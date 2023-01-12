COLLAR巴士巡遊賀一周年 SoChing認有畀新歌阿MO聽
粉絲塞滿鐘樓 場面熱鬧
COLLAR出道一週年，特別選到一年前出道的尖沙咀天星碼頭近鐘樓舉行「The Bright Side號」啟航禮，現場早已擠滿過百fans，COLLAR 8位成員於觀光巴士現身，並跟在場的fans揮手，大會安排部份傳媒與COLLAR同車，另一部分傳媒則乘搭另一輛巴士，當COLLAR乘搭的「The Bright Side號」開出時，大批粉絲湧出馬路，一度混亂，現場所見不但有粉絲企上欄杆拍照，又有男粉絲狂追巴士，可謂險象橫生。
途經旺角 Fans唱洗腦題曲
COLLAR的主題巴士途經旺角時，因等候紅綠燈原故，COLLAR即獲不少途人駐足為她們打氣及拍照，COLLAR更禮貌地揮手，駐足的fans還即場唱出寶礦力主題曲的洗腦歌詞。
Marf力撐So Ching搶答「8-1＝0！」
COLLAR之後於西九龍文化區舉行《The Bright Side》新歌發佈會，大會早於在草地用鐵馬圍起相關位置，現場亦有數十粉絲等候，不少更自備帳篷及鋁梯到場準備見偶像。COLLAR更即場演繹《The Bright Side》，歌曲用了不少肢體動作及群舞去演繹故事裡的感情。之事COLLAR接受在場傳媒訪問，So Ching被問到COLLAR出道一周年，會否有一種百感交雜的感覺，她說：「相信大家都有呢個感覺，好難又咁啱呢一日又冇落雨之下，出番嚟表演。」當記者問到是否覺得自己變成隊中靈魂人物時，Marf搶答：「8-1＝0！」So Ching又說：「冇咗邊個都唔係幾好。」
So Ching直認阿Mo有聽新歌
記者問So Ching復工感覺如何？So Ching答道：「都係適應緊，同埋照顧同休息都要自己調較，Keep住學習各方面都做得再好。」記者追問So Ching他的男友Mo是否聽過她的新歌？So Ching答道：「佢聽過，同平時聽其他歌差唔多。（有讚你？）佢好少會咁直接！」對於能跟RubberBand合作，以及參加Clockenflap音樂節，COLLAR則感到榮幸，芯齡更表示這首歌很著重廣東話咬字的正確性，要執過一些「發音」。
巴士將巡遊中環尖沙咀 內設主題打卡位
COLLAR的觀光巴士於1月13日起至2月12日期間，會穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙咀，巴士內更設有COLLAR一周年主題的打卡位，亦有COLLAR成員為你報站。
新歌明天出街RubberBand首度為女團編曲
COLLAR賀成軍一周年的新歌《The Bright Side》，將於明天1月13日下午12時30分於叱咤樂壇𝐋𝐈𝐕𝐄首播，並於下午1時在各大音樂平台上架，新歌的MV則在1月16日推出，MV製作有別於一般拍攝手法，特別融合了各種電腦技術製成，並採用3D Animation配合真實拍攝，加上AI運算法去鋪排而成。今次新曲《The Bright Side》音樂班底由RubberBand首度為女團編曲及監製，由Tim Lui填詞，COLLAR表示︰「好開心可以同RubberBand合作，因為平時睇佢哋嘅演出都會好鼓舞，而且喺錄音過程中，RubberBand俾咗好多指引我哋，希望令大家表現出最真實嘅自己。」
IG九宮格見證So Ching人氣爆升
之前於官方IG陸續推出新歌《The Bright Side》的預告片段，預告片中8女穿上純白裝束，在白色背景前拍片，有如日光、日出的感覺，寓意COLLAR重新出發。一如往例，每次COLLAR出新歌總會在IG玩「九宮格」出Post宣傳，而因要照顧受傷男友阿Mo（李啟言）而停工接近半年再復出的So Ching獲得最多關注，其帖文日前的like數更多達8萬5，遠遠拋離其他隊友。
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《The Bright Side》
|成員
|Like數
|Sumling
|15,972
|Winka
|15,181
|Marf
|16,802
|Gao
|16,050
|SoChing
|85,510
|Ivy So
|32,584
|Candy
|23,034
|Day
|34,074
落實與RubberBand同台演出Clockenflap
早前Clockenflap官方就宣布，COLLAR將與RubberBand於3月4日星期六首度合體同台演出！由於兩隊組合在香港均累積了大批捧場客，令不少fans十分期待。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（加場門票1月12日優先訂票）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。