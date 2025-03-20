Elaine何綺玲被「飛出四餅」真相曝光 1「致命原因」被楊愛瑾取代

女團Cookies於2002年出道，當年以「九餅」姿態示人嘅Cookies更被讚係樂壇一大亮點。Cookies早前在鄧麗欣首個紅館演唱會上世紀合體，令唔少fans都直言係「回憶殺」。不過Cookies難得合體，亦令2003年組合「分拆上市」由九變四嘅往事再次被提及，更有人重提39歲何綺玲（Elaine）當年被「飛出四餅」的內幕……