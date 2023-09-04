去邊啊Do姐｜林家謙首集打頭陣登場 與Do姐互窒被嫌棄「奄尖聲悶」
彈琴冧Do姐
首集林家謙和Do姐一同去立川行市集，並入住特色溫泉酒店嘆住食靚和牛。Do姐隨後帶家謙到一間酒吧餐廳試菜，又請家謙飲Vodka。見到餐廳內有一部全球限定18部、價值2000萬日元的鋼琴，家謙亦非常識做即席彈奏一曲，更開口講明「送俾現場其中一位處女座」，Do姐聽到心心眼，非常欣賞家謙的才華！
林家謙被Do姐嫌奄尖聲悶
不過，林家謙一路上難掩其「家mean」腹黑本性，雖然笑容滿面，不過嘴巴卻好大膽，不時偷窒Do姐，入住特色酒店時，Do姐對環境相當滿意，唯挑剔的家謙卻面無表情回覆「OK嘅」，Do姐即反擊說：「奄尖聲悶，呢啲咁嘅處女座…」，不過Do姐都不忘補句：「女處女座同男處女座唔同嘛！」家謙之後與Do姐一同參觀酒店的室內溫泉，更「口花花」說：「節目組同我講可以同Do姐浸溫泉！」，認真大膽！
去邊啊Do姐｜1-4集劇情劇透
第1集
Do姐聯同林家謙，兩個處女座首站出發到日本。高要求的處女座當然要設計一個不一樣的東京之旅。第一站到訪不是旅客廣為熟悉的立川區，參與夏季限定的夏之收穫祭，試吃榮獲日本最好吃的冷蕃薯、喝日本全國嚴選最好喝的牛奶。林家謙在酒吧上看到全球限量的鋼琴，按捺不住自彈自唱，獻歌予在場的處女座。他們亦拜訪立川暖男新興的「Auberge」食、宿結合的酒店，林家謙更大膽邀約Do姐一同浸溫泉…
第2集
Do姐與林家謙參觀日本最大的象園王國，當中發現家謙最愛的水豚，更大爆可愛的水豚原來愛吃自己的便便。他們亦到訪東京的中古服聖地 – 下北澤，但目標竟是挑戰5星級辣度的咖喱飯，Do姐盡顯四川人吃辣的本色，而林家謙更被Do姐賜名「Mean謙」。其後又到訪收集世界各地發酵品店，Do姐更強迫家謙吃納豆。
第3集
林家謙進入廁所， 出來的竟然換成Jeffrey。Jeffrey介紹東京新式公廁，但卻被廁所的符號標誌搞得頭昏腦脹。介紹公廁過後，Jeffrey與Do 姐決定要尋找富士山，尋找過程中被一間由獵人開辦的餐廳吸引，試他們自家製的啤酒及品嚐由他們狩獵的動物。 尋找富士山最後一站是Glamping，看不看到富士山不是重點，重點是Do姐因為這個旅程認定Jeffrey是位「哲學家」。
第4集
Jeffrey帶Do姐到生和菓子的百年老店，特別是在只有少數的師傅會在客人面前弄和菓子。他們二人之後更走入寺廟祈求越吃越瘦，發現一個能讓他們夢想成真，越吃越瘦的發芽玄米餐。 之後，他們更光顧池袋一間專吃不同米飯的專門店， Do姐、Jeffrey憑著味覺和感覺嘗試分辨不同的米種，到底他們挑戰成功，還是挑戰失敗呢？
去邊啊Do姐丨不怕新節目對撼TVB
在訪問時被指新旅遊節目會否是對撼娘家TVB？Do姐坦言沒有對不起娘家，並指已經離開，也說過想試多些東西和做想做的事，有合約時也是做到最好的。
去邊啊Do姐丨鄭裕玲爆林家謙似色狼
節目首播在即，眾嘉賓於今日(8月28日)聚首一堂，在香港瑰麗酒店出席節目記者會，分享拍攝節目感受以及難忘經驗。在記者會中，Do姐更即場為五位男神解鎖，祝賀五位男神達成和Do姐去旅行的人生成就！今次是鄭裕玲離開娘家無綫後，首度出山拍電視節目，和五位男神分別玩轉歐洲、日本及韓國等地。Do姐發言時逐一點評五位旅伴，當中提到「最無厘正經旅伴」時更大爆林家謙不為人知的一面︰「林家謙個樣好似謙謙君子，去親邊度都問『可唔可以同我一間房』、『張床係咪我哋一齊瞓』、『可唔可以一齊浸溫泉』，色狼咁呀。」家謙則笑指只是想節省budget，讚自己精打細算。
去邊啊Do姐丨Jeffrey否定Do姐
當中，Do姐與一樣都是處女座的林家謙同遊日本，亦有玩轉德國再去奧地利的洪嘉豪，更有獲得Do姐譽為「韓國通」的細貓，不斷在日本「唔係」的Jeffrey ，Do姐又稱從來沒有人否定她，唯獨Jeffrey例外，仲會沿途大拋個人哲學理論，非常搞笑。以及在維也納展現出反差萌的肌肉男神Tyson Yoshi。
去邊啊Do姐丨男神們的另一面
首次和Do姐合作拍攝旅遊節目，五位男神不約而同地表示，可以和Do姐一起去旅行讓他們大開眼界，亦感謝Do姐對他們的包容及照顧。Do姐更透露在節目中，粉絲能夠看到男神們的另一面。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！