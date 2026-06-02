COURT! 大結局｜谷祖琳謀殺罪脫神級變臉 庭外連爆3個恐怖真相極心寒
財務公司證人記錯日期成翻案關鍵
第12集開首，控辯雙方圍繞財務公司職員證人的證供展開激烈交鋒。該名證人原本聲稱在2024年10月16日目擊案發情景，但經辯方余律師（張達倫飾）仔細盤問後，發現證人的公司糧單顯示其最後工作日為10月15日，而非16日。證人當晚8點多開始工作約3小時，拍卡紀錄顯示凌晨時分離開公司，換言之其目擊的場景實為案發前一晚發生的事。這個先入為主的時間錯誤，直接動搖了控方的案情基礎，令謝律師（湯駿業飾）無從反擊。控方其後繼續追問被告，可惜始終找不到突破口，蘇家樂飾演的霍兆豪曾想將早前偷錄的證據交予師父謝律師使用，但謝律師最終堅守原則拒絕採用不正當手段取得的證據。
谷祖琳庭上自白腦缺氧導致記憶錯亂
谷祖琳飾演的楊依婷在庭上作供時說出一句令人心碎的話：「我記得返好多嘢，原來我記錯咗好多嘢。」她憶述死者林家齊（黃德斌飾）案發前情緒極度低落，經常說想死，甚至把自己困在廁所數小時。楊依婷收到林家齊短訊說「撐唔到落去」，於是答應與他一同赴死並預訂酒店。她供稱曾將消毒藥水倒入威士忌、壓碎安眠藥，但因腦部曾短暫缺氧受損，大半年後才逐漸記起真實時序——那些準備工作其實發生在案發前一晚。案發當晚二人外出散步、買了一碗豬骨粥，她見林家齊心情平復了不少，豈料沖完涼出來已見他倒在地上一動不動。「佢話會同我結婚，我哋會去富士山影結婚相」，楊依婷哭訴自己攬著他良久，然後拿起他的手機更改社交網頭像，「我哋終於可以堂堂正正喺埋一齊」，隨後飲下剩餘的毒酒。
余律師拒用不正當證據陪審團6比1裁定無罪
面對辯方余律師的完整陳述，控方謝律師雖然追問楊依婷為何要重設兩部手機，楊依婷回應「我唔想有人睇到我同阿齊嘅嘢，然後對我哋指指點點」，並否認電話內有不想被人知道的內容。余律師亦沒有呈上偷錄小四陳欣妍的自白作為證據，最終陪審團以6:1裁定楊依婷誤殺罪名不成立，當庭釋放。值得留意的是，這宗案件經歷了極為曲折的司法程序——第一審審到一半因谷祖琳表妹踢爆她曾因襲擊罪留案底，險些解散陪審團、第二審被判謀殺罪成並判處終身監禁、其後上訴成功發還重審、第三審律政司將控罪由謀殺改為誤殺，最終才迎來無罪釋放的結果。楊依婷其後因不誠實取用電腦罪認罪，由邱士縉飾演的法官方仲恆判處120小時社會服務令。
結局驚悚大逆轉！步出法庭爆出「三個心寒版本」
雖然法庭給予了楊依婷清白，但案件的真相卻在最後一幕變得不寒而慄。被釋放後的谷祖琳，在步出法庭後向徐浩昌（飾演Ken）和蘇家樂連續講出三個截然不同、驚悚度爆燈的案情版本，將劇情推向最瘋狂的羅生門頂點：
第一版本：得知小四存在 谷祖琳怒殺黃德斌
谷祖琳突然眼神一變，對徐浩昌說：「單案我記得返啲嘢，阿齊係我殺嘅！」她聲稱當晚在廁所出來，聽到黃德斌講電話，更在手機畫面上看到陳欣妍的頭像，驚覺對方背著她偷食還嫌棄她。崩潰的她於是狠下殺手，餵他吃下混入安眠藥的粥和毒酒，最後更瘋狂驚呼：「我驚佢死唔去，仲喺佢心口插咗兩刀！成張床都係血！」 嚇得徐浩昌冷靜反駁：「無血喎，死者身上無刀傷……」
第二版本：黃德斌愧疚殉情 第三版本：谷祖琳自殺未遂
謊言被事實戳破後，谷祖琳神經質地立刻推翻自己，慌張改口說：「唔係唔係，阿齊話對我唔住，支消毒藥水係阿齊自己飲……」未等大家反應，她再度陷入自我懷疑的瘋狂狀態，喃喃自語：「唔係唔係……其實我係想自殺呀！我驚嘈醒佢，所以我匿入廁所喊，喊完之後，我就見佢飲咗支毒酒。係咪咁呀？係咪咁呢？」看着眼前精神完全錯亂、記到亂晒的谷祖琳，徐浩昌百感交集，最終只能唏噓地拋下一句：「單Case完咗，你自由嘞。」
網民狂讚神級演技：值一個視后提名！
大結局播出後，谷祖琳的壓軸演出隨即引發網民熱烈討論。不少觀眾大讚她這場戲演得絲絲入扣，在短短數分鐘內切換三個截然不同的情緒狀態——由悲痛、憤怒到茫然，將角色分不清現實與虛幻的精神狀態演繹得淋漓盡致。網民紛紛留言大讚：「谷祖琳呢場戲值一個視后提名！」、「睇到最後先發現，真相從來唔係法庭可以搵到嘅嘢。」徐浩昌最後一句無奈的「你自由嘞」，配合谷祖琳令人心寒的發問「係咪咁呢？」，成為全劇最精采、最發人深省的收結。