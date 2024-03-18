Day35字終極回應與Nathan戀情 一度冷處理po跳舞片遭喪插
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魏念恩（Nathan）自從退出《造星V》的總決賽後變一直深潛，直至最近擔任陳蕾演唱會嘉賓才再次露面。不過Nathan的復出卻引起不少網民熱議，而壓力爆煲的Nathan更於今日（18日）凌晨意圖輕生，幸好被前經紀人及時發現，現已送院接受治療。而最近被爆出與Nathan戀情的Day@COLLAR（許軼）就似乎未受影響，近日除了在社交平台發放跳舞影片外，Day更在Tg群組更作出終極回應，不過就照舊被網民喪插……
Day開心share跳舞片被喪插
Day早前在社交平台分享與Gao及Candy一齊跳舞的影片，並配文稱：「早收工嘅喜悅！但係岩岩睇到原來啲Loser game咁好玩架咩？！」看起來心情似乎並未受到戀情疑雲的影響。不過Day的舉動讓不少網民感到不滿，紛紛留言批評她冷處理事件：「勁！ 繼續冷處理…繼續笑住咁歌照唱舞照跳…一啲悔意都冇」、「講真我對你有啲失望，由你兩年前出道我支持到而家，我本身都仲相信係fake news，但係見到你同Nathan間屋一樣，仲要上年入佢Tg，而且同阿wing講嘅下半年認識好大出入，已經冇辦法相信係假新聞」、「TG 話要保持善良好諷刺, 可以同Nathan 一齊可以有幾善良？」
Day「上水」TG終極回應
對於網上的熱烈討論，Day日前終於在TG粉絲群組中「上水」，並作出回應：「對不起讓喜歡我的大家擔心了，我會努力生活，專注工作，大家也要按時吃飯，繼續善良。」終極回應依舊沒有對戀情作出否認，只是呼籲粉絲繼續保持善良，再次收穫大批負評。
Day Nathan拍拖｜網民好心提醒 謠言滿天飛 經理人Wing終上水回應
Day Nathan拍拖｜COLLAR人氣成員許軼（Day） 被爆出與《造星V》被指為渣男的Nathan秘戀，在社交媒體上掀起一陣軒然大波！事隔一日，COLLAR經理人戴穎（阿Wing）晚上在IG回應有關傳聞。
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Day Nathan拍拖｜經理人Wing 一日後回應：並沒有繼續發展情侶關係
網上流傳各種說法，使謠言滿天飛，COLLAR經理人戴穎（阿Wing）晚上在IG回應有關傳聞：
想交代下，Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係。多謝關心，報道中的很多都是不實謠言。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@nathanael_ngai、IG@6y_day、ViuTV截圖