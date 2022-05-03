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Collar最新團歌《Gotta Go! 》與寶礦力廣告同日公開 獲網友大讚有陽光活力

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粉絲期待已久、由Collar拍攝的新一輯寶礦力廣告終於曝光，同時曝光的仲有Collar的最新團歌《Gotta Go!》，而這首歌曲的正式MV則在同日（29日）晚上8時首播，在寶礦力廣告中，Collar八位成員貫徹藍白Tone，除了之前廣告照和8秒短片中曝光過的造型外，還有全白新造型，獲網友大讚充滿陽光活力！

Collar最新團歌《Gotta Go! 》MV著純白舞衣 Ivy瞓地搶鏡

之後眾人一同換上純白色舞衣，大跳群舞，其中由Day企正C位入鏡，其後卻被穿著露腰小背心的Ivy成功搶鏡。跳完舞，Candy、Winka、Ivy都有躺在地上，到最後一鏡，Day脫下半邊外套的型Look作結。

寶礦力 眾人換上純白色舞衣跳舞，Day率先企正C位入鏡。
眾人換上純白色舞衣跳舞，Day率先企正C位入鏡。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 跳得好齊。
跳得好齊。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Ivy有玩水鏡頭。
Ivy在整個廣告中個人鏡頭最多，其中有玩水濕髮鏡頭。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 一齊向前跑。
一齊向前跑。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Candy
Candy（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Winka
Winka（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Ivy
Ivy（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Day
Day（圖片來源：[email protected]

即睇COLLAR《Gotta Go!》MV：

Collar寶礦力廣告 Marf大嗌 網友醒神晒

Collar首個合體代言的寶礦力廣告中，Marf（邱彥筒）率先出場大叫及揮動旗幟，之後So Ching（蘇芷晴）、Ivy（蘇雅琳）、Gao（沈貞巧）、Winka（陳泳伽）、Sumling（李芯駖）、Day（許軼）及Candy（王家晴）逐個出場，呢款藍白Tone衣著和之前曾曝光過的廣告造型一樣。

寶礦力 廣告主題係眾成員展現出抱持努力不懈嘅堅毅決心，可以爆發出有幾強大、熱情嘅汗水力量！Marf一出場就大嗌，網友話即刻醒神晒！
廣告主題係眾成員展現以努力不懈嘅堅毅決心，可以爆發出有幾強大、熱情嘅汗水力量！Marf一出場就大嗌，網友話即刻醒神晒！（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Ivy接花瓣。
Ivy接花瓣。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Gao放藍煙，展現充滿力量的一面。
Gao放藍煙，展現充滿力量的一面。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 仲有So Ching玩波。
仲有So Ching玩波。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Candy同人give five。
Candy同人give five。（圖片來源：[email protected]
寶礦力 Day露額頭！
Day露額頭！（圖片來源：[email protected]

COLLAR上位！8位成員齊集寶礦力廣告

寶礦力以唧牙膏式逐位成員發放單人8秒廣告短片，寶礦力日前終於推出COLLAR八位成員合體廣告相，預告將有全新代言廣告片來襲，網民都紛紛表示非常期待，更希望寶礦力可以推出相關的周邊產品，作為買寶礦力的贈品，例如閃卡、海報或鎖匙扣等，必定會大受歡迎！

寶礦力 粉絲都大讚COLLAR今次的廣告相影得好靚，充滿熱血和活力！
粉絲都大讚COLLAR今次的廣告相影得好靚，充滿熱血和活力！（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 除了合體廣告照外，仲有8位成員各自獨照，包括Candy 王家晴。
除了合體廣告照外，仲有8位成員各自獨照，包括Candy王家晴。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 八人之一最多Like數係 Ivy 蘇雅琳，第2係Candy。
八人之中最多Like數係Ivy蘇雅琳，第2係Candy。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 第3多Like數的是 Day 許軼。
第3多Like數的是Day許軼。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Marf 邱彥筒 被指著得最密實。
Marf邱彥筒被指著得最密實。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Winka 陳泳伽 被指最有活力。
Winka 陳泳伽 被指最有活力。（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Sumling 李芯駖 曲線玲瓏，獲讚最有女人味！
Sumling 李芯駖 曲線玲瓏，獲讚最有女人味！（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 Gao 沈貞巧
Gao 沈貞巧（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）
寶礦力 So Ching 蘇芷晴
So Ching 蘇芷晴（圖片來源：[email protected] Sweat HK (Official)）

寶礦力廣告女主角2022：COLLAR

今年1月簽約儀式之後，來到4月新一輯廣告陸續登場，八位成員的8秒短片分階段流出：

寶礦力 Day@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 Candy@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 Ivy@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 winka@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 SoChing@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）
寶礦力 Gao@COLLAR
[email protected]（圖片來源：寶礦力）

相關文章： COLLAR成為寶礦力水特最新代言人 Candy全程著錯鞋自嘲：人體實驗

寶礦力水特 POWER OF SWEAT 2022電視廣告（30秒）：

常見問題

COLLAR新歌MV與廣告那日播出？

COLLAR新一輯寶礦力廣告與新歌MV於同日播出，而MV中成員們以純白舞衣出場被讚充滿活力⋯⋯詳情請看

粉絲對COLLAR新廣告有什麼期望？

粉絲對新廣告相當期待，更認為廣告拍得好好看，希望寶礦力可以推出相關的周邊產品⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]

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