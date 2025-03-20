Elaine何綺玲被「飛出四餅」真相曝光 1「致命原因」被楊愛瑾取代
廣告
女團Cookies於2002年出道，當年以「九餅」姿態示人嘅Cookies更被讚係樂壇一大亮點。Cookies早前在鄧麗欣首個紅館演唱會上世紀合體，令唔少fans都直言係「回憶殺」。不過Cookies難得合體，亦令2003年組合「分拆上市」由九變四嘅往事再次被提及，更有人重提39歲何綺玲（Elaine）當年被「飛出四餅」的內幕……
Cookies九變四 何綺玲疑因1「致命原因」被取代
2002年，17歲的何綺玲加入Cookies正式出道，並憑藉嬌小可愛的外形與活潑的性格迅速圈粉。當時何綺玲的受歡迎程度在隊內僅次於人氣王鄧麗欣和傅穎，可謂「大熱人選」。不過2003年公司決定精簡陣容時，何綺玲卻意外落選，取而代之的是楊愛瑾（Miki）。有傳聞指出，這一決定與何綺玲的身高有關，因為追求Mini Cookies的整體視覺效果，公司認為她的身高與其他成員不夠協調，最終選擇由身形更匹配的楊愛瑾頂上。
不過亦有網民持不同看法，認為當年最終留下的四餅：鄧麗欣、傅穎、楊愛瑾及吳雨霏，人氣確實明顯領先其他成員。何綺玲雖有一定支持者，但與「四餅」的超高人氣相比仍有差距。而對於當年的淘汰原因，至今仍是眾說紛紜。
何綺玲淡出娛樂圈後專注做靚媽
Cookies「九變四」後，何綺玲在2003年選擇淡出娛樂圈，並在2014年於澳門舉行婚禮，2015年初誕下大女，現時育有1子1女，更不時在社交平台大曬家庭照，生活十分美滿！而何綺玲淡出後與其他「餅碎」感情依然深厚，除咗2010年與陳素瑩、馬思恆、區文詩合體舉辦演唱會外，亦不時與舊隊友聚會，分享生活點滴。
何綺玲大女見阿媽登台超激動要呢位男神呵返
Cookies時隔多年在鄧麗欣的紅館演唱會上再度合體，令唔少fans都直言感動到爆。而久違未登台嘅何綺玲就在社交平台爆笑投訴：「冇人講，嬲嬲豬，枉我一早起身用咗一個上午去加插排舞，好，冇咩事我自己再回味一下好了。」
當晚Cookies嘅世紀演出，何綺玲嘅大女亦有到場支持，Elaine事後更分享了與女兒的溫馨合照，並寫道：「估唔到個女咁感性，sorryyy。媽咪今次玩大咗，應該早點畀心理準備你，呢個驚喜有啲嚇親你，媽咪錫返 love u。」何綺玲仲笑言女兒一見到魏浚笙（Jeffrey）就立刻「無事」，令唔少網民都搞笑表示果然要靚仔出手！
撰文：東方新地圖片來源：youtube@ 寰亞音樂、ig@elaineho422資料或影片來源：原文刊於新假期