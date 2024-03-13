COLLAR@Day與Nathan驚爆拍拖惹網民擔憂 大批留言提醒：記得收埋個銀包！
Day Nathan拍拖｜網民湧入阿Day IG留言 「記得唔好借錢」
由於阿Day未有就傳聞作出即時否認，其IG帳號有不少網民留言為事件作出評論，雖然有人表示取消關注，但許軼的IG追蹤人數並未有大幅下跌，在事發後半日只是少了54人，即使有網民放狠話要求Day退出COLLAR，目前數據似乎只是技術性調整，粉絲專頁仍然抱期待心態等睇演唱會，阿Day 人氣未暫受影響。
另一方面，由於魏念恩負面新聞多多，唔少喜歡day的粉絲表示好心淡，湧入阿Day IG留言 「記得唔好借錢」「一聽到嗌BB記得即刻收埋個銀包！」「如果新聞係真嘅我好失望。」「唔好為咗愛情 ，同Nathan一齊 ，而送大好前程」
Day Nathan拍拖｜阿Day 曲線回應：繼續專注演唱會
由於COLLAR將於3月22至24日連開3場演唱會， 成員Marf和Day都先後爆出緋聞，對於外間很多反對佢愛Nathan嘅聲音，Day顯得好平靜，在被爆料的晚上發布了限時動態，以低清影片表示「緊迫排練中，會繼續專注演唱會」，更以一團火的emoji 叫大家抱持期待！
Day Nathan拍拖｜舊愛輕生3個月後即有新戀情：「爆料媒體」目前未有進一步證據
據該爆料媒體透露，二人為了避免太過矚目，平日外出時都不會拖手，更會「前後腳」保持距離。同時該報章媒體又透露有網民亦「曾在外地旅遊時，撞過Nathan與Day手拖手拍拖，表現親暱」。
Day Nathan拍拖｜疑掌握外遊拖手照「唧牙膏」放料等待當事人回應
由於消息在周二黃昏時發放，目前只限「文字描述」但未有進一步證據，相信該媒體正掌握有力證據，等待當事人作出回應並有機會於日內發放更多資訊。
Nathan以「資金周轉嘅生活模式」代替借錢 睇到網民眼火爆
《全民造星5》總決賽去年7月圓滿結束，十強之一的Nathan魏念恩的退選成為焦點之一，原因是他被傳媒爆出在比賽期間不斷向問前女友借錢，到晚上7時30分便在IG宣布退選一事，深潛一天，Nathan終於作出回應，不過最令人睇到眼火爆是以「資金周轉嘅生活模式」代替借錢：
而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於「借錢」一事。當時我同佢拍拖期間，我地雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對“借錢”一事感到難以接受，但事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。
但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。假若家屬再有關於我哋感情問題或者對喺電話上所睇到嘅一切仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。
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