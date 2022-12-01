COLLAR｜So Ching歸隊無期 網民起哄叫解散 弱點逐個數 剪短髮都係罪？

自從MIRROR演唱會出意外，女團COLLAR成員So Ching的男友阿Mo李啟言被巨型屏幕壓傷後，So Ching一直停工照料男友，歸隊無期，她對男友受傷充斥大量不滿情緒，矛頭似是直指公司，而COLLAR復工後亦未能齊人，人氣大跌。日前更有網民在討論區起哄叫COLLAR不如解散，還逐一批評成員的弱點，唯獨對一位成員有讚無彈，真係耐人尋味！