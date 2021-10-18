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DaDa陳靜勁冧古天樂 焗愛心蛋糕賀51歲生日

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撰文：東方新地

DaDa陳靜近年收起性感，簽約古天樂全力拍電影，向來甚得古天樂寵愛，今年DaDa陳靜32歲生日，在社交網晒同古天樂合照，又賣口乖公開多謝老闆﹗日前DaDa陳靜po出為今個月生日的古天樂賀壽合照，更親自為古天樂焗製生日蛋糕，真抵錫﹗
文：東方新地｜圖：DaDa陳靜IG

DaDa陳靜貼身衫賀古天樂

DaDa陳靜為古天樂預祝今個月21日51歲生日，在社交網晒合照，DaDa勁識冧老闆古天樂，親自焗製生日蛋糕，她表示由於焗古早味蛋糕不容易，為達最佳效果才送給古天樂，在家焗了足足四個﹗

DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
近年刻意收起身材的DaDa陳靜，呢晚身穿貼身衫為古天樂慶祝生日，身材仍然成為焦點。（圖片來源：DaDa陳靜IG）

DaDa陳靜焗咗四個生日蛋糕

DaDa陳靜寫道：「 Happy birthday Mr.boss原來整古早味蛋糕真係好唔容易，我已經焗第四個都唔成功，我記得上年整咗個斜既…今年整咗個皺嘅…我下年會再挑戰失敗生日蛋糕系列，今年好開心有大家一齊預祝。生日快樂boss 」

DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
古天樂望住DaDa為他焗製的蛋糕許願。（圖片來源：DaDa陳靜IG）
DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
呢個係DaDa陳靜焗了第四個的製成品才送給古天樂，相當有心﹗不過DaDa還是未滿意製作品﹗（圖片來源：DaDa陳靜IG）
DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
同場還有經理人施念慈及謝高晉（右一）和姚柏南（右二）。（圖片來源：DaDa陳靜IG）

網民讚DaDa同古天樂好合襯

DaDa為古天樂焗愛心蛋糕，網民留言祝古天樂生日快樂外，錯重點指二人好合襯「『古仔』味蛋糕唔係咁易整㗎！」 、「真心覺得你同古sir可以係埋一齊」、「咁有心抵古生咁睇你」、「你同古生都幾襯」。而當晚同場謝高晉亦有貼出當晚的相片，並寫道：「古老闆生日快樂🎂，每次嘅傾偈都學到好多，Thank you for having me，一步一步實踐」。

DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
28歲的謝高晉由職業籃球員變身模特兒，再成為電影演員，他指自己見古天樂如小粉絲一樣心情﹗（圖片來源：謝高晉IG）

DaDa得老闆古天樂歡心

𡃁模出身的DaDa，12年拍攝電影《低俗喜劇》一舉成名，先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角。其後DaDa刻意轉型，收起性感主力發展電影。DaDa陳靜與施念慈合作多年早前被指以七位數續約施旗下的「天加一」經理人公司，並跟古天樂的「天下一」簽了三年電影合約﹗

DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
今年3月DaDa陳靜32歲生日，獲老闆古天樂為她慶生，更親切地攬實DaDa﹗（圖片來源：DaDa陳靜IG）

DaDa去年送傾斜蛋糕 古天樂激罕甜笑

DaDa陳靜去年開始為古天樂送上愛心蛋糕，雖然DaDa話蛋糕唔夠完美，但看古天樂的笑容就知幾開心，DaDa留言「Happy birthday to my boss， 預祝你生日快樂🎂希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕。」

DaDa陳靜送上愛心蛋糕，令古天樂激罕甜笑﹗（圖片來源：DaDa陳靜IG）
DaDa陳靜送上愛心蛋糕，令古天樂激罕甜笑﹗（圖片來源：DaDa陳靜IG）

收起性感 勤練腹肌

DaDa陳靜因疫情關係，不用工作多留在家，雖然收起性感，但沒有疏於鍛練身段，早前努力練蜜桃臀，最近努力練腹肌，不時騷出努力成果：「這兩個月下了很大的決心，從飲食，例如戒鹽戒油戒糖，令我可以享受到食物的原有味道，其實每種天然嘅食材原本有佢獨特嘅味道加太多調味料實在太可惜了 、以及生活作息，堅持每天做運動。」

DaDa 陳靜 古天樂 愛心蛋糕
DaDa陳靜近年刻意收起性感，更努力操腹肌﹗（圖片來源：DaDa陳靜IG）
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網民指好難只留意腹肌，完全被其事業線吸引住﹗（圖片來源：DaDa陳靜IG）

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