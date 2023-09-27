COLLAR新歌《Speak Love》擺脫時尚災難 Gao成功翻身被網民大讚「Gao返掂」
Gao終於擺脫時尚災難
隊長Gao早前在《idc》中，雖然憑一頭紅髮突圍而出，但卻被指妝容嚴重出事，黑色粗眼線、黑色嘴唇被網民形容為「化到中毒咁」，走型格路線玩出禍，甚至連花名都被改做「Gao唔掂」！今次她終於擺脫污名，以一頭啡色長直髮加上較淡的妝容，深得網民喜愛，獲大讚「Gao返掂」、「其實一直都咁靚」、「終於同造型師和好如初」、「呢張先係正常發揮」等留言。
人氣排名大洗牌
COLLAR官方IG於昨日（26日）公開7成員的新歌宣傳照片，不足24小時內已經引起腦極佳極大關注，而成員之間人氣差距亦被拉開得愈來愈遠，最多人like的成員與最少like成員票數相差足足有3倍！截至周三（27日）下午12時半，暫時最多like數的是Ivy So，有超過1萬5千個likes成為隊中人氣王。她早前在《idc》中，被指是時尚災難中的唯一生還者，獲網民大讚就算衣服有多不好看，只要穿在Ivy So身上，她也能完美的Carry，今次就華麗風格的造型更加心得網民的喜愛。至於緊隨其後的是Gao，而超過1萬likes；第三名是Day，得到9千多likes。本來在《全民造星IV》比賽中奪冠軍的Marf，在人氣排名中只得第五名，而年紀最大的芯駖則暫時排第尾。
37歲芯駖人氣下滑
隊中的「大家姐」芯駖過去被網民一度封作「女人天花板」而深受喜愛，然而自從於《idc》中身形走樣後，獲外界狠批不像女團成員之後人氣開始下滑，其個人宣傳照的like數比起其餘成員更低。
神秘男子身份曝光
MV預告中，Marf衝向一名只露背影的神秘男子並將他大力扯走，其真正身份極大可能就是與她在ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》中合作的導演陳建朗！當時Marf在IG發表劇終感言時，表示「希望之後要多啲多啲機會一齊合作」，突如其來的二度合作令網民相當喜出望外，更有不少劇迷直指是劇集結局的番外篇：「楊悅盈（Marf劇中角色）和姊妹找MTCC的代言人復仇的故事」、「又係你啊陳生？」、「果然Marf係換咗身份嘅楊悅盈」。
網民狠批MV造型師 Candy嚴選最肉酸
COLLAR推出新歌後，唔少網民在COLLAR的官方IG批評，指今次MV造型非常不討好，尤其是Candy的打扮被指是眾人之中最肉酸，寫道：「乜料呀影到Candy咁樣，我X」、「炒咗個造型、攝影同IG揀相呢3個人佢啦」。
網民希望ViuTV換造型師
其次還有其她團員的造型，網民亦逐一批評，更希望ViuTV能聽到他們的心聲，不要令偶像們的造型一次比一次更差！
女團COLLAR自蘇芷晴（So Ching）退團後，從此由8變7。經過一段時間沉澱後，COLLAR終於有新歌《idc》派台，近日亦在官方IG晒出各人造型照。
COLLAR︳新造型照曝光 變「忍刀七人眾」
COLLAR全體成員包括芯駖、Gao(沈貞巧)、Day(許軼)、蘇雅琳(Ivy)、Marf(邱彥筒)、Winka(陳泳伽)及Candy(王家晴)在IG都有新造型，各人造型都各有性感，據知是飛往日本拍攝，部份成員手持忍者兵器，同過往造型與別不同，勁有新鮮感，唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！
評價 1︳Gao似得罪造型師
有不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受，「究竟啊餃同collar個造型師有咩過節」、「如果撒旦係女人 應該係咁樣」、「嘩… 唔好喇… SOR 唔識欣賞… 個 Stylist 發生了什麼事…」、「呢邊個建議係換咗造型師」。
評價 2︳芯駖隻手出事
芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！不過有網民嫌美中不足地方是芯駖雙手略見不少青筋和皺紋：「應該P下對手」、「不好意思，但對手需要修護一下，看來好像好多經歷」
評價 3︳Ivy So、Day、Marf、Candy全面升呢！
網民有批評個別成員造型有少少炒車，但大讚Ivy So、Day、Marf、Candy 新造型全部升呢！唔少網民留言：「Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣」、「真心想知stylist是邊位！點解唔似平時，感覺全部升lv 晒！連呀Day 都唔同晒！又型又靚！」、「Marf有料到wor ，襯到絕！ 」、「糖b揸住呢把苦無打仗 一定大獲全勝！」
評價 4︳Winka多口累事 like數最低
曾有不少網民指COLLAR今年重新出發，但卻被多口的Winka拖累，今年推出獨唱歌《一手造成》，宣傳時把前度掛嘴邊，被指不停消費前度，不過Winka堅持做自己，最近又因取消關注So Ching惹起爭議。今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！
即睇《idc》
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