Dance X Crew｜Lokman做嘉賓驚喜玩街舞battle 呢2位神默契震驚Fatboy！
Dance X Crew｜Lokman做嘉賓驚喜玩街舞battle
今晚播出的第一集，15隊參賽dancing crew聚首一堂，連同4位同樣是跳得之人的主持：梁業（Fatboy）、沈巧貞（Gao）、田曜誠（Tsoul）和楊安妮（WinWin），以及特別嘉賓楊樂文（Lokman），舉行首次見面party，大玩街舞battle「Nice To Beat You」。而所謂的街舞battle，就是DJ起音樂後，兩隊輪流派代表出來跳舞，再由評判或觀眾投票，多人支持的一隊為之勝出。
Dance X Crew｜Fatboy超震驚LokmanTsoul神默契
期間Lokman和Tsoul亦有落場跳埋一份，二人聯手跟來自參賽隊伍Pentaverse的Wan J和來自參賽隊伍Last Evolution的Bobby兩夫妻battle，挑戰舞技之餘，更加考驗二人默契。Lokman坦言：「好耐冇試過認真free style啦，而且咁多人望住喎，我嘅心態就係唔可以失禮啊！不過開心嘅，因為太耐冇試過喺呢個氛圍入面玩。」而Fatboy覺得最神奇的是Tsoul和Lokman的現場默契和化學作用，Tsoul聞後搞笑表示：「大佬啊！我係2024《SDK ASIA Funkstyle 2 on 2》亞洲區冠軍嚟㗎！ASIA啊！再加上我同Lokman本身都識咗好耐，《全民造星》嗰時都同佢都夾過。街舞好珍貴嘅嘢就係無論你幾耐冇見嗰個人，只要你同佢個默契或者跳舞風格係synchronize到呢，效果就好容易出嚟。」
Dance X Crew｜現役霹靂舞港隊代表現身參賽
除此之外，來自參賽隊伍The Breakdown Station的C Plus 及來自參賽隊伍Good Job Brother的Bboy Think同為現役霹靂舞香港代表隊成員，二人亦有battle。來自參賽隊伍CROSSOVER的Sosze就表示：「喺香港嘅話，我會形容Bboy Think係B-Boy界嘅劉德華，因為佢喺香港霹靂舞選拔賽入面都係攞過最多次第一名嘅。C Plus就係B-Boy界嘅黎明囉，佢地通常行出嚟個感覺都係巨星級咁。」已有19年跳舞生涯的Bboy Think透露：「最大犧牲係陪少咗屋企人，到你想陪嘅時候都冇得陪。」而C Plus則表示：「你要自律plan好每一日嘅訓練時間，因為plan錯少少，你就可能輸畀其他人。」二人為了成就夢想，付出之大可見一斑。