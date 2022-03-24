COLLAR新MV露腰晒腿散發青春味 Gao為離奇被消失親自解畫

年初成軍的人氣女團COLLAR近日推出第二支團隊單曲《Never-never Land》，日前新MV在YouTube首播，各成員以背心、短裙、露腰裝上陣，散發陣陣青春氣息。不過有網民發現MV部份鏡頭只得7位成員，不見隊長Gao的蹤影，其後Gao要在社交網為事件親自解畫。