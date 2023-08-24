全日制COLLAR學院｜全員泳裝上陣 Ivy So下體現曬形 某團員喊足咁多集

女團COLLAR新團綜《全日制COLLAR學院》一播出即被狠批節目內容空洞、主題不清晰，其中某位團員更集集喊，搞到網民睇到眼火爆。不過來到第四集就終於平息網民怒火，7位成員全員泳裝上陣，網民仲大讚Ivy So最有睇頭！