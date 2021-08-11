deb2e886-28f5-4622-a2f7-42fb0c5caba1

Dee哥何啟華與粉絲慶生燈箱前合照 正日生日遭警方查問疑似被票控

東方新地 - 娛聞

ERROR的Dee哥何啟華8月10日31歲生日，Dee哥粉絲們「羊群」為他買下巴士站燈箱賀壽，又以他的名義向流浪貓團體「香港群貓會」送上罐罐金字塔，令Dee哥生日別具意義﹗Dee哥在正日生日當天抽空到生日燈箱打卡，現場有半百羊群在場，生日流流遇上不快事件，Dee哥遭警方上前查問，兼疑似收到群聚令告票，相當掃興﹗
文：東方新地｜圖：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片、「香港群貓會」Facebook圖片、Dee哥何啟華IG

Dee哥獲應援團買廣告燈箱賀壽

Dee哥何啟華31歲生日，羊群們稱呢日為「真主誕」，為Dee哥分別在港九新界三區的巴士站燈箱買下廣告，廣告寫上「宇宙天團係ERROR，支持一哥何啟華，0810」，又為Dee哥特製了手搖飲品及杯套，分別到廣告燈箱前派發，連日有不少羊群到廣告燈箱打卡﹗而主角Dee哥在生日正日當晚往打卡，可惜遇上不快事件﹗

Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥是8月之星，羊群為他準備生日應援﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）
為賀Dee哥何啟華生日，羊群們出錢又出力在各區巴士站買下35個細燈箱及三款大燈箱，一眾羊群連日在各區集齊Dee哥「蹤影」。而Dee哥對羊群們的心意畀like之餘，在正日生日當晚，Dee哥到銅鑼灣的大型廣告燈箱打卡，在場有半百名羊群拎住燈牌打算向Dee哥送上生日祝福，不過正打算與羊群合照時，Dee哥遭數名警員阻止及查問。

Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥到現場見到大班羊群在其生日燈箱打卡，表現興奮﹗（圖片來源：ERROR討論區圖片）
Dee哥 何啟華 票控 生日
現場有半百羊群在廣告燈箱前打卡，不過最後未能與偶像大合照﹗（圖片來源：ERROR討論區圖片）

據「HK Error Fans（非官方）群組」指正當大家興高彩烈為Dee哥慶生時，卻遭警方上前阻止，有網民留言「太多人一齊賀Dee哥，想出599G（ 群聚令票控）、 「我見好似開咗票比Dee哥」、「我唔確定，見到佢（警方）寫嘢」、「我見到佢（警方）寫嘢我就轉身行開，因為趕人」、「希望冇出票啦﹗」、「影埋大合照就完滿，真可惜﹗」

Dee哥 何啟華 票控 生日
「HK Error Fans（非官方）群組」貼出多張Dee哥何啟華到生日燈箱打卡照，並透露有警方上前查問﹗（圖片來源：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片）

粉絲：太多人一齊賀Dee哥，警方想出599G

Dee哥 何啟華 票控 生日
（圖片來源：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片）
Dee哥 何啟華 票控 生日
身穿格子衫的Dee哥何啟華被多名警員上前查問，最後與羊群合照不成。（圖片來源：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片）
Dee哥 何啟華 票控 生日
（圖片來源：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片）
Dee哥 何啟華 票控 生日
（圖片來源：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片）

粉絲：差小小畀主角影到大合照就好完滿﹗

Dee哥 何啟華 票控 生日
（圖片來源：「HK Error Fans（非官方）群組」圖片）

Dee哥回家即報平安

Dee哥其後在社交網出po，但未有回應是否有收到告票，留言「我只係食完生日飯打算影張相，最後： 係成功嘅﹗放心，我已在歸家途中，大家都冇事我就真正放心」。

Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥未有透露是否有收到告票﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）
Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥生日一早上載了自己的生日look﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）

Dee哥安慰粉絲：不必感到內疚

Dee哥報平安後，羊群還很擔心紛紛留言希望Dee哥生日心情唔會受影響，其後Dee哥再在IG即時動態出po並留言「所以我心情很好，冇受任何影響，生日很快樂，不必感到內疚」

Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥何啟華請大家不要內疚，指自己心情沒有受影響﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）

粉絲以Dee哥名義送罐頭金字塔予流浪貓

Dee哥生日，羊群除了為他買廣告讓大家打卡，又以Dee哥何啟華名義向流浪貓慈善團體「香港群貓會」送上貓罐頭，而 「香港群貓會」在facebook專頁貼出Dee哥送出的罐頭山道謝：「 他的羊群送給他的，是罐罐金字塔，將祝福歡樂與貓分享。沒有什麼禮物，比這様的更有意思。踫巧我們上星期有四隻男孩入室，曳到不得了，宇宙最曳，以宇宙天團命名，殊不為過。就由黃貓DeeGor代全體貓貓多謝羊群，祝福何啟華！何啟華世一！最後，送上毛毛大叔的監工照片。知佢咩料啦！」

Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥粉絲們為賀偶像生日，以他名義做善事，好有心思﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）
Dee哥 何啟華 票控 生日
「香港群貓會」Facebook專頁：「繼上星期皮皮，今天八月十日是Error的何啟華Dee Gor生日！他的羊群送給他的，是罐罐金字塔，將祝福歡樂與貓分享。沒有什麼禮物，比這様的更有意思。」（圖片來源：「香港群貓會」Facebook圖片 ）
Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥在《ERROR自肥企画》中收到一噸金字塔啤酒，粉絲們則以他名義送上金字塔貓罐，別具心思﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）

花姐送肉嘴 調姜濤去ERROR

Dee哥何啟華生日前夕，收到姜濤親手做蛋糕，隊友肥仔孖花姐拍祝賀片段，花姐更搞笑送上肉嘴，肥仔又話：「花姐今日Dee哥生日要送啲嘢畀佢，我覺得我呢個隊長之位，係時候讓畀佢！」花姐搞笑說：「讓個隊長畀佢？（好唔好？）不如將隊長個位讓畀姜濤，姜濤入ERROR啦。」肥仔將鏡頭移向旁邊正在化妝的姜濤話：「姜濤，Dee哥生日呀，你唔好掛住黐眼睫毛啦！」姜濤搞笑地答：「下年還番個蛋糕畀我呀！」 相當搞笑﹗

Dee哥 何啟華 票控 生日
Dee哥生日，肥仔和花姐拍片祝賀，花姐更送上肉嘴﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）
Dee哥 何啟華 票控 生日
原來姜濤在旁邊黐緊眼睫毛，單眼對鏡的姜濤叫Dee哥「出年生日還番個蛋糕畀我」﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）
Dee哥 何啟華 票控 生日
姜濤在Dee哥生日前夕送上親手造的愛心蛋糕，Dee哥笑指把未食完的蛋糕放上網拍賣﹗（圖片來源：Dee哥何啟華IG）
Dee哥 何啟華 票控 生日
姜濤食自己親手造的蛋糕大叫：「嘩真係好好味﹗」（圖片來源：Dee哥何啟華IG）

讀者留言

熱門文章

 