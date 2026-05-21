COURT!｜法官查案被老婆當街鬧醒 ViuTV神對白直線抽擊大台膠劇
買安全套為「保護閃光燈」 辯詞惹極大爭議
第四集法庭戲火力全開，劉家聰飾演的被告余大力在庭上的供詞反覆且充滿爭議。控方檢控主任叻姑（練美娟飾）步步進逼，揭發被告在入酒店前曾購買安全套。對此，被告辯稱因為收到酒店電郵通知可免費升級至有浴缸的房間，才臨時起意想拍「濕身照」，而安全套只是用來「保護相機閃光燈」作防水之用，最終因受害人X小姐提早離場而未有拍攝。至於案發後透過網上轉賬多付1,000元給X小姐並傳送「Sorry」短訊，被告則解釋是以為自己未付款才道歉。
《COURT!》分集劇情1至12集演員角色列表｜邱士縉飾方官追尋真相陷困境
《COURT!》私影案X小姐起底｜23歲新演員葉澍欣演藝畢業即獲重用
庭上激辯 娟姐火爆質疑全心非禮
最令人心寒的是，當X小姐在酒店房大嗌救命時，被告竟以為對方在「做戲」，甚至故意調高電視音量。辯方律師順勢引導，詢問調高音量是否怕外人誤會X小姐不是在做戲。此外，控方更提出被告的電腦搜尋記錄，指出他曾在討論區發問「係咪加錢可以與私影女發生關係？」被告激動否認有預謀，堅稱只是「好奇求證」。叻姑直指被告買安全套、上網搜尋加上對事主毛手毛腳，絕對是全心非禮，將法庭氣氛推向高潮。
原審法官爆荒謬潛規則：靚就釘 醜就放
除了庭上的拉鋸，庭外接連的衝擊亦令方官陷入極度迷失。原本負責此案的楊官病癒後與方官交談，當楊官問及「個女仔點？」時，方官認真回答覺得受害人可信，正在確認被告有否非禮。怎料楊官竟道出令人咋舌的潛規則：「我係問個女仔個樣呀！呢啲非禮case都係睇下女仔個樣係點之嘛，靚就釘（定罪），醜就放架啦！」這番荒謬言論令方官大感失望，只能將其打發離開。
邱士縉演技大爆發 法官信念崩塌一幕震撼全場
方官一直深信師父林凡（彭杏英飾）的寄語「Never Give Up Seeking The Truth」是指尋找案件真相，直到他主動詢問師父判決的理解，才驚覺「Truth」原來是指「真理」而非「真相」，這個認知上的誤解直接動搖了他多年來堅持的信念。邱士縉在這場戲中將法官從自信到崩潰的心理轉變演繹得層次分明，尤其是他發現自己一直誤解師父教誨的一刻，眼神中的震驚與迷茫令人印象深刻。
官官相衛 方官師父撐徒弟 教師猥褻案維持原判
此時師父林凡更爆出驚人秘密，令方官飽受煎熬。方官曾審理一宗「體育男教師與女學生猥褻侵犯案」，被告堅稱是女方抽筋按摩時主動揸手摸胸，女方則指驚到不敢動彈，雖然該案上訴後維持原判，但背後真相卻令人心寒。原來負責審理上訴的法官正是方官的師父林凡，基於「撐徒弟」的私心，無論辯方提出什麼證據，師父都一律無視並強硬維持原判！這種「官官相衛」的潛規則，令方官對自己是否「判錯案」的陰影一直揮之不去。
方官走火入魔跟蹤被告遭妻子怒斥
在種種壓力下，方官為尋找真相，竟然走火入魔，即立即落車跟蹤被告，兩夫婦遺留兒子在車內！飾演方官妻子的張紋嘉發現老公目的後，即怒斥他行為嚴重過火，方官激動向妻子辯解：「我要知個被告係咩人我先知點判呀！我一定要搵個真相出嚟！」妻子卻一語道破怒轟：「你法官嚟架，做乜查案呀？Verdict 淨係可以根據Court裡面嘅證據，你知唔知自己做緊乜嘢呀？」這番話令方官當場呆立，陷入「真相」與「法庭證據」之間的痛苦掙扎，Stanley將這種從自信到崩潰的心理轉變演繹得層次分明。編劇更巧妙地借法官老婆的這段精警對白，狠狠諷刺了近年香港大台甚至韓國等地眾多律政劇中「法官親自落場查案」的離地劇情，獲網民大讚編劇應記一功！
網民激讚充滿電影感獲好評
不少觀眾在社交平台留言大讚劇集的分鏡和節奏充滿電影感，有網民表示「終於有套認真拍嘅律政劇」，有網民對於法官判非禮案的潛規則「靚就釘（定罪），醜就放」感到相當心寒，擔心現實中真有法官這樣判案。另有細心觀眾發現片頭動畫已概括了劇集三宗案件，全部發生在同一間酒店的不同客房，設計別具心思。
第五集預告 陸駿光接手酒店失竊案
第五集將進入第二單元「失竊」故事，場景從裁判法院轉移至刑事調查隊，由陸駿光飾演的CID隊長肥祥帶隊調查同一間酒店發生的偷竊案件，歐鎮灝、黃正宜等亦會加入調查行列。隊員之間將透過抽絲剝繭的調查和常理邏輯推理，合力揪出罪魁禍首，全新案件令觀眾期待。