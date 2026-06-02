COURT! 大結局｜谷祖琳謀殺罪脫神級變臉 庭外連爆3個恐怖真相極心寒

ViuTV原創律政劇《COURT!》單元三「FIAT JUSTITIA」迎來震撼大結局，谷祖琳飾演的楊依婷最終被陪審團以6:1裁定誤殺罪不成立、當庭釋放，但案件真相卻在結局後變得更加撲朔迷離。谷祖琳在最後一幕向徐浩昌和蘇家樂連續講出三個截然不同的版本，沒有人知道哪一個才是事實。