Ivy、[email protected]合體拍廣告 網友建議直接組團
女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）和Candy（王家晴）早在參加ViuTV節目《全民造星4》時，已被粉絲封為「Canvy CP」，近日再合體拍攝護膚品廣告，反應遠遠超越之前齊腳八名成員拍攝的KFC廣告，二人獲網友大讚，並建議直接另外組團出道！
[email protected] 獲封為「Canvy CP」
COLLAR成員20歲Ivy So和19歲Candy年紀相若，特別投契，十足糖黐豆，更於IG上經常有互動，深得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」，未出道前已一齊拍過可口可樂廣告，近日兩人再合體拍攝的護膚品10秒廣告出街，獲網民大讚「青春真係無敵」、「幾有初戀嘅感覺」、「拍得好靚」等等。
粉絲力讚終於有女團感覺
有「Canvy CP」粉絲指早前COLLAR全體成員一齊拍KFC廣告時，Marf、Gao和芯駖企正中間位，Ivy和Candy只能企後面的安排有微言，今次只有Ivy和Candy合體拍Olay廣告，引來不少粉絲紛紛建議兩人直接另外組團，更話「呢啲先係女團」、「終於有女團嘅感覺」！
重溫Collar代言KFC廣告出街 忠粉驚訝有陣亞視味
Collar的20秒KFC廣告一出，已引起網上熱討，其後1分20秒的足本版亦出街，在廣告中不斷重覆rap出「Krispy、 Tasty、 Lovely、 Yummy」，相當洗腦！
粉絲睇KFC廣告睇到眼花
Collar廣告一出即引起網上熱討，Collar粉絲討論區「造星評議會－全民造星討論區」中，粉絲出po指「個質素真係好亞視味」，引來不少網民同意，並指「好多尷尬到攞命嘅地方」、「絕對係廣告嘅問題」、「廣告好眼花，唔識鋪排剪接」、「拍得唔夠型，浪費咗佢哋」等。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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