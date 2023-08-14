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DJ Soda日本遭多人咸豬手 發長文直指震驚和害怕 粉絲大鬧行為過份

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身材正到爆的 DJ Soda 近年爆紅歐亞美洲，經常周遊列國出騷，衣著同演出每每成為話題！不過日前應邀到大阪出席當地音樂祭《MUSIC CIRCUS FESTIVAL》，DJ Soda卻慘遭多名人士公然胸襲，事件令人髮指，DJ Soda亦在IG發文表示「我震驚又害怕！」

djsoda 日本 DJ Soda被胸襲！
DJ Soda被胸襲！（圖片來源：IG@deejaysoda）
djsoda 日本 相中清楚見到有粉絲作出無禮行為
相中清楚見到有粉絲作出無禮行為（圖片來源：IG@deejaysoda）
djsoda 日本 在混亂之中做出如此無禮之舉，實在過份！
在混亂之中做出如此無禮之舉，實在過份！（圖片來源：IG@deejaysoda）

DJ Soda發文︰我感到非常尷尬和羞辱

她在網上公開多張被摸照片，照片可見她在活動上走近與粉絲近距離互動時，竟然有多名人士伸手胸襲她，在混亂之中做出如此無禮之舉，實在過份！DJ Soda忍不住在IG發文︰

為了跟粉絲更近距離交流，我在表演尾聲都會近距離走向粉絲，但今日的演出，不是只有一人，而是很多個人突然胸襲我，我束手無策地被性騷擾了，我很震驚又害怕，但看到喜歡我的粉絲，甚至有人喜歡到哭了，我只好努力裝作甚麼事都無發生，盡力完成表演。我當DJ 10年了，從來沒有在表演中遇到這種事情，親身經歷了這樣的事情，讓我感到不可置信，我感到非常尷尬和羞辱，不敢相信這件事發生了。我很難再在舞台上接近粉絲。晚安。

djsoda 日本 在網上公開多張被摸照片
在網上公開多張被摸照片（圖片來源：IG@deejaysoda）
djsoda 日本 DJ Soda表示：我當DJ 10年了，從來沒有在表演中遇到這種事情
DJ Soda表示：我當DJ 10年了，從來沒有在表演中遇到這種事情（圖片來源：IG@deejaysoda）

DJ Soda︰沒權因為穿得性感而摸我

事後，亦有網民卻指DJ Soda的衣著性感，容易惹人誤會。DJ Soda再發文透露，選擇穿甚麼服裝只是為了令自己變得有自信同美麗，其次，出席有關活動穿上性感服裝目的是配合主題，而非為了被人摸而穿上性感服裝。一直很想說出這番說話，認為大家沒權因為她穿得性感而摸她，DJ Soda重點說出，不能因為其打扮而決定她是一個怎樣的人，每個人都有穿服裝的自由，身體是屬於自己的，她仍為繼續性感示人。

djsoda 日本 DJ Soda重點說出，不能因為其打扮而決定她是一個怎樣的人，每個人都有穿服裝的自由
DJ Soda重點說出，不能因為其打扮而決定她是一個怎樣的人，每個人都有穿服裝的自由（圖片來源：IG@deejaysoda）

粉絲大鬧胸襲者非常過份建議報警

對於此非禮事件，不少粉絲感到憤怒，大鬧胸襲DJ Soda的觀眾非常過份，並建議報警。另一方面，DJ SODA曾去過世界各地表演，亦有同粉絲近距離接觸，都從試過有以上性罪行發生。

djsoda 日本 DJ SODA今年亦有到訪香港
DJ SODA今年亦有到訪香港（圖片來源：IG@deejaysoda）
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（圖片來源：IG@deejaysoda）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@deejaysoda

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