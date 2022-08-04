COLLAR出席電台節目獨欠SoChing 網民聲討MakerVille：當無事發生？
COLLAR首度現身 獨欠So Ching
MIRROR於上月28日的紅館演唱會上發生嚴重表演意外， 舞蹈員李啟言（阿Mo）被跌下的巨型屏幕砸中受重傷，頸椎骨折病情危殆，現仍在院深切治療部留醫中；另一位舞者張梓峯則轉院繼續留醫。意外發生後，其公司MakerVille、ViuTV與旗下藝人包括女團COLLAR均一直潛水。直到今日（4日）COLLAR終於打破僵局首度現身電台出席節目《叱咤樂壇》，惟身為阿Mo女朋友的成員So Ching缺席，只餘7位成員宣傳新歌，並在受訪時完全避談意外事件。
Gao回應支持 Ivy生日願望贈So Ching
COLLAR在商台宣傳新歌《OFF/ON》，在訪問開始時，主持謝茜嘉邀請幾位回應最近的意外事件，七位在場成員打招呼及回應均面帶憔悴，有氣無力，深情落寞，與過去的朝氣蓬勃有極大落差。隊長Gao回應提問時說：「好衷心多謝大家關心我哋，我哋默默收到唔同界別嘅人鼓勵，收到大家嘅愛，想同大家講：我哋OK！希望大家都平安！希望好嘅事會發生，我哋會帶住大家畀嘅力量，繼續努力繼續做好我哋，散發正能量。」被追問有甚麼說話同So Ching講時，阿Gao則回答：「多謝大家關心佢，希望繼續相信佢哋同支持佢哋，同埋畀多少少空間同時間佢哋，相信佢哋會好！」
撞正Ivy So生日黯然許願
另一方面今日正好是成員蘇雅琳（Ivy So）的生日，謝茜嘉提起這件事時成員似乎不在狀態，Ivy則回答：「多謝畀祝福畀我嘅人，以前唔係好相信生日許願，合埋眼吹蠟燭就算，但今年有兩個願望，首先而家覺得健康好緊要，希望身邊嘅人都健健康康，第二個願望想送平安畀隊友So Ching同傷者，再送畀所有表演者，送上無限祝福！」而許軼（Day）表示多謝粉絲一直以來的支持，給予團隊COLLAR好多溫暖。
粉絲洗版式打氣
COLLAR粉絲就在直播中留言打氣：「COLLAR加油！」、「So Ching加油！」 今次So Ching缺席，粉絲除擔心並身心狀況外，更發現她昨日（3日）的社交媒體已經取消追蹤MIRROR經理人花姐、公司MakerVille、ViuTV、魯庭暉及排舞總監Rock Sir等帳號，事業去向恐不明朗。
網民怒氣未消 繼續追擊MakerVille
COLLAR出席訪問後網民普遍為其不值，紛紛指責MakerVille仍要求COLLAR繼續偶像活動，並猜測MakerVille為要賠錢而繼續推展活動，嘲諷公司當意外無發生過，令COLLAR處境相當尷尬。
常見問題
網民為何要聲討COLLAR公司MakerVille？
不少網民認為COLLAR是次出席電台節目受訪為公司要求，更嘲諷公司令COLLAR處境尷尬⋯⋯詳情請看
Ivy So生日願望贈So Ching？
正好是成員蘇雅琳（Ivy So）的生日，電台節目主持人謝茜嘉提起這件事時成員似乎不在狀態⋯⋯詳情請看