全日制COLLAR學院｜全員泳裝上陣 Ivy So下體現曬形 某團員喊足咁多集
全員泳裝上陣 Ivy So下體現曬形
COLLAR新團綜《全日制COLLAR學院》開播以來負評如潮，被網民狠批內容空洞、主題不清晰。不過今次到第四集終於有爆點成功吸引網民眼球，事關COLLAR成員為了參加「下水禮」，全員換上泳裝上陣，成班女爬上爬落，又落水搞到成身濕曬，非常有睇頭。其中Ivy So穿上淺色激短泳褲，下體仲顯曬形，引來網民瘋狂討論。
Candy喊足咁多集 後悔在張敬軒演唱會失準
Candy在今次團綜差唔多集集都落淚，每次都係因為雞毛蒜皮的事情而流淚，被網民狠批她「汗腺生上眼」。來到最後兩集都繼續喊，今次就因為講起曾經有網民鬧自己「你都冇資格做張敬軒Fans，你喺人地個舞台上表演成咁」，Candy淚崩指非常後悔在偶像張敬軒演唱會中表演炒車，雖然已經時隔一年，但依然對偶像感到愧疚和內疚。Candy仲話有一排好怕表演《Call My Name》，令當日同樣表現失準的Ivy So都忍唔住一齊喊。
MARF回應「8變7」：所有嘢都叫我地企返起身
來到COLLAR團綜最後一集，7位成員都坐在河邊分享今次拍攝心得。MARF指覺得今次拍攝團綜，是為了讓COLLAR成員們重新出發的好機會：「我覺得都係注定嘅，呢個Trip係注定畀我哋經歷呢種「非一般的勞動」，點解要喺發生咗對我哋團體影響咁大嘅事之後，我哋大家都要重新出發嘅時候，我哋有一個咁嘅機會出去一齊相處，我哋有機會可以係咁祈福，好似所有嘢都叫我地企返起身咁。」
SUMLING爆喊剖白：年紀真係一個問題
SUMLING亦表示覺得今次旅程令自己獲益良多，並感慨自己年紀大，幸好有團員們的幫忙：「有啲要真係好需要體力同通宵，或者要通三日頂都唔會有眼袋嗰種，我就做唔到喇。我就覺得死啦，我真係好似同大家有啲距離囉，好似有嗰啲忘年戀嘅感覺。我開始接受到呢樣嘢係因為有你哋，如果我一個人我應該撐唔到，因為太辛苦喇。因為我覺得唔只係我，我覺得我哋都好辛苦。我覺得如果係我自己一個人，或者唔係我地一起去做呢件事，如果唔係因為我哋都冇芥蒂，我覺得我講啲煩惱出嚟，你哋都會幫我分擔，你哋俾咗好多Energy我。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！