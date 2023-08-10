全日制COLLAR學院｜網民鬧爆內容無聊兼空洞 某團員乜都喊如「汗腺生上眼」
網民列5大敗筆狠批COLLAR新團綜
1. 節目主題唔清晰又無聊 網民：「謝賢去旅行咩」
7位成員早前齊齊到日本拍攝新團綜《全日制COLLAR學院》，雖然節目簡介上表示讓COLLAR到日本「學藝修煉，邊玩邊學」，但實質只是「大雜燴」。成員們一開波就學相撲、玩劈磚，坐完人力車之後又卻突然跳去瀑布玩修行，節目主題既不清晰又不連貫，令網民忍不住留言狠批：「拍埋d 無聊野…一班青春少艾去坐人力車、又劈磚、仲去修行，謝賢去旅行咩」、「可以騷到啲咩女團魅力畀觀眾睇？」「去到人力車個度已經悶到抽筋」、「仲有邊個人諗到拍MV之前，上山玩淋水，佢真係奇才嚟」等。
2. 一時7個人一時5個人 睇到觀眾頭都大埋
據知Gao同芯駖因為比其他五位成員早兩星期出發到日本拍攝另一綜藝節目，所以到拍攝後期才匯合大隊。從節目可見，一開頭都係其餘5位成員Day、Ivy So、Candy、Marf及Winka自己率先去玩，到第2集才到火車站迎接Gao同芯駖。不過第3集開場又突然變回得5個人，到中段去坐人力車又再見到Gao同芯駖的身影，最後又只剩5位成員去瀑布下玩修行，令觀眾們都感到非常混亂！
3. CANDY 2集喊3次 網民狠批：汗腺生上眼
此外，有多位網民指今次團綜每集都有成員落淚，特別是Candy在2集入面喊足3次，而且每次都是因為雞毛蒜皮的事情而流淚，令人莫名其妙：「有條女集集都喊，嚴重懷疑佢汗腺生上眼」、「佢嘅性格明明好倔強，但係成日扮到好柔弱咁，真係完全gao唔掂」、「點解成日有人喊？」、「煩死，每個鏡頭都喊」、「一個喊其他人又喊，咁到底發生咗咩事先得㗎，觀眾共情唔到囉」等。
4. 成員之間零火花 比出道初期綜藝更拘謹
有網民指出今次成員們在節目中零火花，每當有團員嘗試搞笑炒熱氣氛，其他成員都會尷尬接唔到，導致成個節目非常尷尬。網民都指：「除咗Gao隊同芯駖明顯有默契同埋對答上有火花之外，其餘嘅成員係埋一齊嗰陣都冇火花，整體上比《我哋係COLLAR》嗰陣更見外更拘謹，所以我好奇想問，過去一年裡面，7個人聚埋一齊嘅時間多唔多過1個月？」
5. Gao、芯駖造型大炒車
繼MV造型大炒車之後，網民都話覺得今次團綜成員們的髮型和造型都麻麻，其中Gao同芯駖造型就最出事，網民更嘲芯駖造型似大媽：「想做偶像唔該顧吓個Look啦」、「COLLAR班幕後真心廢，佢哋出道以來，從形象到綜藝節目，經常炒車」、「芯駖有老態，Gao就無得搞，後生果幾個又要跟住扮大個，想賣可愛又唔得」等。
《全日制COLLAR學院》突擊檢查酒店房
《全日制COLLAR學院》第一集「抵埗東京初體驗」中，由於COLLAR隊長Gao（沈貞巧）和成員Sumling（李芯駖）已率先飛往日本，所以首集只得Candy（王家晴）、Day（許軼）、Ivy（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）五位成員一齊飛抵東京，到達住宿的地方後，五人分住三間房，其中Candy和Day同住，Marf和Winka同住，Ivy則獨佔一間房。
影埋Ivy So「阿婆底」
節目組隨即拉隊突擊查房，帶領觀眾到COLLAR酒店房中探秘，結果Ivy被發現房中掛了一條「阿婆底」！睇翻ViuTV《製作中》的花絮片段，原來這條「阿婆底」本來有打格，但入到到房內做訪問時，節目組就唔記得遮住，令到這條「阿婆底」出現在Ivy身後，令網民驚嘆節目果然夠真實：「連底褲都影埋！」
Candy、Day同房亂到七彩
另一段直擊Candy與Day酒店房的片段亦引起網民關注，除了因為房間十分凌亂，亦因為節目組直擊了兩人著衫的花絮！網民紛紛表示：「牙日啲嘢亂到」、「勁亂」、「半個喼都係衫」、「去程已經超重」、「牙糖終於識用另一半喼」等等。
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