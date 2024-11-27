Marf缺席謝票 經理人Wing出面平反：只是談論她「大牌」缺席不太公平
Marf為「扮病」、「大牌」指控解話
對此，Marf於11月27日在社交平台發布story作出回應，表示自己近日因重感冒臥病在床，並不幸頸部和脊椎受傷，需要進行物理治療：「想講返近日見到大家對我對電影嘅宣傳嘅態度有所誤會。化妝cover是在一星期前拍的，臥病在床想post開心嘢happy share，原意係唔想大家擔心同繼續用唔同方式宣傳。而缺席謝票是因為身體唔爭氣，重感冒再意外導致頸同脊椎都受傷了，要做物理治療。我會努力進行康復，快啲好返唔想影響演唱會同其他工作，期待謝票再見大家，多謝一直關心我嘅朋友仔。」
經理人Wing詳述團隊狀況：全團都幾乎病了
COLLAR的經理人Wing也於同一天晚上在社交平台發文，透露整個團隊近期的健康狀況不佳，許多成員都生病，甚至需要進出醫院：「想了很久還是覺得應該講一下。關於缺席謝票，整個心路歷程還是很複雜的。上星期COLLAR全團都幾乎病了，而且情況嚴重得很，有人進出幾次醫院、有人到今日還在嘔，但是大家每天都努力地排練。」
經理人Wing：Marf確肩負太多工作
Wing再強調：「Marf的確肩負太多工作，如果有留意，她兩星期出了三首合唱歌，當中有電影宣傳有演唱會排練，這部分我有很大責任安排得不恰當。缺席謝票也不是一個隨意的決定，她本人撐過了幾場謝票後發現病情嚴重了，有一晚臨時缺席謝票是因為發現頸脊也受傷了，辜負了整條非常用心的宣傳團隊，對不起大家。」
Marf被指「大牌」缺席Wing：覺得不太公平
Wing在帖文中特別提到Marf對其處女作《寄了一整個春天》的熱愛，並呼籲大家支持這部電影。「另外需要關心的是，電影上映才幾天排片少之又少，宣傳團隊真的很努力，前期、拍攝間、到後期宣傳大家都非常投入，偷偷看到導演有一場哭了，我暗中心痛，但知道大家還是要堅強面對，請大家大大力支持《寄了一整個春天》。這是marf的第一套電影，之前電影節、首映和訪問，所有造型和某些宣傳內容都是來自她的創意。她對這部電影的愛，這樣的緣份和關係，如果換來只是談論她「大牌」缺席，我自己覺得不太公平，所以還是忍不住想描述多點。最後大家不用擔心，COLLAR都在慢慢康復中，我只希望她們身體健康。」