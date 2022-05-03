Collar最新團歌《Gotta Go! 》與寶礦力廣告同日公開 獲網友大讚有陽光活力
粉絲期待已久、由Collar拍攝的新一輯寶礦力廣告終於曝光，同時曝光的仲有Collar的最新團歌《Gotta Go!》，而這首歌曲的正式MV則在同日（29日）晚上8時首播，在寶礦力廣告中，Collar八位成員貫徹藍白Tone，除了之前廣告照和8秒短片中曝光過的造型外，還有全白新造型，獲網友大讚充滿陽光活力！
Collar最新團歌《Gotta Go! 》MV著純白舞衣 Ivy瞓地搶鏡
之後眾人一同換上純白色舞衣，大跳群舞，其中由Day企正C位入鏡，其後卻被穿著露腰小背心的Ivy成功搶鏡。跳完舞，Candy、Winka、Ivy都有躺在地上，到最後一鏡，Day脫下半邊外套的型Look作結。
即睇COLLAR《Gotta Go!》MV：
Collar寶礦力廣告 Marf大嗌 網友醒神晒
Collar首個合體代言的寶礦力廣告中，Marf（邱彥筒）率先出場大叫及揮動旗幟，之後So Ching（蘇芷晴）、Ivy（蘇雅琳）、Gao（沈貞巧）、Winka（陳泳伽）、Sumling（李芯駖）、Day（許軼）及Candy（王家晴）逐個出場，呢款藍白Tone衣著和之前曾曝光過的廣告造型一樣。
COLLAR上位！8位成員齊集寶礦力廣告
寶礦力以唧牙膏式逐位成員發放單人8秒廣告短片，寶礦力日前終於推出COLLAR八位成員合體廣告相，預告將有全新代言廣告片來襲，網民都紛紛表示非常期待，更希望寶礦力可以推出相關的周邊產品，作為買寶礦力的贈品，例如閃卡、海報或鎖匙扣等，必定會大受歡迎！
寶礦力廣告女主角2022：COLLAR
今年1月簽約儀式之後，來到4月新一輯廣告陸續登場，八位成員的8秒短片分階段流出：
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寶礦力水特 POWER OF SWEAT 2022電視廣告（30秒）：
常見問題
COLLAR新歌MV與廣告那日播出？
COLLAR新一輯寶礦力廣告與新歌MV於同日播出，而MV中成員們以純白舞衣出場被讚充滿活力⋯⋯詳情請看
粉絲對COLLAR新廣告有什麼期望？
粉絲對新廣告相當期待，更認為廣告拍得好好看，希望寶礦力可以推出相關的周邊產品⋯⋯詳情請看