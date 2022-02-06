Concert YY 十周年回顧：重溫《黃偉文作品展》10個經典紀錄

《黃偉文作品展》在2012年舉辦，轉眼十年，當年一連6場聯繫全港近50位歌手的演唱會，是當年快將43歲的黃偉文（Wyman）回顧出道18年填詞生涯的盛大派對，位位當得令的歌手同台演出，由Wyman展示超強執行力，打盡友情牌、突破唱片公司的界限，同年年尾推出的DVD及Blue Ray碟內容長達 6 個多小時，重量級內容成為當年銷量逾八萬「雙白金」的暢銷碟，一齊重溫當年的經典場面：