亞視神劇《我和殭屍有個約會》Disney+上架 原班底曾想翻拍竟遭阻撓？
10月5日首度全數3季獨家播映
《我和殭屍有個約會》系列共三輯，分別是《我和殭屍有個約會》（1998）、《我和殭屍有個約會II》（2000）以及《我和殭屍有個約會III之永恆國度》（2004）。劇情主要圍繞殭屍況天佑(尹天照飾)與驅魔師馬小玲(萬綺雯飾)由互鬥變相戀，共同對抗邪惡殭屍，守護人類世界的故事。劇中時間範圍甚廣，早至盤古初開時期、日軍侵華時期，及至現代以至2024年，相信會可以再掀起一陣殭屍熱潮。
擊敗當年神劇之一《創世紀》
《我和殭屍有個約會》播映第一輯時，無綫正播放《烈火雄心》，不過《烈火雄心》本來也是無綫經典劇集之一，再加上承神劇《妙手仁心》，第一輯《殭屍》結局都只不過係的10點收視。但就好似過去許多神劇的軌跡一樣，往往都係等到播完，觀眾翻追後發現越來越值得回味然後先成為忠實擁躉。去到2000年3月《我和殭屍有個約會II》播放風頭一時無兩，當時無綫迎戰的劇集係由皇牌監製戚其義製作的《創世紀II天地有情》鬥得難分難解，而最終《殭屍II》結局更獲得最高收視22點，佔該時段六成收視，係歷史上繼《大地恩情》（1980）、 《勝者為王II天下無敵》第三套能夠同無綫鬥得難分難解的亞視自製劇集。
《殭屍》創新概念前衛
《殭屍》之所以成為香港劇迷心目中的「神劇」之一，是當年亞視勇於創新，糅合了驅魔、靈異、穿越、超能力、神話以及科技元素，部份創新例如平行世界、歷史穿越等等，是當年代鮮有的大型科幻題材。雖然事隔二十多年，劇中的特技和CG都已經過時，但《殭屍》無疑成功打破當年的電視框架。
仍想延續《殭屍》熱？要改名先有得拍
亞視多年前因財困將《殭屍》系列賣畀當時21世紀福斯旗下的福斯傳媒集團（現已全部歸迪士尼擁有），亞視其後「復活」做網絡電視，於2017年聲稱話要翻拍《殭屍》系列，隨即被福斯出公開信阻止，之後亞視就搵返《殭屍》編劇出山，不過就改名做《我和馬小玲有個約會》打算過骨，據傳今年10月就會開拍，而劇中靈魂人物驅魔少女「馬小玲」一角傳聞將由吳千語飾演，而「況天祐」由黃宗澤飾演，但《殭屍》迷聽完都擰晒頭，冇尹天照、萬綺雯，重可以係《殭屍》系列咩？
2022年有「試當真」向經典致敬
而近日更有YouTube頻道「試當真」向經典致敬，拍攝了《我和殭屍有個誤會》，成功掀起一時熱話。
當年的角色去咗邊？
1.況天祐（尹天照飾演）
當年被譽為「亞視一哥」，現年57歲的尹天照於2011年正式離巢亞視之後，便轉戰內地市場，近年主力在內地發展演藝事業，他參演的劇集與電影都是做男主角，上年他主演的網絡電影《戲法師》上架即成為收視榜首，可見尹天照仍可靠況天祐作為生招牌，雖然尹天照曾表示因信仰關係，不會再演殭屍角色，連鬼戲都不接拍。
2.馬小玲（萬綺雯飾）
現年51歲萬綺雯拍攝完《我和殭屍有個約會》後成為「亞視視后」，04年離開亞視，之後去TVB參演《老表，你好嘢》、《好心作怪》等，2020年離開無綫，之後大呻自己已厭倦拍劇，與老公陳十三移居內地，並成立「萬綺雯工作室」專門接洽內地商場表演工作及搞埋民宿。
3.況復生（張國權飾）
現年33歲的張國權（Daniel）曾在15、16歲讀書時期接受訪問，表示想以學業為重，所以選擇放棄演藝事業。2011年，已轉行做名店Sales的張國權，和從事美容化妝業的女友Freby開始拍拖，至今已結婚8年。
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