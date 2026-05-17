《COURT!》分集劇情1至12集演員角色列表｜邱士縉飾方官追尋真相陷困境
《COURT!》第1集劇情「天秤」邱士縉臨危受命審猥褻案
法官Peter（邱士縉飾）臨時頂替其他法官，接手審理一宗發生在亞萬萊酒店809號房的猥褻侵犯案件。開案之前，Peter首先要處理一宗危險駕駛案的判刑，面對資深大律師Martin（張錦程特別演出）的公然施壓，Peter毫無畏懼，在庭上逐一指出對方呈交求情信的錯漏，最終判處重刑，令Martin顏面盡失。這一幕充分展現Peter公正嚴明、眼裡只有真相的性格，同時沒有律師資格的檢控主任叻姑（練美娟飾）與法庭助理阿榮（葉振弘飾）亦首度亮相。
《COURT!》第2集劇情「真相」伍詠詩公然挑戰邱士縉判錯案
猥褻侵犯案正式開審，控方第一證人X小姐（葉澍欣飾）上庭作供，Peter需要判斷她的片面之詞是否可信，這將成為案件的關鍵理據。與此同時，Peter出席大學分享會時，被法律系學生Cecilia（伍詠詩飾）公然質疑曾經判錯案，該案正好是另一宗由他審理的猥褻侵犯案，目前正在排期上訴。Cecilia倔強固執的態度令Peter耿耿於懷，無意間揭開了他內心深處的煩惱，動搖他對自身判斷力的信心。
《COURT!》第3集劇情「第三証人」練美娟被邱士縉斥責自信崩潰
口供警員出現嚴重過失，控方唯一依賴的承認口供證據變得岌岌可危，案件形勢從一面倒靠向控方，逐漸傾向辯方律師Mark（朱鑑然飾）一邊。然而控方第三證人的口供卻再次令形勢反轉，案情變得更加撲朔迷離。叻姑在庭上被Peter嚴厲斥責，自信大受打擊——她當了多年檢控主任卻一直沒有專業律師資格，亦非法律系出身，這份自卑感在此刻被徹底放大。另一邊廂，Peter得知上訴案已排期，並將由師父林凡（彭杏英飾）審理，心切想知道結果的他唯有邀請Cecilia代為前往聽審。
《COURT!》第4集劇情「真理」邱士縉私下跟蹤犯人陷入判決困境
Peter為了尋求真相，借意逼被告余大力（劉家聰飾）上庭作供，沒想到更多資訊並沒有為他帶來答案。他不停在控辯兩方之間搖擺，遲遲無法下判決，更為了追尋真相不惜私下跟蹤余大力，因此與妻子Ella（張紋嘉飾）爆發爭執。Peter甚至以身體不適為由逃避上庭宣佈判決。上訴案有了結果，Peter向師父林凡追問判決原因，才意外發現林凡寄語「Never Give Up Seeking The Truth」中的Truth是指「真理」而非「真相」，這個誤解直接動搖了他一直堅持的信念。Cecilia誤以為Peter對她有意，但Peter為人正直，只是她自作多情。單元一案件的判刑結果最終沒有公佈。
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《COURT!》第5集劇情「相當有可疑」歐鎮灝調查酒店偷竊案
故事進入單元二，刑事調查隊接報前往亞萬萊酒店處理一宗失竊案件。兩名市民在酒店相約買賣玉器，途中下樓到玉器鋪驗玉，回來卻驚見房間被闖入，買家阿政（符家浚飾）放在夾萬的12萬現金不翼而飛。隊員之間對案件有著不一樣的看法，但經過抽絲剝繭的調查和常理邏輯的推理，最終合力揪出罪魁禍首，成功錄取犯人的認罪口供，供出同謀，上門拘捕南亞籍人士阿藍（艾文飾）。警員George（歐鎮灝飾）亦有份參與調查行動。
《COURT!》第6集劇情「失竊」
（待更新）
《COURT!》第7集劇情「區域法院」
（待更新）
《COURT!》第8集劇情「失竊案結局」
（待更新）
《COURT!》第9集劇情「謀殺」
（待更新）
《COURT!》第10集劇情「程序公義」
（待更新）
《COURT!》第11集劇情「殉情疑雲」
（待更新）
《COURT!》第12集劇情「大結局」
（待更新）
《COURT!》三個單元故事演員角色列表
單元一——ONE ON ONE｜Room 809 私影猥褻案
- 邱士縉 飾 方仲恆（Peter法官）
- 朱鑑然 飾 鄺澤熙（Mark律師）
- 練美娟 飾 顧漫晴（Natalie檢控主任）
- 劉家聰 飾 余大力（猥褻案被告）
- 葉澍欣 飾 李朗晶（X小姐 猥褻案受害人）
- 王嘉盈 飾 葉芷苓（Y小姐 友情演出）
- 張錦程 飾 馬冠嵐（Martin 特別演出）
- 伍詠詩 飾 梁凱琳（Cecilia法律系學生）
- 張紋嘉 飾 曾靜文（Ella 方仲恆妻子）
- 陳子豐 飾 姚鴻輝（友情演出）
- 葉振弘 飾 何德榮
- 彭杏英 飾 林凡（友情演出）
單元二——REASONABLE MAN｜Room 821 失竊案
- 強尼 飾 關國耀（律師）
- 陳湛文 飾 劉志成（Mr. Lau大律師 友情演出）
- 林愷鈴 飾 馮美雪（律師 友情演出）
- 陸駿光 飾 林蜚祥（肥祥 刑事偵緝隊警長）
- 黃正宜 飾 蔡欣欣（刑事偵緝隊警員）
- 歐鎮灝 飾 黃永德（警察）
- 林子傑 飾 周嘉樂（警察）
- 何洛瑤 飾 何美儀（失竊案被告）
- 艾文 飾 李天藍（南亞裔犯人 失竊案被告）
- 符家俊 飾 鍾浩政
- 周祉君 飾 唐宇恆（酒店經理）
單元三——FIAT JUSTITIA｜Room 830 謀殺案
- 張達倫 飾 余擇良（Victor辯方大律師）
- 湯駿業 飾 謝松彰（Winson控方大律師）
- 黃德斌 飾 林家齊（謀殺案死者 特別演出）
- 谷祖琳 飾 楊依婷（謀殺案被告 特別演出）
- 徐浩昌 飾 蕭達君（Ken）
- 蘇家樂 飾 霍兆豪（Henry）
- 陳淑儀 飾 戚家安（Leo 友情演出）
- 駱振偉 飾 施朗然（Fred 友情演出）
- 陳欣妍 飾 翁倩妮（友情演出）
- 蔡子健 飾 周文漢（友情演出）
- 邵美君 飾 林梁惠美（友情演出）