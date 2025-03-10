Deliveroo撤出香港｜盤點歷任最具話題代言人 古天樂3度搞笑演出最驚喜

外送平台Deliveroo近日宣布撤出香港市場，結束其在香港長達9年的運營。自2015年進入香港以來，Deliveroo不僅在市場上投放大量廣告，還多次聘請本地藝人及網紅作為代言人，試圖通過名人效應提升品牌知名度。以下按年份由近至遠，盤點Deliveroo在香港最具話題性的代言人組合。