COLLAR全黑型格look登場 Winka曾找Nathan拍MV 直指不知對方私事
Winka不知Nathan經濟狀況
Winka的《一手造成》MV男主角曾找來已退選《造星V》、醜聞極多的魏念恩（Nathan）合作，Winka 覺得他退選是個人決定，沒有可惜不可惜，直言不太知道對方的私人事和經濟狀況，所以拍攝MV時沒有Deep Talk 。問到參加比賽人格是否好緊要，另一成員芯駖指：「其實做人，人格最緊要。」至於7人組合的COLLAR亦重新出發，她們透露早前到日本拍攝MV和綜藝節目。
Lokman稱參選造星時冇收戀愛禁令
有報道爆出十強參賽者Nathan的前女友曾在社交平台表示，男友參選後自己「唔見得光」，ViuTV更疑似要其IG轉為Private。對此，三人被問到在參選造星時有否收到戀愛禁令，Lokman透露沒有聽過有關指令，「我直情節目都擺埋佢（女朋友）上枱，仲轉Private咪仲奇怪！」至於Stanley稱跟女友Alina愛得大方，笑言轉為Private的話會鬧交。
Winka為取消關注So Ching即場道歉
另外，Winka自So Ching 離隊後便取消了對方IG關注，她聽後即場道歉：「Sorry，令大家擔心，舉動好純粹，希望工作還工作，我有私下短訊番佢解釋。」Winka更笑指亦取消了細佬的關注，並同細佬講家姐心中已經有他，還給他零用錢。
Stanley澄清女友做足安全措施防走光
Alina日前都有在《造星5》跟冠軍人馬Lyman（香𦚯宅）跳現代舞，Alina的舞衣非常短，更做出高難度的擘腿動作，因此險春光乍洩，網民也替Stanley擔心，Stanley受訪表示：「咁佢真係跳開現代舞，好多時啲衫，其實你見佢《造星3》好多時都係緊身衫，唔會著長褲無啦啦跳現代舞，所以佢已經做足晒安全措施，佢係冇走光，只係打底褲出咗嚟，大家唔需要為我擔心！」
Alina險春光乍洩
《全民造星V》總決賽於16日舉行，Lyman的第1輪表演中，與MIRROR成員Stanley女友Alina一同表演以舞台劇為主題的《City of Stars》及《Another Day of Sun》，兩人有不少親密肢體接觸，期間身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作露出蜜桃臀，更做出高難度的擘腿動作，因此險春光乍洩，令不少網民覺得與其他合作舞台相比尺度太過進取，女方更因此險走光。
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