36歲前寫真女模爛醉畫面被公開 癱軟廁所被輪椅抬出 醜態百出惹熱議

36歲前寫真女模盧頌之（DaDa Lo）日前在社交網分享自己爛醉如泥的狼狽照片，畫面中她全身癱軟無力躺在輪椅上，頭部完全垂下放在咕𠱸（cushion），需要朋友從廁所救出並用輪椅推送。這位曾經風光一時的「八模兵團」成員，如今貴為兩孩之母卻完全放下偶包，毫不避諱地公開自己的醉後醜態，背景音樂剛好播放《到底發生過什麼事》，令網民直呼太應景，引發熱烈討論。