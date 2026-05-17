《COURT!》分集劇情1至12集演員角色列表｜邱士縉飾方官追尋真相陷困境

ViuTV原創律政劇《COURT!》由銀河映像聯合製作，全劇12集分為三個單元故事，三宗案件均發生在同一間「亞萬萊酒店」的不同客房，探討真相在法庭上呈現時所面臨的種種挑戰，以下為大家介紹並預告《COURT!》劇中三個單元故事人演員角色列表：