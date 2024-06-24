DJ Soda訪港前一場似街坊Look 超性感現身《十大中文金曲》勁畀面
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本年度香港電台主辦的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》重頭戲一定就係來自韓國的DJ Soda的壓軸表演。向來愛作性感打扮的DJ Soda，繼續大派福利，身穿一身超低胸白色晚裝，大曬傲人上圍。不過相對比起DJ Soda早一晚的中環表演，網民覺得這次她的選歌非常一般。
DJ Soda超低胸捽碟勁養眼 歌單太舊被形容似大陸酒吧
DJ Soda在《十大中文金曲》的出場方式相當特別，首先用流利的廣東話向觀眾介紹自己，隨後播放了一系列粵語經典歌。不過這晚DJ Soda的選曲偏舊，譬如有《帝女花》、《花花世界》、《夢伴》、《餓狼傳說》、《獨自去偷歡》等，中間雖然令人意外地加入了Lolly Talk的《三分甜》，但配合一班小朋友的伴舞以及懷舊的歌單，都令網民話有種大陸酒吧feel：「東莞KTV」、「咁樣叫捽碟？」、「我終於明白咩叫9唔搭8」等，原來DJ Soda表示自己對廣東歌原來不太認識，花了兩個月時間去構思歌單，希望迎合到不同的年齡層。
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中環捽碟背心加短褲捽《不得不愛》
DJ Soda今次訪港除了出席《十大中文金曲》頒獎典禮之外，前一日還到一間中環一間club打碟。從DJ Soda IG的限時動態看到，當晚DJ Soda吸引了不少粉絲到場支持，場面氣氛非常熱鬧。而對比起頒獎典禮的「福利」，Soda的穿搭似乎收斂很多，只是背心加短褲，雖然側身和背面仍非常有睇頭，但明顯不及頒獎典禮上的打扮！而歌單方面，DJ Soda除了英語歌曲之外，還打了一首國語歌《不得不愛》，與頒獎典禮選歌非常不同。
DJ SODA推出首本個人日本寫真集
韓國性感女神DJ SODA，以其甜美的面孔和火辣的身材，在亞洲音樂界迅速崛起，成為萬千粉絲的女神。早前DJ SODA宣布一個好消息推出首本個人日本寫真集，再一次於日本成為話題人物！
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：youtube＠RTHK 香港電台、IG@deejaysoda資料或影片來源：原文刊於NewMonday