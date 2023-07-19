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COLLAR全黑型格look登場 Winka曾找Nathan拍MV 直指不知對方私事

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COLLAR成員So Ching退團，意味今後COLLAR會以7人姿態走下去，今天（19日）COLLAR首度以7人組合與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）一同出席公開活動，眾人以黑色型格look登場，非常養眼！

collar winka 提到Winka自So Ching 離隊後便取消了對方IG關注，她聽後即場道歉
提到Winka自So Ching 離隊後便取消了對方IG關注，她聽後即場道歉（圖片來源：大會提供）

Winka不知Nathan經濟狀況

Winka的《一手造成》MV男主角曾找來已退選《造星V》、醜聞極多的魏念恩（Nathan）合作，Winka 覺得他退選是個人決定，沒有可惜不可惜，直言不太知道對方的私人事和經濟狀況，所以拍攝MV時沒有Deep Talk 。問到參加比賽人格是否好緊要，另一成員芯駖指：「其實做人，人格最緊要。」至於7人組合的COLLAR亦重新出發，她們透露早前到日本拍攝MV和綜藝節目。

collar winka Winka的《一手造成》MV男主角曾找來已退選《造星V》、醜聞極多的魏念恩Nathan）合作。
Winka的《一手造成》MV男主角曾找來已退選《造星V》、醜聞極多的魏念恩（Nathan）合作。（圖片來源：[email protected]_ngai）
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Winka 覺得他退選是個人決定，沒有可惜不可惜。（圖片來源：東方新地）

Lokman稱參選造星時冇收戀愛禁令

有報道爆出十強參賽者Nathan的前女友曾在社交平台表示，男友參選後自己「唔見得光」，ViuTV更疑似要其IG轉為Private。對此，三人被問到在參選造星時有否收到戀愛禁令，Lokman透露沒有聽過有關指令，「我直情節目都擺埋佢（女朋友）上枱，仲轉Private咪仲奇怪！」至於Stanley稱跟女友Alina愛得大方，笑言轉為Private的話會鬧交。

collar winka 三人被問到在參選造星時有否收到戀愛禁令，Lokman透露沒有聽過有關指令
三人被問到在參選造星時有否收到戀愛禁令，Lokman透露沒有聽過有關指令（圖片來源：大會提供）
collar winka 有報道爆出十強參賽者Nathan的前女友曾在社交平台表示，男友參選後自己「唔見得光」，ViuTV更疑似要其IG轉為Private。
有報道爆出十強參賽者Nathan的前女友曾在社交平台表示，男友參選後自己「唔見得光」，ViuTV更疑似要其IG轉為Private。（圖片來源：[email protected]_ngai）

Winka為取消關注So Ching即場道歉

另外，Winka自So Ching 離隊後便取消了對方IG關注，她聽後即場道歉：「Sorry，令大家擔心，舉動好純粹，希望工作還工作，我有私下短訊番佢解釋。」Winka更笑指亦取消了細佬的關注，並同細佬講家姐心中已經有他，還給他零用錢。

collar winka ching退出collar｜ 盤點香港10大女團 女團 COLLAR So Ching退團 阿Mo 自阿Mo受傷後未曾公開露面的So Ching終於現身。
So Ching已經退團。（圖片來源：[email protected]_nat）

Stanley澄清女友做足安全措施防走光

Alina日前都有在《造星5》跟冠軍人馬Lyman（香𦚯宅）跳現代舞，Alina的舞衣非常短，更做出高難度的擘腿動作，因此險春光乍洩，網民也替Stanley擔心，Stanley受訪表示：「咁佢真係跳開現代舞，好多時啲衫，其實你見佢《造星3》好多時都係緊身衫，唔會著長褲無啦啦跳現代舞，所以佢已經做足晒安全措施，佢係冇走光，只係打底褲出咗嚟，大家唔需要為我擔心！」

collar winka Stanley受訪表示唔擔心女友走光。
Stanley受訪表示唔擔心女友走光。（圖片來源：[email protected]_）

Alina險春光乍洩

《全民造星V》總決賽於16日舉行，Lyman的第1輪表演中，與MIRROR成員Stanley女友Alina一同表演以舞台劇為主題的《City of Stars》及《Another Day of Sun》，兩人有不少親密肢體接觸，期間身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作露出蜜桃臀，更做出高難度的擘腿動作，因此險春光乍洩，令不少網民覺得與其他合作舞台相比尺度太過進取，女方更因此險走光。

collar winka 全民造星5 決賽 全民造星5 lyman Lyman的第1輪表演與Alina共同演出。
Lyman的第1輪表演與Alina共同演出。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
collar winka 全民造星5 決賽 全民造星5 lyman 身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作。
身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
collar winka 全民造星5 決賽 全民造星5 lyman 露出蜜桃臀。
露出蜜桃臀。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
collar winka 全民造星5 決賽 全民造星5 lyman 做出擘腿動作時險春光乍洩，
做出擘腿動作時險春光乍洩，（圖片來源：ViuTV影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_ngai、大會提供

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