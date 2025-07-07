Dance X Crew｜Lokman做嘉賓驚喜玩街舞battle 呢2位神默契震驚Fatboy！

ViuTV全新節目《Dance X Crew》將由今晚（7日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。節目透過舉辦街舞比賽，一方面讓本地舞者切磋舞技，盡情發揮創意，向觀眾展現香港街舞文化魅力；另一方面邀請海外著名街舞舞者擔任評審，促進本地舞者與他們之間的交流，藉此提升香港的整體街舞水平。