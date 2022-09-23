亞視神劇《我和殭屍有個約會》Disney+上架 原班底曾想翻拍竟遭阻撓？

《我和殭屍有個約會》是亞洲電視在1998年推出、自家出品的時裝奇幻劇集，集動作、靈異與浪漫等多個元素於一身，劇集內容當時來說，是香港少有兼具突破性的電視劇，推出後大受亞洲各地觀眾歡迎，更被封為一代神劇，亞視神作將於10月初於Disney+上架！