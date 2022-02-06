Concert YY 黃偉文作品展 2012

Concert YY 十周年回顧：重溫《黃偉文作品展》10個經典紀錄

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撰文：東方新地

《黃偉文作品展》在2012年舉辦，轉眼十年，當年一連6場聯繫全港近50位歌手的演唱會，是當年快將43歲的黃偉文（Wyman）回顧出道18年填詞生涯的盛大派對，位位當得令的歌手同台演出，由Wyman展示超強執行力，打盡友情牌、突破唱片公司的界限，同年年尾推出的DVD及Blue Ray碟內容長達 6 個多小時，重量級內容成為當年銷量逾八萬「雙白金」的暢銷碟，一齊重溫當年的經典場面：

《黃偉文作品展》群星拱照黃Wyman

這十年來做過的事
能令你無悔驕傲嗎
那時候你所相信的事
沒有被動搖吧

2012年初的Wyman演唱會一票難求，據報當時炒價直上三萬幾，因為嘉賓陣容一時無兩，包括退出舞台多年的樂壇天后彭羚：

每場壓軸的主題曲都是《給十年後的我》，由陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩和薛凱琪合唱，作為演唱會主角，Wyman自己也有唱出最後一句，當時不少觀眾都期望十年後再聚。（圖片來源：東方新地）
每場壓軸的主題曲都是《給十年後的我》，由陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩和薛凱琪合唱，作為演唱會主角，Wyman自己也有唱出最後一句，當時不少觀眾都期望十年後再聚。（圖片來源：東方新地）
容祖兒、陳奕迅、何韻詩、蘇永康、黃耀明、薛凱琪、李蕙敏及傅珮嘉是六場演唱會的「穩膽」。（圖片來源：東方新地）
容祖兒、陳奕迅、何韻詩、蘇永康、黃耀明、薛凱琪、李蕙敏及傅珮嘉是六場演唱會的「穩膽」。（圖片來源：東方新地）

1. Eason跛腳撐拐杖出席

6場演唱會幾乎請嚟半個香港樂壇，合共多達50幾位歌手撐場，陣容仲勁過各大頒獎禮，靓歌靓衫目不暇給，令呢個雜錦演唱會變得更有睇頭！正如Wyman話齋：

「無論有幾離譜幾咁想像唔到慨衫，呢個show都會睇到！」

對於陳慧琳未能出席，Wyman亦有喺台上代爲解釋：「今日有一個壞消息，一個好消息。壞消息係我今朝接到個電話，呢位朋友本來今晚做嘉賓，但佢嘅醫生同屋企人建議佢最好留喺屋企安胎，我相信全香港都係錫陳慧琳嘅人，佢生仔個個都係契爺契媽，所以佢生個健康嘅寶寶重要過嚟唱歌！」對於話唔嚟又嚟嘅陳奕迅，Wyman抵死笑謂：「今日慨好消息係聽到另一個電話，呢個人竟然唔顧自己身世同我講：『喂，你慨演唱會第一場，以我同你嘅交情，我點可以唔嚟呀！』我就話如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！

（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

2.陳奕迅、何韻詩尾場舌吻〈芳華絕代〉

6場裡面要數「最激場面」，肯定係尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅豔芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出慨片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）

6場裡面要數「最激場面」，肯定系尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅豔芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出慨片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
6場裡面要數「最激場面」，肯定系尾場陳奕迅同何韻詩合唱張國榮、梅豔芳金曲〈芳華絕代〉時伸脷激吻。不過睇番網上流出慨片段，可見到HOCC 縮咗一縮！（圖片來源：東方新地）
Wyman抵死笑謂：「如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！（圖片來源：東方新地）
Wyman抵死笑謂：「如果你嚟到，我批個頭俾你當凳坐！」結果Eason冇食言，跛住都到場、坐住個頭唱，吹脹！（圖片來源：東方新地）

3. 黃偉文親自操刀 成功召喚彭羚！

Wyman除了為自己每次出場準備不同造型，更答應了親自為近50名演出者從頭到腳做styling，當中最靚絕對係彭羚：

萬衆期待嘅彭羚冇令人失望，表演多年歌唱功力依十足，唱了〈小玩意〉及〈漩渦〉等金曲，聲靓衫靓，一絕！（圖片來源：東方新地）
萬衆期待嘅彭羚冇令人失望，表演多年歌唱功力依十足，唱了〈小玩意〉及〈漩渦〉等金曲，聲靓衫靓，一絕！（圖片來源：東方新地）

4. 容祖兒華麗靚衫 唱足6場擔大旗

容祖兒Concert YY 黃偉文作品展 2012
撐足6場慨祖兒，Wyman 晚晚幫佢換衫，呢套更係由Wyman 親自設計，佢話「當初冇人覺得靓，所以今次喺自己個show 度堅持要佢着出嚟，重話Joey 着住嚟唱〈牆紙〉襯到絕。」（圖片來源：東方新地）
同Wyman老友鬼鬼慨Joey又唱又跳打頭陣，演繹多首如〈痛愛〉、〈心淡〉、〈破相〉等hit歌，好比自己演唱會一樣咁賣力！（圖片來源：東方新地）
同Wyman老友鬼鬼慨Joey又唱又跳打頭陣，演繹多首如〈痛愛〉、〈心淡〉、〈破相〉等hit歌，好比自己演唱會一樣咁賣力！（圖片來源：東方新地）

5.李蕙敏「億萬之裙」

被Wyman比喻爲心目中慨「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞系将Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。

被Wyman譽爲心目中慨「億萬之裙」，地位至高無上正是Amanda，Wyman話當年多得Amanda唱佢首〈你沒有好結果〉唱到街知巷聞系将Wyman帶俾大家認識令今日咁多人搵佢寫歌。（圖片來源：東方新地）
Amanda沙聲獻唱，狀態麻麻，期後的DVD後製都唔特別Tune得返，算係一個紀錄。（圖片來源：東方新地）

6.大肚楊千嬅破冰出席

尾場另一焦點係曾經傳同Wyman 不和的楊千嬅，喺尾場都腹大便便俾面出席，Wyman 重送咗部「紫色BB 車」畀佢，有咩唔妥都一次過粉碎曬啦！

陀住仔嘅楊千嬅大嘅三首Wyman作品〈可惜我是水瓶座〉、〈勇〉、〈野孩子〉，有現場觀眾表示「罕有地」唱現場都唱得唔錯。（圖片來源：東方新地）
陀住仔嘅楊千嬅大嘅三首Wyman作品〈可惜我是水瓶座〉、〈勇〉、〈野孩子〉，有現場觀眾表示「罕有地」唱現場都唱得唔錯。（圖片來源：東方新地）

7.Sammi首場現身自嘲〈姨婆掉眼淚〉

作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！

作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出，更笑言爲唱〈如何掉眼淚〉呢首歌而設計咗呢個名爲〈姨婆掉眼淚〉嘅妝，十分抵死！（圖片來源：東方新地）
作為頭兩場嘉賓，雖然Sammi當晚唔係咁舒服，但仍頂硬上上台演出！（圖片來源：東方新地）

8. Wyman趣怪造型逐格睇

Wyman 全場最環保就係呢身以Nike Air Force 打造嘅衫。 （圖片來源：東方新地）
Wyman 全場最環保就係呢身以Nike Air Force 打造嘅衫。 （圖片來源：東方新地）
加埋副超重有啲似《X-Men 》鐳射眼。 （圖片來源：東方新地）
加埋副超重有啲似《X-Men 》鐳射眼。 （圖片來源：東方新地）

9. Concert YY海報出動四大女歌手同場拍攝

演唱會在2011年尾開始宣傳，單是海報已經轟動一時，召集四大女歌手盛裝同場合照，單是思考排位已經費煞思量，幸運地各人都畀足面Wyman，認同「齊人互動效果較好」的概念，超級合作並抵得諗地度期出席拍攝，Wyman更為海報寫了兩篇專欄詳述「嗰張相」的拍攝花絮。可惜陳慧琳因為要安胎而缺席表演。

當年的演唱會宣傳海報出動到四大女歌手容祖兒＋何韻詩＋陳慧琳＋鄭秀文，攝影師家安和美術指導All Rights Reserved的SK提議真正「五人合照」而不是用電腦合成。（圖片來源：Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved）
當年的演唱會宣傳海報出動到四大女歌手容祖兒＋何韻詩＋陳慧琳＋鄭秀文，攝影師家安和美術指導All Rights Reserved的SK提議真正「五人合照」而不是用電腦合成。（圖片來源：Concert YY 2012 官方海報by All Rights Reserved）

10. 同年推出DVD 全城狂煲試機天碟

6場演唱會的精彩場面最後收錄在年尾推出的CD及DVD內，開場由容祖兒唱出〈桃色冒險〉、〈跑步機上〉、〈隆重登場〉3首跳舞組曲做熱身，淨係睇呢part歌舞已經值回碟價。〈初一十五〉由黃偉文親自同吳君如一齊演唱，難說得上係聽覺享受，但氣氛最好。

之後有細訴人生無奈慨〈活著多好〉、〈燕尾蝶〉、〈囍帖街〉等等，展示黃偉文另一人生觀，而最觸動到人的就是壓軸一首〈給十年後的我〉，黃偉文唱到：「别太遲又十年後至想，快樂嗎？」提醒大家要及時行樂，正好同演唱會的party主題呼應。

詞神黃偉文入行18年嚟最精的84首歌喺曬呢6CD或4DVD演唱會入面。（圖片來源：東方新地）
詞神黃偉文入行18年嚟最精的84首歌喺曬呢6CD或4DVD演唱會入面。（圖片來源：東方新地）

呢隻碟唔止係演唱會，當作舞台劇重溫，或聽CD時回想自己成長時的主題曲，會更有意思：

Disc 1曲目
曲序 曲目 主唱
1 Opening
2 YY話 [1]
3 桃色冒險／跑步機上／隆重登場（Joey dance medley） 容祖兒
4 這麼遠 那麼近 黃耀明
5 那誰 蘇永康
6 YY話 [2]
7 自然醒 林宥嘉
8 看見什麼吃什麼 林宥嘉
9 大大公司 Swing
10 帝國大廈 Swing
11 YY話 [3]
12 地平線 官恩娜
13 奇洛李維斯回信 薛凱琪
14 男孩像你 薛凱琪
15 洗剪吹 吳浩康
16 一事無成 周柏豪、鄭融
17 髒話阿七 劉浩龍
18 到處留情 張信哲
Disc 2曲目
曲序 曲目 主唱
1 YY話 [4]
2 （你沒有）好結果 李蕙敏
3 活得比你好 李蕙敏
4 牆紙 容祖兒
5 YY話 [5]
6 大開眼戒 陳奕迅
7 尼古丁 陳奕迅
8 傾城 陳奕迅
9 艷光四射／你是八十年代／光明會（HOCC dance medley） 何韻詩
10 低科技之歌 王菀之
11 你唔愛我啦 李彩樺
12 有人喜歡藍 蘇永康
13 達明一派對 達明一派
14 YY話 [6]
15 最佳位置 趙學而
16 歡樂今宵 趙學而
Disc 3曲目
曲序 曲目 主唱
1 痛愛 容祖兒
2 唐人街 林宥嘉
3 親愛的瑪嘉烈 黃耀明、林宥嘉
4 我這麼容易愛人 黃耀明
5 YY話 [7]
6 初一十五 黃偉文、吳君如
7 再見露絲瑪莉 何韻詩
8 明目張膽 何韻詩
9 小團圓 王菀之
10 末日 王菀之
11 YY話 [8]
12 我的驕傲 容祖兒
13 好戲在後頭 草蜢
14 失樂園 草蜢
Disc 4曲目
曲序 曲目 主唱
1 活著多好 陳奕迅
2 祖與占 Shine
3 燕尾蝶 Shine
4 YY話 [9]
5 耿耿於懷 麥浚龍
6 16號愛人 容祖兒
7 會過去的 許志安、車婉婉
8 灰飛煙滅 許志安
9 水瓶座 陳曉東
10 吻感 鄭伊健
11 發現 鄭伊健
12 YY話 [10]
13 好心分手 盧巧音
14 囍帖街 謝安琪
Disc 5曲目
曲序 曲目 主唱
1 最好的⋯⋯ 王菀之
2 PG家長指引 梁漢文
3 小王子 黃耀明
4 YY話 [11]
5 目黑 周國賢
6 甜蜜蜜 薛凱琪
7 下一站天后 Twins
8 多謝失戀 Twins
9 木紋 何韻詩
10 小玩意 彭羚
11 癡情司 何韻詩
12 可惜我是水瓶座 楊千嬅
13 楊千嬅
14 野孩子 楊千嬅
15 最佳損友 陳奕迅
16 陀飛輪 陳奕迅
17 單車 陳奕迅
18 浮誇 陳奕迅
Disc 6曲目
曲序 曲目 主唱
1 心淡 彭羚、容祖兒
2 YY話 [12]
3 垃圾 盧巧音
4 傅珮嘉
5 破相 容祖兒
6 漩渦 彭羚、黃耀明
7 YY話 [13]
8 親密關係 鄭秀文
9 如何掉眼淚 鄭秀文
10 YY話 [14]
11 命硬 側田
12 YY話 [15]
13 黃色大門 容祖兒
14 勞斯・萊斯 何韻詩
15 芳華絕代 陳奕迅、何韻詩
16 YY話 [16]
17 給十年後的我 陳奕迅、蘇永康、黃耀明、容祖兒、何韻詩、薛凱琪、黃偉文

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