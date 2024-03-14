DaDa陳靜遭韓國大隻仔「胸猛對待」勁尷尬！網友笑指：小心地滑
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韓國廣受歡迎的猛男音樂劇《WILD WILD SHOW》確定將於5月份登陸香港舞台。三位主要演員包括在Netflix戀愛真人騷《Pink Lie》中飾演「太陽」的姜天一、阿國榮以及鄭漢三，與本地藝人DaDa陳靜一同於今天（14日）出席了記者會，並乘坐開篷巴士在香港進行巡遊，向粉絲們揮手致意。在場嘅DaDa畀靚仔圍搞到勁尷尬，網友笑指「小心地滑」！
DaDa不敢直視猛男們火辣攻勢
在記者會上，DaDa以一身透視bra top亮相，展現了與三位韓國猛男不相上下的性感魅力。隨著音樂節奏，三位男士開始熱舞，並逐漸脫掉上衣，展示了他們結實的胸肌和六塊腹肌。阿國榮更是走到DaDa身邊，讓她羞得不敢直視。
DaDa全程勁尷尬
接下來，姜天一走到DaDa面前，將她的手放在自己的心口，然後緩緩向下滑動，這讓DaDa羞得掩面傻笑。鄭漢三也不甘示弱，輕撫DaDa的秀髮並將雙手放在她的肩膀上，這一系列親密的舉動讓DaDa只能繼續害羞地笑著。
經過一番情緒整理後，DaDa閉上雙眼，當她再次睜開眼時，三位韓國型男已經站在她身邊。這一次，DaDa展現出了鎮定的一面，保持著優雅的姿態與他們合照。
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圖片來源：大會提供