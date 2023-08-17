Depp v. Heard｜尊尼特普夫妻決裂紀錄片Netflix熱播 竟招惹3大負評?!

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的世紀官司2022年時轟動全球，呢單官司案鋒迴路轉，最後由Johnny Depp取得最後勝利，Amber Heard名譽掃地。Netflix8月16日推出一連三集的紀錄片《Depp v. Heard》，探討Johnny Depp同Amber Heard的世紀官司如何影響大眾對2人的睇法，《Depp v. Heard》仲有埋「網絡審判」。不過唔少外國網民即負評呢套紀錄片，一齊睇吓《Depp v. Heard》的評價！