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Ivy So富國島長腿福利「放題」喪吸5萬like 擺低偶包挑戰1件事

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Keith

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女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）每次去旅行都會派福利送畀大家，讓粉絲眼睛食雪糕！近日夏日炎炎，Ivy So就晒出早前同友人去越南富國島嘅旅行相，當中一輯泳照相當「正式」！

Ivy So富國島派泳照福利相當「正式」

Ivy So曬出旅行時影的水著照，雖然上身有啲密實，但下身在水中央大騷白滑長腿，整個畫面勁養眼，一晚喪吸超過5萬like！另外又擺低偶包挑戰玩機動遊戲「洗衣機」，Ivy So笑指：「人浮於世竟然可以體驗俾人揼入洗衣機」，相當搞笑！

collar ivy （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 另外又擺低偶包挑戰玩機動遊戲「洗衣機」，Ivy So笑指：「人浮於世竟然可以體驗俾人揼入洗衣機」，相當搞笑！（圖片來源：IG@ivyysooo）
另外又擺低偶包挑戰玩機動遊戲「洗衣機」，Ivy So笑指：「人浮於世竟然可以體驗俾人揼入洗衣機」，相當搞笑！（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look

Ivy早前以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。

collar ivy Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！（圖片來源：IG@ivyysooo）
不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）
除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）

網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy

除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。

collar ivy Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 大曬長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
大曬長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 仲有Ivy玩越野車嘅相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
仲有Ivy玩越野車嘅相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 一對白滑長腿非常吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）
一對白滑長腿非常吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 網民狂叫Day「快啲反擊」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民狂叫Day「快啲反擊」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@6y_day）
Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@6y_day）

Ivy、Day曾合拍防曬廣告 被指「公開處刑Ivy So」

其實Ivy So和Day曾一齊演出一個防曬廣告，當時二人造型同樣是一件心口開窿的露腰背心，再加一條短裙仔，充滿青春活力，但由於Day上圍相對突出，而被連登網民形容為「公開處刑Ivy So」。

collar ivy 廣告中Ivy So和Day一齊奔跑。（圖片來源：廣告截圖）
廣告中Ivy So和Day一齊奔跑。（圖片來源：廣告截圖）
collar ivy 兩人造型相近，但出來效果相差甚遠。（圖片來源：廣告截圖）
兩人造型相近，但出來效果相差甚遠。（圖片來源：廣告截圖）
collar ivy 同樣烏低身，一個輕易見到有事業線，另一個就...（圖片來源：廣告截圖）
同樣烏低身，一個輕易見到有事業線，另一個就…（圖片來源：廣告截圖）
collar ivy 難怪連登網民形容係「公開處刑Ivy So」。（圖片來源：廣告截圖）
難怪連登網民形容係「公開處刑Ivy So」。（圖片來源：廣告截圖）
collar ivy Day一繞手，效果好震撼！（圖片來源：廣告截圖）
Day一繞手，效果好震撼！（圖片來源：廣告截圖）
collar ivy 打側身，曲線更明顯。（圖片來源：廣告截圖）
打側身，曲線更明顯。（圖片來源：廣告截圖）

Ivy So曾預告曬水著相 拒認下體現形：以後會著得保守啲！

Ivy早前出席活動時，曾解釋在《全日制COLLAR學院》中著上淺色泳褲後下體現形的問題，當時她說：「我有睇到啲相，但我覺得係關個剪裁問題啫，我下次會再小心啲，同埋再著得保守啲，或者學許軼（Day）向經理人戴穎『借褲』。」當時她又講到去峇里旅行影了好多相未執，包括有水著照，但會否po出來，就要睇大家反應。

collar ivy Ivy So早前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So早前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 亦有小露玉背。（圖片來源：IG@ivyysooo）
亦有小露玉背。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 之後又大曬在車中的自拍照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
之後又大曬在車中的自拍照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 狂曬事業線。（圖片來源：IG@ivyysooo）
狂曬事業線。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 試過上身只包一條絲巾就出街，非常性感！（圖片來源：IG@ivyysooo）
試過上身只包一條絲巾就出街，非常性感！（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 晚上就穿著吊帶裙。（圖片來源：IG@ivyysooo）
晚上就穿著吊帶裙。（圖片來源：IG@ivyysooo）
collar ivy 仲有埋「床照」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
仲有埋「床照」！（圖片來源：IG@ivyysooo）

《全日制COLLAR學院》曾全員泳裝上陣 Ivy So下體現形惹網民瘋狂討論！

ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》開播以來負評如潮，被網民狠批內容空洞、主題不清晰。不過到第四集終於有爆點成功吸引網民眼球，事關COLLAR成員為了參加「下水禮」，全員換上泳裝上陣，成班女爬上爬落，又落水搞到成身濕晒，非常有睇頭。其中Ivy So穿上淺色激短泳褲，下體仲唔小心現形，引來網民瘋狂討論。

collar ivy Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現晒形。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現晒形。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
collar ivy 爬住玩超落力！（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
爬住玩超落力！（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
collar ivy 網民都讚呢集好養眼。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
網民都讚呢集好養眼。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

網民大讚Ivy So索爆 身旁Winka、SumLing被比下去

Ivy So泳裝造型一出，即刻惹來網民在各大討論區熱烈討論。不少網民都大讚Ivy So樣靚身材好：「好正阿」、「唔怪得我d女仔朋友咁憎ivy」、「呢啲先係正常女團要有嘅嘢」、「唔錯 幾正」等。同時亦有網民笑指冇比較冇傷害，Ivy So身旁的Winka同SumLing都瞬間被比下去：「左邊係乜怪物黎？」、「佢隔離嗰兩個真係好X樣衰」、「你左邊成個猿人爭霸戰咁」等。

collar ivy 網民笑指Winka似猿人。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
網民笑指Winka似猿人。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
collar ivy 網民都話Winka同SumLing被比下去。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
網民都話Winka同SumLing被比下去。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
collar ivy 全員都換上泳裝上陣。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
全員都換上泳裝上陣。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
collar ivy Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

圖片來源：IG@ivyysooo、IG@6y_day、廣告截圖、ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖

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