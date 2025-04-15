DJ SODA遊完台北唔見手機 網友瘋傳內有性愛片 27字回應獲讚高EQ
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韓國性感女神DJ SODA擁有天使臉孔和魔鬼身形，大受網民喜愛，在IG上擁有超過554.8萬的粉絲。最近，她發布了一則消息急尋遺失在飛機上的手機，並透露手機中有重要的影片，引發網友瘋狂猜測可能是性愛片，最終DJ SODA以27字作回應，獲網友大讚EQ高！
DJ SODA 手機遺失與尋回經過
DJ SODA近日踏入37歲，在她生日當天，她透露在搭乘中華航空CI919班機從台北飛往香港的過程中，不慎在商務艙座位上遺失了她的新手機。航空公司表示未有收到失物回報，且飛機已經重新起飛。她強調：「手機裡有非常重要的工作相關照片和影片，如果找不到，會造成一些麻煩和誤會。」
她還提到手機的安全設置，包括基本的鎖定螢幕和四個0作為密碼，手機型號為黑色鈦金屬的iPhone 16 Pro，配有透明手機殼，查看相簿也能證明是她的手機，她表示如果有人撿到這支手機，希望他們能聯繫她，她將提供報酬以表感謝。
網友猜測與DJ SODA回應
相隔四日，DJ SODA就上傳了一段影片，開心地宣布她終於找回了手機，並成功在香港與工作人員對接。她特別用中文感謝中華航空，並透露手機是卡在座椅深處，需要拆開椅子才能從座椅下方取出。她笑稱，當她還在香港時，她的手機已經自己完成了一趟亞洲旅行，從台北飛到馬尼拉，再到香港、熊本，然後又回到台北，最後才回到香港。
對於先前網友曾大膽猜測她手機中的重要影片是性愛片，她也有所回應，笑言：「抱歉我的手機裡沒有你們期待的性愛視頻，都是關於工作的，好嗎？」
撰文：東方新地圖片來源：IG@deejaysoda資料或影片來源：原文刊於新假期