DJ Soda日本遭多人咸豬手 發長文直指震驚和害怕 粉絲大鬧行為過份

身材正到爆的 DJ Soda 近年爆紅歐亞美洲，經常周遊列國出騷，衣著同演出每每成為話題！不過日前應邀到大阪出席當地音樂祭《MUSIC CIRCUS FESTIVAL》，DJ Soda卻慘遭多名人士公然胸襲，事件令人髮指，DJ Soda亦在IG發文表示「我震驚又害怕！」