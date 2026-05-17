《COURT!》新劇首播｜銀河映像繼《三命》後炮製三宗案件互有關聯
銀河映像加持令《COURT!》充滿電影級敘事質感
銀河映像向來以獨特的敘事節奏和影像風格聞名，今次繼《三命》之後再與MakerVille聯手打造律政劇，幕後班底份量十足。監製游乃海是銀河映像核心成員，配樂由戴偉負責，導演吳家偉此前亦曾執導ViuTV劇集《法與情》，對法庭題材駕輕就熟。值得留意的是，編審潘漫紅早前亦曾擔任TVB律政劇《正義女神》編審，但兩部作品取向截然不同——《COURT!》更著重探討「真相」與「事實」在法庭上的呈現如何受到種種限制與挑戰，分鏡和節奏都帶有濃厚的電影感。
《COURT!》分集劇情1至12集演員角色列表｜邱士縉飾方官追尋真相陷困境
邱士縉飾年輕法官方仲恆挑戰全新演出面貌
邱士縉在劇中飾演年輕法官方仲恆（Peter），角色公正嚴明，深信司法能夠找出真相，但這份對真相的過份執著卻令他陷入前所未有的判決困境。首個單元「ONE ON ONE | Room 809」圍繞一宗發生在酒店809號房的猥褻侵犯案展開，Peter臨時頂替處理案件，法庭內外的壓力接踵而來。朱鑑然飾演新晉律師Mark，聰明能幹卻為求勝訴遊走灰色地帶；練美娟飾演檢控主任顧漫晴，當了多年檢控主任卻沒有專業律師資格，內心深處極度自卑，角色層次相當豐富。
三個單元橫跨裁判法院到高等法院格局宏大
《COURT!》共分為3個單元，分別對應香港司法體系中的裁判法院、區域法院及高等法院。第一單元「私影」（第1至4集）講述猥褻侵犯案，由邱士縉、朱鑑然、練美娟、葉澍欣、劉家聰及伍詠詩等主演；第二單元「失竊」（第5至8集）以刑事偵緝隊視角展開酒店偷竊案調查，由陸駿光、強尼、歐鎮灝等擔綱；第三單元「謀殺」（第9至12集）則進入高等法院處理最嚴重的刑事罪行，由湯駿業、張達倫、黃德斌、谷祖琳等演出。三宗案件看似獨立，實則全部發生在同一間「亞萬萊酒店」的不同客房，細心觀眾從片頭動畫已能發現這個巧妙設計。
網民開播前熱議期待銀河映像風格突破港劇框架
劇集消息公佈後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾對銀河映像參與製作感到驚喜，有網民留言表示「終於有套認真拍法庭戲嘅港劇」，亦有人關注到劇集刻意安排所有犯人角色均由新人飾演，「觀眾唔會因為認得演員而預判劇情，好似同法官一齊審案咁」。另外有眼尖網民發現劇中暗藏與早前劇集《三命》互相呼應的彩蛋，例如強尼飾演的角色在劇中閱讀的漫畫書《大俠》正是源自《三命》的故事，令人期待更多驚喜細節。