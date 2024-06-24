DJ Soda訪港前一場似街坊Look 超性感現身《十大中文金曲》勁畀面

本年度香港電台主辦的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》重頭戲一定就係來自韓國的DJ Soda的壓軸表演。向來愛作性感打扮的DJ Soda，繼續大派福利，身穿一身超低胸白色晚裝，大曬傲人上圍。不過相對比起DJ Soda早一晚的中環表演，網民覺得這次她的選歌非常一般。

