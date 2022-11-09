CP訓練營｜Gillian超進擊Kyle嚇到中途離場! 鴛鴦戲水變爭風呷醋

無綫J2台節目《CP訓練營》結合Dating、戲劇特訓和尋覓最佳CP等不同元素的全新戀愛真人騷。日前播出的一集鴛鴦戲水場面，「第四代邦民女」Gillian伍倩彤表現超進擊，嚇到Kyle中途離場，發展令人尷尬！