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Ivy、[email protected]合體拍廣告 網友建議直接組團

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女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）和Candy（王家晴）早在參加ViuTV節目《全民造星4》時，已被粉絲封為「Canvy CP」，近日再合體拍攝護膚品廣告，反應遠遠超越之前齊腳八名成員拍攝的KFC廣告，二人獲網友大讚，並建議直接另外組團出道！

[email protected] 獲封為「Canvy CP」

COLLAR成員20歲Ivy So和19歲Candy年紀相若，特別投契，十足糖黐豆，更於IG上經常有互動，深得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」，未出道前已一齊拍過可口可樂廣告，近日兩人再合體拍攝的護膚品10秒廣告出街，獲網民大讚「青春真係無敵」、「幾有初戀嘅感覺」、「拍得好靚」等等。

COLLAR Candy左）和Ivy經常在IG上親密互動，被粉絲封為「Canvy CP」。
Candy（左）和Ivy經常在IG上親密互動，被粉絲封為「Canvy CP」。（圖片來源：[email protected]
COLLAR 有粉絲大讚Ivy笑起上來有點似新垣結衣，亦有粉絲指她似長澤正美。
有粉絲大讚Ivy笑起上來有點似新垣結衣，亦有粉絲指她似長澤正美。（圖片來源：[email protected]
COLLAR 雖然Candy經常被網友批評面形太方，但眾多粉絲都大讚她和Ivy一樣好有仙氣。
雖然Candy經常被網友批評面形太方，但眾多粉絲都大讚她和Ivy一樣好有仙氣。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）
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粉絲力讚終於有女團感覺

有「Canvy CP」粉絲指早前COLLAR全體成員一齊拍KFC廣告時，Marf、Gao和芯駖企正中間位，Ivy和Candy只能企後面的安排有微言，今次只有Ivy和Candy合體拍Olay廣告，引來不少粉絲紛紛建議兩人直接另外組團，更話「呢啲先係女團」、「終於有女團嘅感覺」！

COLLAR 早前COLLAR未成團前，Ivy和Candy已一齊拍過可口可樂廣告。
早前COLLAR未成團前，Ivy和Candy已一齊拍過可口可樂廣告。（圖片來源：[email protected]
COLLAR 二人被網民封為「Canvy」
COLLAR中有多對CP組合，其中Candy和Ivy組成的「Canvy」被封為「最恩愛CP」。（圖片來源：[email protected]
COLLAR 兩人經常孖公仔出現，獲粉絲大讚互動好有愛。
兩人經常孖公仔出現，獲粉絲大讚互動好有愛。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

重溫Collar代言KFC廣告出街 忠粉驚訝有陣亞視味

Collar的20秒KFC廣告一出，已引起網上熱討，其後1分20秒的足本版亦出街，在廣告中不斷重覆rap出「Krispy、 Tasty、 Lovely、 Yummy」，相當洗腦！

女團Collar的KFC廣告海報。
女團Collar的KFC廣告海報。（圖片來源：KFC）
Collar 齊人開餐﹗
齊人開餐﹗（圖片來源：KFC）

粉絲睇KFC廣告睇到眼花

Collar廣告一出即引起網上熱討，Collar粉絲討論區「造星評議會－全民造星討論區」中，粉絲出po指「個質素真係好亞視味」，引來不少網民同意，並指「好多尷尬到攞命嘅地方」、「絕對係廣告嘅問題」、「廣告好眼花，唔識鋪排剪接」、「拍得唔夠型，浪費咗佢哋」等。

Collar Marf
Marf兩手拎炸雞邊食邊跳舞﹗（圖片來源：KFC）
Collar Day
Day望住一大筒炸雞，興奮又開心﹗（圖片來源：KFC）
Collar Winka
Winka用一對勁cool眼神﹗拎住炸雞﹗（圖片來源：KFC）
Collar Gao食得好滋味﹗
Gao食得好滋味﹗（圖片來源：KFC）
Collar 有網民不滿Day的包包可愛面被執瘦﹗
有網民不滿Day的包包可愛面被執瘦﹗（圖片來源：「造星評議會－全民造星討論區」截圖）
Collar 有網民在討論區貼圖不滿1:1紙版公仔唔啱比例，Gao身長腳短﹗
亦有網民在討論區貼圖不滿1:1紙版公仔唔啱比例，Gao身長腳短的小矮人﹗（圖片來源：「造星評議會－全民造星討論區」截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]

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