COLLAR｜So Ching歸隊無期 網民起哄叫解散 弱點逐個數 剪短髮都係罪？
COLLAR出活動拒受訪
日前COLLAR在8缺2情況下出席活動，除So Ching外，Day(許軼)亦因病缺席，大會事前表明COLLAR不接受訪問。現場雖然都有不少粉絲撐場，但外界亦有不少聲音指COLLAR難以再合體，So Ching遲早會退隊，亦有網民在討論區寫上：「不如COLLAR解散啦好嗎？成隊根本係靠ivyso一個」，貼文一出引來大批網民留言圍插，更逐一力數各成員的弱點。
COLLAR於叱咤「我最喜愛的組合」5強不入
有傳COLLAR在MIRROR演唱會出意外後被「禁聲」，亦沒有新作推出，她們的人氣一直下跌，就連商台《叱咤》「我最喜愛的組合」COLLAR亦5強不入，市民大眾甚至粉絲們都開始感到COLLAR其實可有可無，不過8人中只有Ivy So被指有資格留低，好想知MakerVille同身為COLLAR經理人的Wing，會點回應呢個網民熱話呢？
網民逐一分析COLLAR成員缺點
1. So Ching (蘇芷晴) 衰歸隊無期
眾所週知， So Ching現在一心照顧重傷男友阿Mo，根本無心戀戰女團，網民指出她的問題所在。
「COLLAR係包埋So Ching，根本Mo一日唔好返，佢都唔會有可能入返Viu做野。」
「Marf SoChing Gao 真係極度唔順眼」
「根本就應該飛起So Ching」
2. Sumling (李芯駖) 衰年紀大
去年35歲的Sumling以最大年紀身份參加《造星4》比賽，對比起COLLAR其他成員平均年齡只有二十幾歲時，這位「大姐姐」不論唱歌跳舞明顯是格格不入，網民亦主要攻擊佢年紀。
「Sumling收X啦，最新套戲都要做人老婆，36根本參加中年好鄉音算啦。」
「唔靚唔後生成陣過期老泥味」
「36先起步梗係冇行啦」
「佢一年內老左好多」
3. Marf (邱彥筒) 衰齊陰變髮改運
回顧《全民造星4》，Marf大熱勝出，唱得又跳得，不過原來觀眾緣麻麻，有不少網民對她的髮型及外形甚為不滿。近日她轉髮型將齊陰夾起，獲網民激讚：「妹豬咗！」希望能增加觀眾緣！
「Marf最大問題係醜」
「垃圾Viu個造型出事」
「太黑口黑面feel難有觀眾緣，最大獲係死都唔肯捨棄塊X到核爆既陰」
其實Marf有份出演 ViuTV節目巡禮2023 新劇《那年盛夏，我們綻放如花》，有望向演員方面發展。
4. Day (許軼) 衰包包面
明明是走可愛路線的Day，包包面出晒名，但網民就是愛雞蛋裡挑骨頭，不過Day卻深受廣告客戶喜愛，就算COLLAR停工，但Day不停有電視廣告出街，單是2022年已接超過20個廣告。
「豬頭Day出名唔掂啦」
「豬頭 Day 咪做緊廣告從業員」
「我食豬扒就諗起佢個豬樣」
5. Winka (陳泳伽) 衰剪短頭髮
Winka是在COLLAR中第一個彈出，被安排和Ansonbean合唱電影《明日戰記》主題曲《明日之明日》，但卻被網民指唱功只屬一般，更有網民唔滿意佢剪短頭髮。
「剪走Winka把長髮變達達星人」
「單飛加埋佢呢個樣一定好X快收皮」
6. Candy (王家晴) 衰無個人特色
在COLLAR中，Candy被指是最無個人特色的一位，在《全民造星4》比賽中無論是跳舞還是唱歌都是差幾皮，即使出道後存在感都極低。
「Candy最新嗰個寶礦力活動，X佢老X塊面本身方，仲要腫到X街，真係唔掂。」
7. Gao (沈貞巧) 衰唔靚
Gao雖然身為COLLAR隊長，但由於她並非靚女加上所跳的Locking(鎖舞)被指一般，所以發展比其他隊員差，以個人接拍的廣告及Job亦最少。
「最XX個件Gao影都冇埋，證明咗靚女先係最紅。」
8. Ivy So (蘇雅琳) 擔正ViuTV新劇獲力捧 粉絲至愛
剛滿21歲的Ivy So自COLLAR 出道後，她以團隊或個人身份已接過合供超過17個廣告代言或活動，絕對是COLLAR中最吸金成員之一。她更擔正演出ViuTV原創劇《和解在後》，故事圍繞一間提供專業調解服務的調和中⼼，要探尋衝突背後的因，方得化解矛盾的果，同劇還有ToNick主音趙善恆﹑李麗珍﹑尹光﹑岑珈其及谷德昭等，不少粉絲嗌期待。
「COLLAR – Ivy So ＝0」
「成隊COLLAR 真係得Ivy So一個叫有明星相，其他果7個真係好普通。」
「Ivy So Solo 算，其他全部垃圾黎」
「最靚嘅Ivy So日日接廣告接到手軟」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
讀者留言