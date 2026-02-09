36歲前寫真女模爛醉畫面被公開 癱軟廁所被輪椅抬出 醜態百出惹熱議
36歲前寫真女模盧頌之（DaDa Lo）日前在社交網分享自己爛醉如泥的狼狽照片，畫面中她全身癱軟無力躺在輪椅上，頭部完全垂下放在咕𠱸（cushion），需要朋友從廁所救出並用輪椅推送。這位曾經風光一時的「八模兵團」成員，如今貴為兩孩之母卻完全放下偶包，毫不避諱地公開自己的醉後醜態，背景音樂剛好播放《到底發生過什麼事》，令網民直呼太應景，引發熱烈討論。
DaDa醉後癱軟廁所 朋友輪椅救出街頭推送
從DaDa分享的照片可見，她在聚會後醉得不省人事，整個人癱軟在輪椅上毫無反應，頭髮散亂完全沒有意識。朋友們在大街上輪流推著她，而DaDa繼續如暈倒般垂頭喪氣，場面相當狼狽。有朋友更在社交網Tag了DaDa並留言「有位院友走失咗」，調侃她的醉後模樣如精神病院病人般失控。整個過程被朋友瘋狂拍攝分享，可見DaDa在朋友圈中的搞笑地位。
自嘲精神病院褲裝 感謝朋友廁所救援
DaDa事後在社交網自嘲寫道「多謝大家喺廁所度救咗我出嚟！大家都好鍾意睇我醉到坐輪椅，咁我畀多張相大家睇啦！」她還特別關注三個重點，包括老公「寵溺嘅眼神」、自己的「有愛嘅咕𠱸」，以及身上的「精神病院條褲」。可見即使醉得不省人事，DaDa仍保持幽默感，毫不介意公開自己的醜態供朋友取笑。朋友更爆粗提醒她「唔好再有下一次嘞！做X死人呀！」顯示大家對她的關心。
從八模兵團風光歲月到相夫教子生活
DaDa曾是周秀娜師妹，與蔡穎恩（Evelyn）、陳嘉寶（Anjaylia）、陳俞希（Hailey）及A.Lin（裴殷）等組成「八模兵團」推出寫真，當年風頭一時無兩。自從嫁給大隻仔趙勁皓後，兩人育有一子一女，DaDa便專心相夫教子，漸漸淡出幕前。如今36歲的她完全放下昔日女神包袱，去年更曾上載多張自己受貓毛敏感導致臉部變形的照片，面目全非相當嚇人，展現出與昔日寫真女模截然不同的真實一面。
網民熱議醉後醜態 讚賞真性情不做作
網民對DaDa的醉後醜態反應兩極，有人直言「睇見佢都慘」、「出晒醜」，但更多人讚賞她的真性情，認為「好應景呀」、「到底發生過甚麼事」的背景音樂配搭完美。不少網民表示欣賞DaDa不做作的一面，認為她敢於分享真實生活的勇氣值得讚賞。有粉絲留言支持「做人就係要咁真實」，亦有人調侃「呢個先係真正嘅人妻日常」，可見DaDa的坦率個性獲得不少網民認同。
