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COLLAR新MV露腰晒腿散發青春味 Gao為離奇被消失親自解畫

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年初成軍的人氣女團COLLAR近日推出第二支團隊單曲《Never-never Land》，日前新MV在YouTube首播，各成員以背心、短裙、露腰裝上陣，散發陣陣青春氣息。不過有網民發現MV部份鏡頭只得7位成員，不見隊長Gao的蹤影，其後Gao要在社交網為事件親自解畫。

以背心短裙露腰裝驚喜現身

人氣女團COLLAR近日推出第二支團歌《Never-never Land》的MV，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖，一洗在《Call My Name！》的酷爆形象，以背心、短裙、露腰裝上陣驚喜現身。MV上架未夠一日，點擊率已超過30萬，成績十分理想。

COLLAR 人氣女團COLLAR近日推出第二支團歌《Never-never Land》的MV，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖，一洗在《Call My Name！》的酷爆形象，以背心、短裙、露腰裝上陣驚喜現身。
人氣女團COLLAR近日推出第二支團歌《Never-never Land》的MV，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖，一洗在《Call My Name！》的酷爆形象，以背心、短裙、露腰裝上陣驚喜現身。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
COLLAR Soching蘇芷晴及Marf邱彥筒。
Soching蘇芷晴及Marf邱彥筒。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
COLLAR Sumling李芯駖及Ivy蘇雅琳
Sumling李芯駖及Ivy蘇雅琳（圖片來源：新傳媒圖片庫）
COLLAR Candy王家晴及Day許軼
Candy王家晴及Day許軼（圖片來源：新傳媒圖片庫）

Soching：唔使擺甫士可以做自己

COLLAR透露今次推出第二首團歌，主要因為疫情下，大家都疲於抗疫，辛苦了，希望透過新歌作療癒之用，呼籲大家不妨發發白日夢，喚醒輕鬆愉快的心情，亦因此《Never-never Land》注入了不少成員個人元素，除了趣怪表情外，成員各人亦出動私伙，作MV中的小道具，當中Day表示：「今次新歌MV加入好多自己元素，自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可以喺MV度出現，真係幾得意。」Soching就笑言今次MV難得可以做自己：「唔使擺甫士，可以做自己，好難得可以咁做，平時出嚟要型、要靚，今次係最真實，甚至乎有樣衰一面畀大家睇。」

COLLAR COLLAR透露今次推出第二首團歌，主要因為疫情下，希望透過新歌作療癒之用，喚醒大家輕鬆愉快的心情。
COLLAR透露今次推出第二首團歌《Never-never Land》，主要因為疫情下，希望透過新歌作療癒之用，喚醒大家輕鬆愉快的心情。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
COLLAR Day表示：「今次新歌MV加入好多自己元素，自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可以喺MV度出現，真係幾得意。」
Day表示：「今次新歌MV加入好多自己元素，自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可以喺MV度出現，真係幾得意。」（圖片來源：新傳媒圖片庫）

Gao為部分鏡頭被消失解畫

COLLAR新MV首播大收旺場，卻引發網友的兩極評論。有粉絲大讚MV「曲風好正，聽同睇都好舒服，拍得好靚」，但亦有網友批評：「首歌同MV完全唔夾」、「唔知個MV想表達乜」更有網民發現MV部份鏡頭只得7位成員，不見隊長Gao的蹤影，怪責剪接師是否不太鍾意阿Gao，剪走晒她的鏡頭。之後阿Gao要在社交網親解被消失之謎：「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」原來鏡頭中Gao拿著望遠鏡周圍探索，7女合體的畫面是她的「隊長視覺」。

COLLAR 有網民發現MV部份鏡頭只得7位成員，不見隊長Gao的蹤影。
有網民發現MV部份鏡頭只得7位成員，不見隊長Gao的蹤影。（圖片來源：[email protected]截圖）
COLLAR Gao在社交網亦親解被消失之謎：「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」
要Gao在社交網親解被消失之謎：「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」（圖片來源：[email protected]截圖）
COLLAR 原來鏡頭中Gao拿著望遠鏡周圍探索，7女合體的畫面是她「隊長視覺」。
原來鏡頭中Gao拿著望遠鏡周圍探索，7女合體的畫面是她「隊長視覺」。（圖片來源：[email protected]截圖）

COLLAR 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]截圖）
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網民留言。（圖片來源：[email protected]截圖）
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網民留言。（圖片來源：連登討論區截圖）
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網民留言。（圖片來源：連登討論區截圖）
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網民留言。（圖片來源：連登討論區截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]截圖、連登討論區截圖、新傳媒圖片庫影片來源：[email protected]

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