLAR最初有啲陽光氣息，後來忽然變懶型，真係Gao唔掂」、「係隊佢靚過Winka」。Gao同Win Win之間，網民認為Gao只是被造型拖累，其實有很多可能性，一面倒揀Gao。
網民撐Gao踩WinWin：唔關個樣事，係個格問題！
而另一方面，網民對Win Win明顯不太受落，直指無比較無傷害，「同Win Win比較之下Gao直程係靚女，高好多班，起碼無目中無人亂講嘢」，除了因為外型，網民指最重要是性格及感覺，大讚Gao性格好，「做隊長勝任，對答得體」。
相反，指ViuTV力捧Win Win，連男其友KC黃家灝都上位，攞埋《全民造星5》 亞軍，不滿ViuTv偏幫又刻意安排情侶檔。「Win Win選《造星》時又寸網民又盛，成日見到佢條藐人紋，藐咀藐舌」、「唔關個樣事，Win Win主持又搶嘢講，又成日以為自己好勁」、「Win Win好作狀、又寸嘴」、「Win懶音好勁，今屆造星係要搵佢做司儀，係要安排情侶檔，啲安排好肉酸」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！