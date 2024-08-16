Deliveroo奇招出擊 派「A貨木村」硬撼foodpanda背景起底 網民大讚有創意

早前香港foodpanda搵嚟日本男神木村拓哉合作，成為麥當勞McGriddles楓糖班戟漢堡系列的廣告男主角，成個廣告即刻勁養眼！不過，近日再有另一位「木村」疑似在對家Deliveroo的廣告中現身？引起網民熱烈討論。

