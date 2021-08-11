Dee哥何啟華與粉絲慶生燈箱前合照 正日生日遭警方查問疑似被票控
文：東方新地｜圖：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片、「香港群貓會」Facebook圖片、Dee哥何啟華IG
Dee哥獲應援團買廣告燈箱賀壽
Dee哥何啟華31歲生日，羊群們稱呢日為「真主誕」，為Dee哥分別在港九新界三區的巴士站燈箱買下廣告，廣告寫上「宇宙天團係ERROR，支持一哥何啟華，0810」，又為Dee哥特製了手搖飲品及杯套，分別到廣告燈箱前派發，連日有不少羊群到廣告燈箱打卡﹗而主角Dee哥在生日正日當晚往打卡，可惜遇上不快事件﹗為賀Dee哥何啟華生日，羊群們出錢又出力在各區巴士站買下35個細燈箱及三款大燈箱，一眾羊群連日在各區集齊Dee哥「蹤影」。而Dee哥對羊群們的心意畀like之餘，在正日生日當晚，Dee哥到銅鑼灣的大型廣告燈箱打卡，在場有半百名羊群拎住燈牌打算向Dee哥送上生日祝福，不過正打算與羊群合照時，Dee哥遭數名警員阻止及查問。
據「HK Error Fans（非官方）群組」指正當大家興高彩烈為Dee哥慶生時，卻遭警方上前阻止，有網民留言「太多人一齊賀Dee哥，想出599G（ 群聚令票控）」、 「我見好似開咗票比Dee哥」、「我唔確定，見到佢（警方）寫嘢」、「我見到佢（警方）寫嘢我就轉身行開，因為趕人」、「希望冇出票啦﹗」、「影埋大合照就完滿，真可惜﹗」
粉絲：太多人一齊賀Dee哥，警方想出599G
粉絲：差小小畀主角影到大合照就好完滿﹗
Dee哥回家即報平安
Dee哥其後在社交網出po，但未有回應是否有收到告票，留言「我只係食完生日飯打算影張相，最後： 係成功嘅﹗放心，我已在歸家途中，大家都冇事我就真正放心」。
Dee哥安慰粉絲：不必感到內疚
Dee哥報平安後，羊群還很擔心紛紛留言希望Dee哥生日心情唔會受影響，其後Dee哥再在IG即時動態出po並留言「所以我心情很好，冇受任何影響，生日很快樂，不必感到內疚」
粉絲以Dee哥名義送罐頭金字塔予流浪貓
Dee哥生日，羊群除了為他買廣告讓大家打卡，又以Dee哥何啟華名義向流浪貓慈善團體「香港群貓會」送上貓罐頭，而 「香港群貓會」在facebook專頁貼出Dee哥送出的罐頭山道謝：「 他的羊群送給他的，是罐罐金字塔，將祝福歡樂與貓分享。沒有什麼禮物，比這様的更有意思。踫巧我們上星期有四隻男孩入室，曳到不得了，宇宙最曳，以宇宙天團命名，殊不為過。就由黃貓DeeGor代全體貓貓多謝羊群，祝福何啟華！何啟華世一！最後，送上毛毛大叔的監工照片。知佢咩料啦！」
花姐送肉嘴 調姜濤去ERROR
Dee哥何啟華生日前夕，收到姜濤親手做蛋糕，隊友肥仔孖花姐拍祝賀片段，花姐更搞笑送上肉嘴，肥仔又話：「花姐今日Dee哥生日要送啲嘢畀佢，我覺得我呢個隊長之位，係時候讓畀佢！」花姐搞笑說：「讓個隊長畀佢？（好唔好？）不如將隊長個位讓畀姜濤，姜濤入ERROR啦。」肥仔將鏡頭移向旁邊正在化妝的姜濤話：「姜濤，Dee哥生日呀，你唔好掛住黐眼睫毛啦！」姜濤搞笑地答：「下年還番個蛋糕畀我呀！」 相當搞笑﹗