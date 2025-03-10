Deliveroo撤出香港｜盤點歷任最具話題代言人 古天樂3度搞笑演出最驚喜
2025年：谷德昭 X Sica X 楊偉倫
今年初，Sica（何洛瑤）與谷德昭、楊偉倫合作拍攝了一輯Deliveroo廣告，飾演一家人，為農歷新年作準備，沒想到這讓他們成為了最後一屆的Deliveroo代言人。
2024年：劉俊謙 X 蔡思韵、假木村
真情侶劉俊謙和蔡思韵曾在2024年9月聯手為Deliveroo拍攝了一輯廣告，是他們首次以情侶檔合作的商業項目，展現出一對「模範情侶」的日常點餐場景，受到粉絲和網友的高度關注。
2024年，Foodpanda請來日本男神木村拓哉以廣東話做代言，Deliveroo就搵來以模仿木村聞名的日本諧星元木敦士拍廣告，以作出反擊，由於「假木村」幾可亂真，引發網民熱議，甚至有人一度誤以為這輯廣告是由「港版木村」洪嘉豪出演。
2023年：黃秋生 X 林海峰
黃秋生和林海峰曾多次合作出演Deliveroo的廣告，包括2023年與和谷德昭、泰山、盧覓雪、楊偉倫等合作演出，2024年，黃秋生和林海峰再次合作，與泰山、慧敏、林熙彤及許恩怡共同出演戶戶送的8週年廣告，化身為住家廚神，為生日派對做準備。
2022年：Edan X Stanley、林明禎、李司棋 X MC、古天樂 X 鄭秀文
2022年，Deliveroo邀請了當時風頭正勁的男團MIRROR成員呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）擔任代言人。憑藉MIRROR的超高人氣，這對組合迅速成為話題焦點，廣告中兩人以輕鬆幽默的方式推廣外賣服務，吸引了大批年輕消費者。此次合作也被視為Deliveroo在香港市場的最後一次大型宣傳活動。
同年林明禎曾與YouTube頻道「試當真」成員許賢及蘇致豪合作，拍攝了一個《Oh撈！犯人喺邊度？》故事，由林明禎做臥底探員，因懷疑許賢及蘇致豪係犯罪集團主腦，而潛伏到兩人身邊查案。
李司棋與MC 張天賦合作拍攝Deliveroo廣告的時間也是在2022年。這段廣告中，李司棋化身為外賣「步兵」，並與MC 張天賦一起唱他的歌曲《反對無效》。此外，廣告還邀請了梁祖堯參與。這次合作引起了網民的廣泛關注和討論。
2022年新春期間，古天樂與老拍檔鄭秀文（Sammi）及YouTube頻道「試當真」成員（許賢、蘇致豪、林家熙）合作，拍攝了一輯農曆新年主題廣告。內容圍繞應對親友的拜年「無聊問題」，古天樂在麻雀桌上與眾人鬥智，輕鬆幽默。
2021年：MIRROR X Locker、古天樂 X ERROR、JFFT、試當真
外送App 競爭最激烈的2021年，Foodpanda踢走鄭嘉穎重金邀請黃子華拍廣告，Deliveroo 就出動當時好有人氣的ERROR以及MIRROR成員，不過其中一個跳唱廣告就在AK、Anson Lo和Lokman側邊加入「試當真」成員林家熙Locker，組合甚為突兀。
2021年，Deliveroo選擇了另一人氣男團ERROR的成員保錡和193（郭嘉駿）作為代言人。ERROR以其搞怪形象深受年輕人喜愛，Deliveroo通過他們的幽默風格，成功打造了一系列輕鬆有趣的廣告，進一步鞏固了品牌在年輕族群中的影響力。
2021年初，古天樂曾和鄭中基共同拍攝了一支Deliveroo香港的五週年紀念廣告。這支廣告以搞笑為主打，兩人飾演競爭「戶戶送 Party King」的角色。廣告中，鄭中基誇張地自稱榮譽多到「厚過本字典」，而古天樂則以一貫的冷酷形象反擊，兩人互動充滿喜劇效果。
2021年6月，Deliveroo再找來古天樂與ERROR合作拍攝一則搞笑廣告，宣傳其外賣服務。這則廣告以「熱到除3」為主題，ERROR 四子與古天樂一同跳舞，當中還加入了盧覓雪（雪雪）和《ERROR 自肥企画》導演 Agent L.（曹梓冲）的驚喜演出。
YouTube頻道JFFT床哥、雞翼、良少及米爺，在2021年舉行首個大型現場表演《白卡・英雄》頒獎典禮期間，也曾為Deliveroo代言。
2021年，Deliverooo更全力支持試當真，不但改歌詞MV，仲有冠名贊助綜藝節目「試玩毛」，去到一周年舞台表演，更於觀眾席漫天散落優惠碼Coupon派畀在場觀眾。