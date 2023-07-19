COLLAR全黑型格look登場 Winka曾找Nathan拍MV 直指不知對方私事

COLLAR成員So Ching退團，意味今後COLLAR會以7人姿態走下去，今天（19日）COLLAR首度以7人組合與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）一同出席公開活動，眾人以黑色型格look登場，非常養眼！