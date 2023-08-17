Depp v. Heard｜尊尼特普夫妻決裂紀錄片Netflix熱播 竟招惹3大負評?!
《Depp v. Heard》Netflix紀錄片分集重點
Episode 1. Truth on Trial（47分鐘）
《Depp v. Heard》第一集先以緊湊角度剪輯控辯雙方的證詞，全世界關注的案件正式開庭，除了庭上畫面還有隨之而來的網絡回應，首集追溯了Johnny Depp與Amber Heard兩人關係的開始，以及讓關係生變的種種事件，第一集30分鐘就進入「床上大便」的重點！
Episode 2. Breaking the Internet （48分鐘）
《Depp v. Heard》第二集聚焦大眾對案情的關注，網絡起風雲，在法庭外的討論進一步白熱化，社群媒體上錯誤資訊瘋傳。審判進行到回顧在澳洲發生的事件。
Episode 3. The Viral Verdict （50分鐘）
《Depp v. Heard》第三集Johnny Depp的團隊透過有力證詞，直攻Amber Heard的可信度問題；Amber Heard的團隊則針對Johnny Depp的人品開砲。判決結果引發一波和#MeToo運動有關的討論。
Depp v. Heard︳負評1. TikTok審判 帶有偏見
Netflix新推的紀錄片《Depp v. Heard》，除咗紀錄返Johnny Depp同Amber Heard的世紀官司之外，仲有埋唔少「評論家」如一啲TikTok、Twitter、YouTube的KOL、網民對呢單官司的分析同睇法，雖然令觀眾唔駛下下咁悶聽複製的法律論點，不過唔少人就認為咁樣有會令描述唔夠完整且帶有偏見，而且紀錄片中普遍言論都係支持Johnny Depp。
Depp v. Heard︳負評2.草率又膚淺 紀錄片缺乏深度
《Depp v. Heard》仲被外國評論網站狠批草率又膚淺！認為紀錄片分析缺乏深度，好似只係透過一啲TikTok平台上的花生友表達吓意見咁。
Depp v. Heard︳負評3. 對Amber Heard 2次網絡欺凌？
有評論更認為今次《Depp v. Heard》紀錄片係對Amber Heard 2次網絡欺凌。其原因指紀錄片不斷放大對Amber Heard負面的評論，而且內容仲要係針對兼無情的嘲笑，如果本身唔知呢單嘢詳細內容的人可能會被模糊！
正方立場： 力撐紀錄片「其實係揭露社會弊病！」
Netflix《Depp v. Heard》的處理手法雖然獲得唔少負評，但仍有不少影評人力撐，認為今次紀錄片除咗簡易令觀眾了解呢場官司之外，其實係想揭露社會弊病！《Depp v. Heard》審判咗YouTube、TikTok、Twitter的言論，當時的人點樣帶風向、KOL為咗增加follower而不斷將呢件事抽水、TikTok的人點樣扮Amber Heard，將佢唔好的經歷拎出嚟笑等問題。同埋《Depp v. Heard》有試圖突出Johnny Depp粉絲壓倒性支持的問題，以及metoo的影響。
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