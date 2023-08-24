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全日制COLLAR學院｜全員泳裝上陣 Ivy So下體現曬形 某團員喊足咁多集

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女團COLLAR新團綜《全日制COLLAR學院》一播出即被狠批節目內容空洞、主題不清晰，其中某位團員更集集喊，搞到網民睇到眼火爆。不過來到第四集就終於平息網民怒火，7位成員全員泳裝上陣，網民仲大讚Ivy So最有睇頭！

COLLAR COLLAR全員泳裝上陣拍下水禮。
COLLAR全員泳裝上陣拍下水禮。（圖片來源：IG@ivyysooo）
COLLAR 其中Ivy So就最吸睛。
其中Ivy So就最吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）

全員泳裝上陣 Ivy So下體現曬形

COLLAR新團綜《全日制COLLAR學院》開播以來負評如潮，被網民狠批內容空洞、主題不清晰。不過今次到第四集終於有爆點成功吸引網民眼球，事關COLLAR成員為了參加「下水禮」，全員換上泳裝上陣，成班女爬上爬落，又落水搞到成身濕曬，非常有睇頭。其中Ivy So穿上淺色激短泳褲，下體仲顯曬形，引來網民瘋狂討論。

COLLAR Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現曬形。
Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現曬形。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR 爬住玩超落力！
爬住玩超落力！（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR 網民都讚呢集好養眼。
網民都讚呢集好養眼。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR 全員都換上泳裝上陣。
全員都換上泳裝上陣。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。
Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

Candy喊足咁多集 後悔在張敬軒演唱會失準

Candy在今次團綜差唔多集集都落淚，每次都係因為雞毛蒜皮的事情而流淚，被網民狠批她「汗腺生上眼」。來到最後兩集都繼續喊，今次就因為講起曾經有網民鬧自己「你都冇資格做張敬軒Fans，你喺人地個舞台上表演成咁」，Candy淚崩指非常後悔在偶像張敬軒演唱會中表演炒車，雖然已經時隔一年，但依然對偶像感到愧疚和內疚。Candy仲話有一排好怕表演《Call My Name》，令當日同樣表現失準的Ivy So都忍唔住一齊喊。

COLLAR Candy講起張敬軒演唱會又喊。
Candy講起張敬軒演唱會又喊。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR Ivy So都跟住喊。
Ivy So都跟住喊。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

MARF回應「8變7」：所有嘢都叫我地企返起身

來到COLLAR團綜最後一集，7位成員都坐在河邊分享今次拍攝心得。MARF指覺得今次拍攝團綜，是為了讓COLLAR成員們重新出發的好機會：「我覺得都係注定嘅，呢個Trip係注定畀我哋經歷呢種「非一般的勞動」，點解要喺發生咗對我哋團體影響咁大嘅事之後，我哋大家都要重新出發嘅時候，我哋有一個咁嘅機會出去一齊相處，我哋有機會可以係咁祈福，好似所有嘢都叫我地企返起身咁。」

COLLAR Marf覺得今次團綜讓COLLAR有機會重新出發
Marf覺得今次團綜讓COLLAR有機會重新出發（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR Gao都忍唔住喊。
Gao都忍唔住喊。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

SUMLING爆喊剖白：年紀真係一個問題

SUMLING亦表示覺得今次旅程令自己獲益良多，並感慨自己年紀大，幸好有團員們的幫忙：「有啲要真係好需要體力同通宵，或者要通三日頂都唔會有眼袋嗰種，我就做唔到喇。我就覺得死啦，我真係好似同大家有啲距離囉，好似有嗰啲忘年戀嘅感覺。我開始接受到呢樣嘢係因為有你哋，如果我一個人我應該撐唔到，因為太辛苦喇。因為我覺得唔只係我，我覺得我哋都好辛苦。我覺得如果係我自己一個人，或者唔係我地一起去做呢件事，如果唔係因為我哋都冇芥蒂，我覺得我講啲煩惱出嚟，你哋都會幫我分擔，你哋俾咗好多Energy我。」

COLLAR SumLing慨歎自己年紀大，有時候體力跟唔上。
SumLing慨歎自己年紀大，有時候體力跟唔上。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
COLLAR Sumling仲話自己年紀大，不單自己辛苦，有時候更會連累到成員們都覺得辛苦。
Sumling仲話自己年紀大，不單自己辛苦，有時候更會連累到成員們都覺得辛苦。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖資料或影片來源：Youtube@The Show Must Go On

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