COLLAR新歌《Speak Love》擺脫時尚災難 Gao成功翻身被網民大讚「Gao返掂」

女團COLLAR於今年7月推出《idc》MV時，因多位成員引發時尚災難而成為全城熱話，事隔2個多月她們再以新歌《Speak Love》回歸樂壇，而今次的新歌造型更大受外界好評，尤其上次瘋狂被鬧「搞唔掂」的Gao，今次終於大翻身！