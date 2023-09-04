去邊啊Do姐｜林家謙首集打頭陣登場 與Do姐互窒被嫌棄「奄尖聲悶」

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》邀請到5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）一同結伴玩轉歐亞，第一集於本周一（4日）起播出，率先由林家謙打頭陣，與Do姐2大著名處女座一同去日本大玩特玩。