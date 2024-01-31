34歲Dada陳靜公開澳洲行絕密福利 沙灘大解放狂騷噴血S形曲線

現年34歲的陳靜（Dada）以其完美身材而聞名，最近她飛去澳洲墨爾本觀看網球賽事，並在IG公開澳洲行的絕密福利！Dada在一望無際的沙灘上行catwalk，以噴血比基尼上陣的她，展示迷人S形曲線，令網民個個睇到嘩嘩聲……