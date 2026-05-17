《COURT!》新劇首播｜銀河映像繼《三命》後炮製三宗案件互有關聯

ViuTV全新原創律政劇《COURT!》5月18日晚上首播，由銀河映像聯合製作，監製游乃海、朱淑儀坐鎮，導演吳家偉執導，編審潘漫紅操刀劇本，三個單元故事均發生在同一間酒店不同房間，一場關於真相、真理與法治精神的角力即將展開。