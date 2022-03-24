COLLAR新MV露腰晒腿散發青春味 Gao為離奇被消失親自解畫
以背心短裙露腰裝驚喜現身
人氣女團COLLAR近日推出第二支團歌《Never-never Land》的MV，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖，一洗在《Call My Name！》的酷爆形象，以背心、短裙、露腰裝上陣驚喜現身。MV上架未夠一日，點擊率已超過30萬，成績十分理想。
Soching：唔使擺甫士可以做自己
COLLAR透露今次推出第二首團歌，主要因為疫情下，大家都疲於抗疫，辛苦了，希望透過新歌作療癒之用，呼籲大家不妨發發白日夢，喚醒輕鬆愉快的心情，亦因此《Never-never Land》注入了不少成員個人元素，除了趣怪表情外，成員各人亦出動私伙，作MV中的小道具，當中Day表示：「今次新歌MV加入好多自己元素，自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可以喺MV度出現，真係幾得意。」Soching就笑言今次MV難得可以做自己：「唔使擺甫士，可以做自己，好難得可以咁做，平時出嚟要型、要靚，今次係最真實，甚至乎有樣衰一面畀大家睇。」
Gao為部分鏡頭被消失解畫
COLLAR新MV首播大收旺場，卻引發網友的兩極評論。有粉絲大讚MV「曲風好正，聽同睇都好舒服，拍得好靚」，但亦有網友批評：「首歌同MV完全唔夾」、「唔知個MV想表達乜」更有網民發現MV部份鏡頭只得7位成員，不見隊長Gao的蹤影，怪責剪接師是否不太鍾意阿Gao，剪走晒她的鏡頭。之後阿Gao要在社交網親解被消失之謎：「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」原來鏡頭中Gao拿著望遠鏡周圍探索，7女合體的畫面是她的「隊長視覺」。
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