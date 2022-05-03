Collar最新團歌《Gotta Go! 》與寶礦力廣告同日公開 獲網友大讚有陽光活力

粉絲期待已久、由Collar拍攝的新一輯寶礦力廣告終於曝光，同時曝光的仲有Collar的最新團歌《Gotta Go!》，而這首歌曲的正式MV則在同日（29日）晚上8時首播，在寶礦力廣告中，Collar八位成員貫徹藍白Tone，除了之前廣告照和8秒短片中曝光過的造型外，還有全白新造型，獲網友大讚充滿陽光活力！