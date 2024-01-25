DJ Soda著和服跟風跳「科目三」跳到入醫院！網民指出1個動作好危險
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現年35歲的韓國人氣DJ Soda憑住絕佳的外貌和傲人的身材衣材而成為話題人物。近日DJ Soda又有新搞作，她去日本旅行時大騷舞技，著住和服力跳內地熱爆的「科目三」，點知一跳就跳到入醫院，究竟咩事？
女神「DJ Soda」著和服跳「科目三」跳到入埋廠
韓國著名女神「DJ Soda」近日拍咗條片，喺日本著住和服力跳內地熱爆的抖音神曲「科目三」，睇落雖然著住和服但對女神似乎無難度，跳得輕鬆自如，不過DJ Soda事後就表示呢首歌好危險！事關Soda佢因為跳呢隻科目三而令到隻腳受傷了，跟住仲入醫院接受治療。
睇片先：
DJ Soda之前同「反骨男孩」跳過一次 已經整親
原來DJ Soda已經唔係第一次跳「科目三」，早前連同台灣YouTuber「反骨男孩」一齊跳過一次，事後DJ Soda已經表示佢跳完第2日就「斷了腳踝」未知點Soda點解去到日本會再次挑戰。
同台灣YouTuber「反骨男孩」跳過一次：
網民：個動作完全係逼自己甩較
唔少網民表示「科目三」的舞蹈一睇就知對腳踝好容易造成傷害，如果唔識跳真係唔應該隨便嚟「人地扭果陣重心放落企實困隻腳度，你放錯就緊係傷啦」「個動作完全係逼自己甩較」「抖音遺害人間」「人地唔係扭腳碗」「中國的舞統太恐怖了…到底這種東西 在有名什麼意思的」「不會跳就不要跳」「鞋子穿太高 結果受傷了….叫大家不要模仿」
「科目三」是什麼？
「科目三」其實是一首內地抖音相當紅的歌曲，就連台灣都成功被洗腦。該全名為「廣西科目三」，原先是指中國駕照的考科之一，後來成為了抖音洗腦曲。因為一場廣西婚禮上的歌舞環節眾人快樂地起舞，然後出現該說法。
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圖片來源：IG@deejaysoda、ig＠deejaysoda、抖音截圖