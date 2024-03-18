Day35字終極回應與Nathan戀情 一度冷處理po跳舞片遭喪插

魏念恩（Nathan）自從退出《造星V》的總決賽後變一直深潛，直至最近擔任陳蕾演唱會嘉賓才再次露面。不過Nathan的復出卻引起不少網民熱議，而壓力爆煲的Nathan更於今日（18日）凌晨意圖輕生，幸好被前經紀人及時發現，現已送院接受治療。而最近被爆出與Nathan戀情的Day@COLLAR（許軼）就似乎未受影響，近日除了在社交平台發放跳舞影片外，Day更在Tg群組更作出終極回應，不過就照舊被網民喪插……