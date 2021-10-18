DaDa陳靜勁冧古天樂 焗愛心蛋糕賀51歲生日

DaDa陳靜近年收起性感，簽約古天樂全力拍電影，向來甚得古天樂寵愛，今年DaDa陳靜32歲生日，在社交網晒同古天樂合照，又賣口乖公開多謝老闆﹗日前DaDa陳靜po出為今個月生日的古天樂賀壽合照，更親自為古天樂焗製生日蛋糕，真抵錫﹗

文：東方新地｜圖：DaDa陳靜IG