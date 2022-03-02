女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）和Candy（王家晴）早在參加ViuTV節目《全民造星4》時，已被粉絲封為「Canvy CP」，近日再合體拍攝護膚品廣告，反應遠遠超越之前齊腳八名成員拍攝的KFC廣告，二人獲網友大讚，並建議直接另外組團出道！