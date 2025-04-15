DJ SODA遊完台北唔見手機 網友瘋傳內有性愛片 27字回應獲讚高EQ

韓國性感女神DJ SODA擁有天使臉孔和魔鬼身形，大受網民喜愛，在IG上擁有超過554.8萬的粉絲。最近，她發布了一則消息急尋遺失在飛機上的手機，並透露手機中有重要的影片，引發網友瘋狂猜測可能是性愛片，最終DJ SODA以27字作回應，獲網友大讚EQ高！