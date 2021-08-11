Dee哥何啟華與粉絲慶生燈箱前合照 正日生日遭警方查問疑似被票控

ERROR的Dee哥何啟華8月10日31歲生日，Dee哥粉絲們「羊群」為他買下巴士站燈箱賀壽，又以他的名義向流浪貓團體「香港群貓會」送上罐罐金字塔，令Dee哥生日別具意義﹗Dee哥在正日生日當天抽空到生日燈箱打卡，現場有半百羊群在場，生日流流遇上不快事件，Dee哥遭警方上前查問，兼疑似收到群聚令告票，相當掃興﹗

文：東方新地｜圖：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片、「香港群貓會」Facebook圖片、Dee哥何啟華IG