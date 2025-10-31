日落下彩虹｜唐詩詠與Day演母女掀熱議 導演劉偉恒剖白拍攝原意
ViuTV新劇《日落下的彩虹》為《ViuTV 2026節目巡禮》重點劇集之一，劇組選址於即將重建的彩虹邨，希望趁社區變天前，為呢個陪伴過幾代港人成長的地方留低一份正式記錄與情感存檔。當中最受關注的，是唐詩詠與Day的母女組合，兩人年齡設定與角色關係引起網民熱烈討論！
Day演唐詩詠女兒 兩人相差21歲
今次唐詩詠和Day飾演母女，有網民更發現原來唐詩詠在2003年初出道拍《當四葉草碰上劍尖時》的時候，Day只有1歲。Day接受訪問時坦言，得知要飾演唐詩詠女兒時感到震驚，但她表示已觀看過唐詩詠主演的劇集作準備。面對外界質疑唐詩詠年紀太輕演她媽媽，Day解釋劇中母女關係設定得很特別：「劇中我們母女關係似兩姊妹。」她與兩位大前輩潘燦良、唐詩詠合作，既期待又緊張，希望能從中學習更多演技。
導演劉偉恒親述與彩虹邨深厚淵源
導演劉偉恒亦有在Instagram長文分享他與彩虹邨的特殊關係，原來他並非在彩虹邨出生，但在2009年人生最低潮時，因一位醫生邀請而首次踏入彩虹邨參加查經班。他透露「人生就此重新出發」，此後每個星期五晚都會到彩虹邨出席查經班，直到今天已持續16年。劉偉恒形容彩虹邨幾乎變成他另一個家，連結婚照也在那裡拍攝，對這個地方有著深厚感情。
《日落下的彩虹》聚焦香港屋邨人情味
劉偉恒表示劇集主要講述不同關係，包括夫妻、父子、好姊妹、好朋友、兄弟姊妹、街坊老友等，雖然主場景是彩虹邨，但真正背景是香港人熟悉的屋邨生活。他認為大部分香港人都直接或間接與屋邨生活有關聯，「屋邨生活根本就是香港人的一部分」。導演希望透過這部劇集記錄彩虹邨的人情味道及情懷，勾起觀眾回憶和共鳴。
網民期待劉偉恒再創ViuTV收視佳績
劉偉恒曾為ViuTV執導《反起跑線聯盟》系列，首部於2022年播出後引發極大迴響，成為ViuTV開台以來第二高收視劇集。2023年推出的《反起跑線聯盟2》同樣備受好評，網民對他的新作品充滿期待。有網民留言表示「期待又一部高質素港劇」、「劉導演的作品總是很有香港味道」，亦有人關注Day與唐詩詠的母女檔會擦出什麼火花。
