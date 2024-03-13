COLLAR@Day與Nathan驚爆拍拖惹網民擔憂 大批留言提醒：記得收埋個銀包！

Day Nathan拍拖｜COLLAR人氣成員許軼（Day） 被爆出與《造星V》被指為渣男的Nathan魏念恩秘戀，在社交媒體上掀起一陣軒然大波！大批網民湧入Day IG留言好心提醒：一聽到嗌BB記得即刻收埋個銀包！