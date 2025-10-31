日落下彩虹｜唐詩詠與Day演母女掀熱議 導演劉偉恒剖白拍攝原意

ViuTV新劇《日落下的彩虹》為《ViuTV 2026節目巡禮》重點劇集之一，劇組選址於即將重建的彩虹邨，希望趁社區變天前，為呢個陪伴過幾代港人成長的地方留低一份正式記錄與情感存檔。當中最受關注的，是唐詩詠與Day的母女組合，兩人年齡設定與角色關係引起網民熱烈討論！