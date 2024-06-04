Day許軼@COLLAR慶22歲生日！重溫入行背後7件事 差一步成為第2位莊錠欣
Day許軼@COLLAR入行背後5件事
1.混血外表成話題
今年22歲的Day是擁有尼泊爾血統的混血兒，全名是Rejena Simkhada，而Day的名字是源自中文名「軼」，她曾自爆自己原來不是跟爸爸媽媽姓，而是跟婆婆姓。
2.為BTS粉絲
Day曾透露自己為BTS粉絲，更笑言自己有7個韓國男朋友，入女團也是受到他們影響。Day自高中便開始跳舞，亦曾以舞團成員身份打入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」總決賽。
3.差一步成為莊錠欣No.2
16歲時，Day成功通過韓國娛樂公司的選秀，並獲得每年假期赴韓國當上練習生的機會，差一步就能在韓國出道，她當時為自己設下三年期限，如果三年內未能出道便放棄夢想。Day曾透露當時每日在鏡房（舞蹈室）練習超過10小時，更指自己可以在鏡房生活。
4.為追夢日打兩份工
但之後因為疫情，學業及經濟種種因素，令Day無奈放棄當練習生。回港後她依然沒有放棄跳舞夢想，她透露家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，她曾一日打兩份工：早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工，並做過文員、餐廳侍應、服裝售貨員、派發傳單等多種工作。
5.獨愛宅男愛主動撩怕醜仔
Day曾透露自己其實喜歡怪人，因為她不喜歡對很多人表現主動的男仔，反而會特別留意對她沒興趣坐埋一邊的男仔，經過一輪觀察若發現對方不錯，甚至會做主動撩對方傾偈，她更透露原來第二任男友，正是類似這個情況下相識。Day指這個男仔是共同朋友活動中認識：「我記得嗰陣時，有其他好親密的朋友在附近，我就問『嗰個人你哋熟㗎？佢係咩料呀？』問下對方底細。」
6.16歲初戀分手最痛
阿Day又透露自己最傷痛是16歲初戀時分手，這個初戀男友也是她主動追求回來。因為當時阿Day有機會到韓國做練習生，於是跟男友表示暑假要去韓國習訓，但男友就不想她去，更擔心她會放棄學業，要脅她如去韓國就分手，結果阿Day堅持決定，二人最終真的分開。雖然到了韓國，阿Day都有打電話給男友挽留，但對方心意已決，因此這次分手令她十分傷心。
7.中學玩啦啦隊萌爆「挖礦」
Day畢業於博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，有網友曾翻找出她在中學時期的影片，並附上「近黃昏 可愛 Day Day 回到中學 夠鐘 放學啦！」的caption，片中Day穿著一身似乎是啦啦隊服的黑色T恤，全素顏並戴著眼鏡，樣子和髮型也和現在差別不大，在其孖辮上更紮著兩條黃色絲帶，手上一邊拿著一個啦啦隊球，一邊和同學說話，感覺充滿青春活力，連其疑似「挖礦」的動作都獲網友大讚可愛。