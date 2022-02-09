32歲DaDa陳靜晒腰行山 沿途執垃圾獲封正能量女神

現時32歲的DaDa陳靜身材冠絕娛樂圈，近年刻意封胸，角色上亦轉型，唔係咁易晒畀大家睇，前年開始留家抗疫的DaDa，勤做運動無偷懶，重點密操蜜桃臀，練成渾圓翹臀，去年就狂操HIIT高強度訓練，成功收腹練成超強馬甲線！日前DaDa去行山，邊行邊執垃圾，順便晒埋纖腰﹐被封正能量女神。