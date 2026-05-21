COURT!｜法官查案被老婆當街鬧醒 ViuTV神對白直線抽擊大台膠劇

ViuTV原創律政劇《Court!》今晚播出第四集，邱士縉（Stanley）飾演的年輕法官方仲恆（Peter）因過份執著尋找真相，竟然私下跟蹤「私影猥褻案」被告余大力（劉家聰飾），更與妻子爆發激烈爭執，最終以身體不適為由逃避上庭宣判，劇情張力令觀眾大感震撼。