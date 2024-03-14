DaDa陳靜遭韓國大隻仔「胸猛對待」勁尷尬！網友笑指：小心地滑

韓國廣受歡迎的猛男音樂劇《WILD WILD SHOW》確定將於5月份登陸香港舞台。三位主要演員包括在Netflix戀愛真人騷《Pink Lie》中飾演「太陽」的姜天一、阿國榮以及鄭漢三，與本地藝人DaDa陳靜一同於今天（14日）出席了記者會，並乘坐開篷巴士在香港進行巡遊，向粉絲們揮手致意。在場嘅DaDa畀靚仔圍搞到勁尷尬，網友笑指「小心地滑」！