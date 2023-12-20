31歲DJ女神樂宜新相化身性感聖誕精靈 一臉幸福被摸臉疑極速有新歡
樂宜新相洩密疑似極速有新歡 霍哥：我又要揸你塊面！
樂宜早前網上講與拍拖6年的男友分手，而臨近聖誕，樂宜在IG開始不斷Po性感靚相，相中的樂宜擺出張開口的誘人表情，再穿著一件較低胸的長䄂衣服，令人相當有遐想。她寫道：「這次是負責派送聖誕禮物的精靈」，另一焦點則是相中有名男子的手，摸著樂宜的臉，樂宜笑言：「捉到我啦」，令唔少網民都羨慕能夠摸樂宜的男人是誰，更憑這輯新相懷疑樂宜是否極速有新歡！霍哥更留言寫道：「我又要揸你塊面！」
31歲的「DJ女神」樂宜早前因參與ViuTV節目《戀講嘢》，大爆情史成為網民話題。其實樂宜在DJ界頗有名氣，而且她性感的形象和大膽的作風亦受到不少網民的關注。繼早前樂宜暗示戀情有變，與拍拖6年的男友分手後，最近樂宜就飛到日本旅行，仲無懼嚴寒提早派聖誕福利俾大家，超性感的服裝再次引起網民熱議！
「DJ女神」樂宜超火辣過聖誕
樂宜最新分享在社交平台上的照片中，她化身聖誕麋鹿，以一身超性感的服裝出鏡。除了Bra top中門大開騷事業線外，超低腰的短裙以兩條幼帶綁住，大方展示S型身材，性感程度爆燈！樂宜的新相亦獲網民激讚：「睇到都㷫烚烚」、「睇到扯晒～～火」、「求出寫真」、「睇到人地發熱流鼻血」，就連霍哥都忍唔住留言！
「DJ女神」樂宜與男友分手6年情告終
樂宜（Lokyi）接受傳媒訪問時，表示和男友已分手兩個多月，她解釋為何分手，直認是大家的工作和目標不一致，又提到男友不喜歡自己太性感，亦對自己「狂野DJ」的稱號反感，但她自己堅持喜歡做DJ。
樂宜前男友唔鍾意性感示人
樂宜直言兩人感情上的缺口已經是多年來日積月累，曾經因為前男友不喜歡自己性感，她去年轉行去做美容，不過最後生意遇上拆夥。而加上去年疫情關係DJ騷少了很多，大騷都只是接過幾場。今年有望找到更多工作機會，因為無錢所以要出來工作。
樂宜強調唔靠男人養
向來有不少網民在討論區直指樂宜靠男朋友養，樂宜就表示她都有不時上討論區看看，亦慣了大家對她的看法。她直認前男友經濟能力是比較好，但都與自己無關，她一直都是靠自己能力養自己，再加上她一直與屋企人租住三萬蚊的樓，她表示自己都要負擔起一半的租金。而以往與前男友出街食飯、旅行，她透露：「食飯一時時啦，一時係佢畀一時我畀，一人一餐咁。旅行就係佢出機票、酒店，不過買嘢都係我自己畀，講真又唔係去得好多次。Staycation嗰啲有sponsor㗎嘛，」樂宜坦言明白網民的想法，會感到無奈，不過她亦言已經習慣了，都控制不了他人的想法，唯有自己努力做好DJ的工作。
樂宜10年只拍過兩次拖：我應該見識多啲
樂宜與前男友拍拖6年多，實在是一段不短的時間，她坦言一堆「分手遺物」都是一堆公仔，一些無用的東西，她不知如何處理。亦坦言10年裡面只拍過兩次拖，表示自己老了，浪費了十年青春，亦後悔就這樣度過了女仔最靚的10年：「我應該見識多啲」！
樂宜提及兩段情各留低一隻貓
問到樂宜和前男友分手的原因，她直言不喜歡他太「長氣」。她坦言對方太長氣又固執，亦不時對她說道理，分手亦無鬧交，因為大家都不喜歡傾偈，最後寧願傾隻貓。她又表示兩人拍拖時一起養了一隻貓，不過隻貓喺佢度，她又笑言兩段感情都有一個共通點，她提及當年與Toyz（劉偉健）分手同樣留下了一隻貓。
樂宜翻撻「輝總」後搬入3000萬獨立屋
有傳「輝總」因不滿樂宜經常公開在IG晒性感火辣相，為此經常嘈交鬧意見，直至去年底曾一度分手。分手後，「輝總」始終對樂宜念念不忘，相隔幾個月後成功箍煲，復合後更勝從前。男方在朋友圈中承認了樂宜的女友身份，二人關係變為公開的秘密，女方亦正式進駐男友位於沙田市值逾3,000萬元獨立屋，展開同居試婚生活，愛得癡纏！
樂宜愛著超高衩泳衣晒神秘三角
身為宅男女神的樂宜經常社交網向網民大派福利，尤其愛著超高衩泳衣，突出其極地領域之餘，亦令其腰腿間的紋身清𥇦可見。
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