Dance X Crew｜越南重量級評判MT Pop分享心得 親自示範Popping動作勁有睇頭
首回合比賽 Dance Crew獲一致讚好
今晚（10日）播出的一集繼續進行首回合比賽。Dance Crew「甩」的演出獲得一致讚好，評判Doug尤其喜歡他們將中國武術融入waacking當中，加上漂亮的服飾，再配合燈光和音樂，非常吸睛。來自越南、曾贏得Red Bull Dance Your Style 2024 World Final Champion的重量級評判MT Pop更加有讚無彈，直接以一句「Good Performance」來評價此演出。MT Pop認為他們懂得利用空間之餘，位置變動、氣氛和故事性也照顧周到。其實「甩」今次所得的讚賞可謂得來不易，因為他們在比賽6日前才突然決定從新排過另一隻舞，無論概念、音樂、舞步全部推倒重來，原因是有感之前所排的舞蹈流於表面，未能表現出waacking的精髓。他們精益求精的精神以及所付出的努力，總算沒有白費。
「Gen Z」成員Hoi與80後成員火花十足
之後三隊Dance Crew「SuperDope」、「Invader +」及「G6」被抽中進行分組賽對決。當中擅長跳Hip-hop的「SuperDope」被指是平均年紀最大的一隊，8位參賽成員中，只有2位是「Gen Z」，其餘都是80後。為了測試兩代人的認知相差有多遠，製作組特意問他們：「細個屋企電腦係點樣上網？」當「Gen Z」成員Hoi看見80後成員大部份寫「插電話線」時，還一臉疑惑地問：「點樣插住條電話線喺手機嗰度？」十分搞笑。不過擁有28年跳舞年資的Allen認為：「喺跳舞界入面，其實年資少或者多並唔代表啲咩，我地只有一個標準就係大家都係鍾意跳舞，所以先會喺度。」
越南重量級評判MT Pop毫不吝嗇分享心得
至於另一隊Dance Crew「Invader +」，節目主持田曜誠（Tsoul）也是成員之一。雖然今次Tsoul身份不同，沒有參與比賽，但依然心繫隊友，比賽前不忘到後台為隊友打氣。對於擅長跳Popping的「Invader +」表現，同樣是Popper的MT Pop看得特別上心，給予不少建議之餘，更加到台上親自示範，Tsoul見狀也忍不住歸隊學埋一份。事後「Invader +」成員紛紛感謝MT Pop，因為他作為一個世界著名、Popping界極具代表性的人物，卻毫不吝嗇地分享意見及心得。