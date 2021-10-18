DaDa陳靜勁冧古天樂 焗愛心蛋糕賀51歲生日
文：東方新地｜圖：DaDa陳靜IG
DaDa陳靜貼身衫賀古天樂
DaDa陳靜為古天樂預祝今個月21日51歲生日，在社交網晒合照，DaDa勁識冧老闆古天樂，親自焗製生日蛋糕，她表示由於焗古早味蛋糕不容易，為達最佳效果才送給古天樂，在家焗了足足四個﹗
DaDa陳靜焗咗四個生日蛋糕
DaDa陳靜寫道：「 Happy birthday Mr.boss原來整古早味蛋糕真係好唔容易，我已經焗第四個都唔成功，我記得上年整咗個斜既…今年整咗個皺嘅…我下年會再挑戰失敗生日蛋糕系列，今年好開心有大家一齊預祝。生日快樂boss 」
網民讚DaDa同古天樂好合襯
DaDa為古天樂焗愛心蛋糕，網民留言祝古天樂生日快樂外，錯重點指二人好合襯「『古仔』味蛋糕唔係咁易整㗎！」 、「真心覺得你同古sir可以係埋一齊」、「咁有心抵古生咁睇你」、「你同古生都幾襯」。而當晚同場謝高晉亦有貼出當晚的相片，並寫道：「古老闆生日快樂🎂，每次嘅傾偈都學到好多，Thank you for having me，一步一步實踐」。
DaDa得老闆古天樂歡心
𡃁模出身的DaDa，12年拍攝電影《低俗喜劇》一舉成名，先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角。其後DaDa刻意轉型，收起性感主力發展電影。DaDa陳靜與施念慈合作多年早前被指以七位數續約施旗下的「天加一」經理人公司，並跟古天樂的「天下一」簽了三年電影合約﹗
DaDa去年送傾斜蛋糕 古天樂激罕甜笑
DaDa陳靜去年開始為古天樂送上愛心蛋糕，雖然DaDa話蛋糕唔夠完美，但看古天樂的笑容就知幾開心，DaDa留言「Happy birthday to my boss， 預祝你生日快樂🎂希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕。」
收起性感 勤練腹肌
DaDa陳靜因疫情關係，不用工作多留在家，雖然收起性感，但沒有疏於鍛練身段，早前努力練蜜桃臀，最近努力練腹肌，不時騷出努力成果：「這兩個月下了很大的決心，從飲食，例如戒鹽戒油戒糖，令我可以享受到食物的原有味道，其實每種天然嘅食材原本有佢獨特嘅味道加太多調味料實在太可惜了 、以及生活作息，堅持每天做運動。」