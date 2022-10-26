前Cookies成員蒲茜兒Serena宣佈離婚 結束12年婚姻

前Cookies成員蒲茜兒（Serena）2010年結婚，之後移民加拿大，並育有兩女，看似家庭美滿，但原來她正辦理離婚。早前，她於社交網提及此事，指從小到大，都希望擁有一個幸福美滿的家庭，亦感謝對方曾給她一個溫暖的家。