Marf缺席謝票 經理人Wing出面平反：只是談論她「大牌」缺席不太公平

COLLAR成員邱彥筒（Marf）首部參與的電影《寄了一整個春天》上周開畫，但Marf卻缺席謝票及宣傳。網民發現她在請病假的同時，卻在社交平台分享自己化身為《魔法壞女巫》的綠色妝容，質疑她扮病卻為另一部電影宣傳。

