全日制COLLAR學院｜網民鬧爆內容無聊兼空洞 某團員乜都喊如「汗腺生上眼」

女團COLLAR繼早前在新歌MV《idc》造型大炒車引發極大討論度，她們的新團綜《全日制COLLAR學院》播放之後亦引起熱議。有不少網民在社交平台上指控COLLAR新團綜的5大敗筆，包括節目內容空洞及主題不清晰等等，而其中某位團員更於2集喊3次，喊到網民都表示睇到眼火爆！