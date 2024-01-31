34歲Dada陳靜公開澳洲行絕密福利 沙灘大解放狂騷噴血S形曲線
廣告
現年34歲的陳靜（Dada）以其完美身材而聞名，最近她飛去澳洲墨爾本觀看網球賽事，並在IG公開澳洲行的絕密福利！Dada在一望無際的沙灘上行catwalk，以噴血比基尼上陣的她，展示迷人S形曲線，令網民個個睇到嘩嘩聲……
Dada露南半球狂騷噴血身形
Dada在影片開始身穿一條白色長裙，展示了豐滿上圍和白皙背部，而後轉的瞬間已換上一套了噴血三點式，大曬迷人纖腰和誘人長腿，還有火辣的馬甲線。不過最吸引人的莫過於她那遮也遮不住的驕人上圍，即使穿上三點式亦露出南半球。睇到網民嘩嘩聲：「做gym嘅成果」、「最強Body」、「太犯規了」、「不得了」。
重點1.陳靜孖陳柏宇拍廣告出道
陳靜在2008年孖陳柏宇拍廣告出道，身材出眾的陳靜在拍完這輯廣告後，更被網民封為「百果園E神」，開始走進觀眾的視野中。
重點2.陳靜「𡃁模」時期
陳靜在2010年拍攝寫真書以及多輯寫真照，成為當時最多人認識的寫真女神，更有「𡃁模始祖」之稱。而在2009年開始興起的「𡃁模」風氣中，陳靜在當中可謂是身材最出眾的一位，十分受歡迎！
重點3.陳靜《低俗喜劇》爆炸糖一幕超難忘
陳靜在2011年與杜汶澤合演電影《低俗喜劇》而走紅，陳靜更憑「爆炸糖」一角令觀眾印象深刻！陳靜更獲提名入圍台灣第49屆金馬獎最佳女配角，以及獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角，可謂一舉成名。
重點4.陳靜當紅宣布息影 火速復出再拍戲
陳靜在2013年突然在微博發文表示：「生活好累，人言可畏」，更表示自己因家庭、情緒、健康及感情的問題影響，宣布退出娛樂圈。不過在陳靜突然引退的3個月後，她於記者會中宣布重新回歸幕前，並會擔任《Z風暴》的女主角。
重點5.陳靜獻出「第一次」 劇集《法與情》亮眼演出
陳靜在ViuTV近期播出的新劇《法與情》中，飾演被控誤殺嘅無錢單親媽媽Lisa。今次除咗係陳靜首次踏足電視劇範疇外，陳靜係劇中仲以素顏示人，脫離濃妝的陳靜雖然樣貌同平時有出入，但係勝在演技搭救，在劇中的演出大獲好評！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@dadachan、網上圖片、電影《低俗喜劇》截圖、ViuTV影片截圖