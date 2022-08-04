COLLAR出席電台節目獨欠SoChing 網民聲討MakerVille：當無事發生？

在MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外之後，所有有關ViuTV的藝人和社交平台都一律「停工」兼封口，同時絕跡任何公開活動。今日直到今日（4日）COLLAR終於打破僵局首度現身電台出席節目，惟身為阿Mo女朋友的成員So Ching缺席。