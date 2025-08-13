Cookies「餅碎」Gloria傳加入周大福董事會 超強背景公開 網民：女強人典範

Cookies女團前成員陳素瑩（Gloria）淡出演藝圈長達20年，近日卻有驚喜新動向。有傳她獲委任為周大福教育董事，獲網民大讚係女強人典範！

昔日娛樂圈女團成員走向職場新生活

陳素瑩當年憑Cookies出道後一度活躍娛樂圈，退隊後轉戰演員路線，隨後選擇休學深造，赴英國曼徹斯特商學院修畢會計與金融碩士，學成歸港後加入德勤擔任高級審計員，成功由偶像藝人轉型專業職場女性。

驚喜獲委任教育董事 今成多間公司主理人

根據市場查冊資料，陳素瑩已於今年6月30日正式獲委任周大福教育董事，並同時兼任43間本地註冊公司董事職務。這些公司大部分都屬於周大福教育旗下，包括維多利亞教育集團、大灣區教育機構創學元等，突顯她在教育及商界地位。

專業資格助力事業 吸睛「女強人」形象獲盛讚

陳素瑩近期以德勤高級審計員身份出席會計師公會活動，分享自身由娛樂圈到英國升學，再回流香港投身專業的心路歷程。她的職場轉型故事以及高學歷背景，令圈中好友Stephy亦盛讚其女強人風采，網民一致表示佩服其能力和魄力。

Cookies餅碎Gloria 相隔20年再合體

Cookies的9位成員於2002年出道時，因人數眾多而被傳媒稱為「港版Morning娘」，不過組合先後由「9變4」再宣布單飛發展，直到今年3月鄧麗欣舉行個人演唱會，一班昔日的好姊妹相隔20年後再次合體，演唱了他們的成名曲《心急人上》。

在演唱會上，鄧麗欣稱呼陳素瑩（Gloria）為「女強人」，Gloria也在演唱會上表示：「我以前份工係Cookies，好多謝你畀機會我哋上嚟紅館，都無咩工可以得閒上嚟紅館唱幾首。」

Gloria轉行讀金融及會計課程

Gloria成為「餅碎」後退出娛樂圈，選擇前往英國繼續進修金融和會計的課程，並在曼徹斯特商學院（Manchester Business School）取得了碩士學位。學成歸來後，Gloria在香港四大會計師樓之一的德勤（Deloitte）擔任高級審計員至今，展示了她在職業生涯上的另一面。

分享轉行心得感慨時間過得太快

近日，Gloria受邀在香港會計師公會的一場講座中擔任嘉賓。她以一身淡妝和低調的打扮出席，並在講座中分享了自己轉行15年的心得。她感慨地說：「剛畢業入行都係呢間房聽講者分享，冇想過15年後角色調轉，時間過得太快！」在場的許多人都認出了Gloria，並大讚她保養得宜，外貌依然好青春，而且仙氣十足。

